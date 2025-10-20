Новини
Любопитно »
Елиминираха победителката в "Мис Пазарджик" заради "купен вот"

20 Октомври, 2025 10:38 479 2

След обективна преценка екипът на „Мис Пазарджик“ е решил титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания

Елиминираха победителката в "Мис Пазарджик" заради "купен вот" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителката в една от категориите на конкурса "Мис Пазарджик" е елиминирана заради "купен вот". Става въпрос за участничката, получила най-много гласове за „Лице на публиката“, съобщава bTV.

„След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, съобщиха организаторите на конкурса във Фейсбук страницата си.

След обективна преценка екипът на „Мис Пазарджик“ е решил титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот, посочват организаторите.

Скандалът с „Мис Пазарджик“ идва броени дни след скандала за купен вот в Пазарджик на извънредните избори за общински съветници, който до доведе до проверка на работата на местната полиция и дори до отстраняването на шефа ѝ.

Резултатите от местния вот в Пазарджик доведоха и до цяла седмица блокада на работата на парламента и вероятно предстояща нова конфигурация на властта.Това е момичето с най-много реакции в официалната страница на “Мис Пазарджик” в категорията „Лице на публиката“. Тя е получила 1,8 хиляди реакции към снимката си.А момичето след нея – на второ място, има 756.


  • 1 путьу

    4 0 Отговор
    Те в Пазарджик така правят...

    10:40 20.10.2025

  • 2 Бендида

    5 0 Отговор
    ,,Купен вот" в Пазарджик трябва да стане девиз на града. :)))

    10:41 20.10.2025