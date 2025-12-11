Американският актьор Стивън Сегал планира да представи документалния си филм за бойните действия в Украйна пред световна публика през следващите шест до осем седмици, съобщи ТАСС.

Сегал отбеляза, че продължава да работи по филма, озаглавен „В името на справедливостта“, и се надява на широката му международна премиера в рамките на два месеца.

През 2016 г. актьорът получи руско гражданство. В края на май 2024 г. руският президент Владимир Путин награди Сегал с Орден на приятелството за приноса му в развитието на международното културно и хуманитарно сътрудничество.

Преди това сръбският режисьор Емир Кустурица изрази желание да направи филм за "специалната операция". Той отбеляза, че действията на руските войници по време на освобождението на Курската област са "най-интересната тема за него".

През ноември се появиха съобщения, че Русия се готви да продуцира комедиен сериал за "специалната операция", озаглавен „Другата страна на монетата“. Народният артист на Русия Олег Фомин ще режисира проекта. Комедията с участието на Владимир Епифанцев ще се развива в зоната на бойните действия.