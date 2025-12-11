Американският актьор Стивън Сегал планира да представи документалния си филм за бойните действия в Украйна пред световна публика през следващите шест до осем седмици, съобщи ТАСС.
Сегал отбеляза, че продължава да работи по филма, озаглавен „В името на справедливостта“, и се надява на широката му международна премиера в рамките на два месеца.
През 2016 г. актьорът получи руско гражданство. В края на май 2024 г. руският президент Владимир Путин награди Сегал с Орден на приятелството за приноса му в развитието на международното културно и хуманитарно сътрудничество.
Преди това сръбският режисьор Емир Кустурица изрази желание да направи филм за "специалната операция". Той отбеляза, че действията на руските войници по време на освобождението на Курската област са "най-интересната тема за него".
През ноември се появиха съобщения, че Русия се готви да продуцира комедиен сериал за "специалната операция", озаглавен „Другата страна на монетата“. Народният артист на Русия Олег Фомин ще режисира проекта. Комедията с участието на Владимир Епифанцев ще се развива в зоната на бойните действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
13:48 11.12.2025
2 майстор
Коментиран от #7
13:48 11.12.2025
3 ООрана държава
13:53 11.12.2025
4 Някой
Навсякъсе по света има продажници и предатели, Стинън Сегал е доказателство, че САЩ не са изкрючение.
Сегал, за колко сребърника си продаде съвеста?
14:01 11.12.2025
5 1488
Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
🇺🇦🇪🇺🔥💀
14:02 11.12.2025
6 тоа
14:07 11.12.2025
7 Весело
До коментар #2 от "майстор":Филм по дейстнителен случай с много фалшиви новини-факти.
Вашингтон-Москва, вечна дружба, от столетие за столетия.САЩ влизат във ВСВ на 7 декември 1941 г., след като Япония атакува военноморската база Пърл Харбър.
Скоро президента Тръмп ще награди Стивън Сегал за развитие на приятелствжто между Вашингтон и Москва.
14:08 11.12.2025
9 Ако филмът не се хареса на потен
14:21 11.12.2025
10 Този
Коментиран от #11, #12
14:21 11.12.2025
12 Мутрофания
До коментар #10 от "Този":Вааттник, колко пъти да ви повтарям, че това не е война, а СВО, м? Абе що все такива леейки ви избирам....
14:27 11.12.2025