50 Cent е щастлив от войната си с Пи Диди: Дадох интервю, за да го гледа в затвора (ВИДЕО)

Рапърът 50 Cent отново се превърна в сензация в социалните мрежи с поредна провокация, насочена към дългогодишния си враг Шон Комбс. В публикация в Instagram изпълнителят намекна, че е дал интервюто си за ABC News именно защото телевизията е една от малкото достъпни в американските затвори — мястото, където Диди в момента изтърпява присъда от 50 месеца за трафик на хора и сексуално насилие. „Замислих се… какво лошо има в това?“, написа 50 Cent с характерния си сарказъм.

В интервюто си за ABC той настоя, че между него и Комбс не съществува лична вражда, определяйки го като „любимия си злодей“. „Хората говорят за 20-годишна вражда, а аз съм работил с двамата му синове. Не сме имали истински конфликт“, заяви рапърът.

В друга своя публикация 50 Cent намекна, че ако наистина е искал да удари Комбс, би заснел „много по-различен документален филм“ — с фокус върху непотвърдени обвинения, свързани с трафик на мъжки проститутки. Коментарите идват в момент, когато документалният сериал на Netflix „Sean Combs: The Reckoning“, продуциран от 50 Cent, е сред най-гледаните заглавия в платформата и предизвиква бурни реакции.

Минисериалът от четири епизода проследява възхода и падението на 56-годишния рапър и продуцент, включвайки интервюта с бивши сътрудници и две предполагаеми жертви на сексуално насилие. Правният екип на Шон Комбс се опита да блокира излъчването му, като обвини Netflix в незаконно използване на лични кадри, в които Диди обсъжда стратегията си за защита дни преди ареста си през 2024 г. Стрийминг платформата отговори, че всички материали са придобити законно.

Документалният филм предизвика вълна от реакции онлайн. В Reddit зрители го определят като „една от най-важните продукции за музикалната индустрия от години“ и „нещо, което трябва да се види, независимо дали харесвате Комбс или не“. В X (Twitter) потребители обсъждат не само съдържанието, но и ролята на 50 Cent като продуцент: „Той върши това, което всички останали се страхуват да направят“, гласи един от най-споделяните коментари. Други обаче намират подхода му за лично мотивиран: „50 Cent се наслаждава твърде много на това. Не е само заради истината.“

Критиците също реагираха остро. Част от музикалната индустрия определи проекта като необходим, за да се хвърли светлина върху дългогодишни слухове и обвинения, докато други го нарекоха „медиен линч“, който рискува да постави под въпрос справедливостта в очакване на окончателните съдебни решения.

Независимо от разделените мнения, „Sean Combs: The Reckoning“ вече се позиционира като една от най-коментираните документални продукции на годината — а 50 Cent е изключително доволен от развоя на събитията, както може да се види от самодоволната му усмивка по време на скорошните интервюта.