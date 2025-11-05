Кание Уест иска да отмъсти на Ким Кардашиян с документален филм за брака им

Кание Уест подготвя нов документален филм, който може да разкрие лични и неизлъчвани до момента детайли от брака му с Ким Кардашиян. Според Radar Online, риалити звездата е сериозно притеснена от съдържанието на проекта, за който се твърди, че включва години задкулисни кадри от семейния им живот по време на разпада на връзката им.

Лентата е заснета от близкия сътрудник на Кание — Нико Балестерос, който е документирал живота на рапъра в продължение на шест години. По данни на източници, Балестерос разполага с над 3000 часа видеоматериал, заснет с одобрението на Уест, но без съгласието на Кардашиян или нейното семейство.

48-годишният рапър, който през последните години се прочу с поредица от публични противоречия и скандални изявления, е решен да пусне филма без редакция или предварителна цензура. Вътрешен източник, цитиран от Radar Online, коментира: „Ким знае, че той притежава огромен архив и че нееднократно е заплашвал да го използва срещу нея. Този проект вероятно е неговият начин да си отмъсти както на нея, така и на цялото семейство Кардашиян.“

Въпреки че точната дата на премиерата не е обявена, според източници в индустрията документалният филм вече се предлага на стрийминг платформи и дистрибутори. Очаква се проектът да предизвика значителен медиен интерес, особено с оглед на напрежението между бившите съпрузи след развода им през 2022 г.

Ким Кардашиян, която в момента развива юридическа кариера и продължава участията си в поредицата The Kardashians по Hulu, не е коментирала публично бъдещата продукция. По информация на Page Six, правният ѝ екип е в готовност да реагира, ако във филма бъдат нарушени договорени условия за конфиденциалност.

През последните години Кание Уест неведнъж е използвал платформите си за лични нападки към Кардашиян, както и за изразяване на недоволство от това как се възпитават четирите им деца. Изявите му в социалните мрежи често са били премахвани заради нарушаване на насоките за съдържание, а акаунтите му в някои платформи са временно ограничавани.

Наблюдатели в музикалната и медийната индустрия отбелязват, че документалният филм може да има сериозно отражение не само върху личния имидж на Ким Кардашиян, но и върху бъдещите ѝ бизнес партньорства. От друга страна, възможността за юридически спор между двете страни остава отворена, особено ако проектът навлезе в зони, защитени от лични или търговски клаузи.