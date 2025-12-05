Въпреки опита за забрана, документалният филм на 50 Cent за Пи Диди бе излъчен

Платформата Netflix излъчи документална поредица, посветена на кариерата и съдебните скандали около рапъра и продуцент Шон Комбс (P. Diddy), който в момента изтърпява присъда за сексуално насилие и трафик на хора. Четирите епизода под заглавие Sean Combs: The Reckoning са продуцирани от неговия дългогодишен опонент Фифти Сент (50 Cent), което допълнително засили общественото внимание и напрежението около проекта.

Документалната поредица, която дебютира в САЩ във вторник, проследява възхода на Пи Диди от водеща фигура в хип-хоп индустрията до внезапното му падение, последвано от съдебни обвинения и присъда от 50 месеца лишаване от свобода, постановена през октомври 2024 г. В продукцията са включени интервюта с бивши негови сътрудници и служители, които описват агресивно поведение, както и свидетелства на две лица, обвиняващи артиста в сексуално насилие.

Юридическият екип на Комбс предприе незабавни действия, за да спре излъчването на филма, като изпрати официално уведомление до Netflix за предполагаемо нарушение на авторските права. Според адвокатите една от ключовите сцени – запис, в който Диди обсъжда стратегията си със защитата дни преди ареста си през септември 2024 г. – представлява лична и защитена собственост. Говорителка на артиста заяви пред АФП, че материалът е заснет от Комбс именно с цел да представи собствената си гледна точка, а неговото използване без разрешение било „несправедливо и незаконно“.

От Netflix обаче заявиха пред „Вашингтон пост“, че всички кадри в поредицата са придобити по легален път и няма основания да бъде ограничено излъчването.

Участието на Фифти Сент като изпълнителен продуцент също предизвика реакция от страна на Пи Диди. От екипа му подчертаха, че рапърът е „дългогодишен съперник“, водещ от желанието за лично отмъщение още от средата на 2000-те години, когато двамата многократно си разменяха нападки в медиите и чрез музиката си. В интервю за GQ 50 Cent защити участието си, заявявайки, че без неговата намеса „никой нямаше да разкаже тази история“, и подчерта, че го прави с цел „да защити хип-хоп културата“.

Шон Диди Комбс в момента се намира във федерален затвор в щата Ню Йорк. Очаква се да бъде освободен през май 2028 г., ако изпълни условията на присъдата си.