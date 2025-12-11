Новини
Любопитно »
Стивън Сегал прави документален филм за войната в Украйна

Стивън Сегал прави документален филм за войната в Украйна

11 Декември, 2025 13:46 635 12

  • стивън сегал-
  • документален филм-
  • война-
  • украйна

Сегал отбеляза, че продължава да работи по филма, озаглавен „В името на справедливостта“

Стивън Сегал прави документален филм за войната в Украйна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Стивън Сегал планира да представи документалния си филм за бойните действия в Украйна пред световна публика през следващите шест до осем седмици, съобщи ТАСС.

Сегал отбеляза, че продължава да работи по филма, озаглавен „В името на справедливостта“, и се надява на широката му международна премиера в рамките на два месеца.

През 2016 г. актьорът получи руско гражданство. В края на май 2024 г. руският президент Владимир Путин награди Сегал с Орден на приятелството за приноса му в развитието на международното културно и хуманитарно сътрудничество.

Преди това сръбският режисьор Емир Кустурица изрази желание да направи филм за "специалната операция". Той отбеляза, че действията на руските войници по време на освобождението на Курската област са "най-интересната тема за него".

През ноември се появиха съобщения, че Русия се готви да продуцира комедиен сериал за "специалната операция", озаглавен „Другата страна на монетата“. Народният артист на Русия Олег Фомин ще режисира проекта. Комедията с участието на Владимир Епифанцев ще се развива в зоната на бойните действия.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 10 Отговор
    Бая рубли са дали руснаците на Сегал да ги хвали в някакъв филм.

    13:48 11.12.2025

  • 2 майстор

    1 4 Отговор
    Стивън Сега л ще прави документален филм за войната в У-крайната точка.

    Коментиран от #7

    13:48 11.12.2025

  • 3 ООрана държава

    9 5 Отговор
    Добре е да се види и от другата гледна точка а не само на от на комплексара шон пен сапунката

    13:53 11.12.2025

  • 4 Някой

    6 8 Отговор
    Путин ли ще е "продуцента" на новия филм „В името на злото“ на "режикьора" Стивън Сегал?
    Навсякъсе по света има продажници и предатели, Стинън Сегал е доказателство, че САЩ не са изкрючение.
    Сегал, за колко сребърника си продаде съвеста?

    14:01 11.12.2025

  • 5 1488

    7 3 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    14:02 11.12.2025

  • 6 тоа

    1 4 Отговор
    оше ли шаа

    14:07 11.12.2025

  • 7 Весело

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "майстор":

    Филм по дейстнителен случай с много фалшиви новини-факти.

    Вашингтон-Москва, вечна дружба, от столетие за столетия.САЩ влизат във ВСВ на 7 декември 1941 г., след като Япония атакува военноморската база Пърл Харбър.

    Скоро президента Тръмп ще награди Стивън Сегал за развитие на приятелствжто между Вашингтон и Москва.

    14:08 11.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ако филмът не се хареса на потен

    1 1 Отговор
    Следва обявяване на чуждестранен агент и малко след това полет от балкона

    14:21 11.12.2025

  • 10 Този

    2 1 Отговор
    Ето ви доказателство, че войната свършва. Новото работно място на Зе ленски вече го чака...

    Коментиран от #11, #12

    14:21 11.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мутрофания

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този":

    Вааттник, колко пъти да ви повтарям, че това не е война, а СВО, м? Абе що все такива леейки ви избирам....

    14:27 11.12.2025