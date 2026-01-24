Новини
Двукратната победителка на "Евровизия" Лорийн издаде нова "изпепеляваща" песен (ВИДЕО)

24 Януари, 2026 18:07 814 5

Сингълът е част от новия ѝ албум "Wildfire"

Двукратната победителка на "Евровизия" Лорийн издаде нова "изпепеляваща" песен (ВИДЕО) - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мултиплатинената и многократно награждавана поп икона Лорийн обяви новия си студиен албум „Wildfire“, който ще излезе на 27 март 2026 г., и представи водещия сингъл „Feels Like Heaven“.

Песента обединява творчески екип от световна класа, познат с умението си да превръща суровата емоция във вечен, глобален поп. Написана и продуцирана е от Джеси Шаткин – визионерът зад някои от най-емоционално въздействащите поп записи на съвременната сцена – и номинираната за GRAMMY Sia, с допълнителна продукция от Майлс Ейвъри (Tate McCrae, Megan Thee Stallion).

„Когато тук говорим за рай, това не е място или система от вярвания. Това е вътрешно състояние. Точно като ада – той съществува в ума и се преживява в настоящия момент. „Feels Like Heaven“ е песен за отдаването. Защото когато се отдаваш, създаваш свобода. А свободата е любов, а любовта е сигурност. От тази сигурност идват емпатията, яснотата и по-дълбокото разбиране за живота и за другите. Страдаме, когато се съпротивляваме, и се лекуваме, когато се отдадем. В крайна сметка раят и адът не са дестинации – ние ги създаваме тук, чрез начина, по който чувстваме и обичаме“, споделя Лорийн.

Албумът „Wildfire“ ще включва и високо оценения сингъл „Is It Love“, както и глобалния хит „Tattoo“, който оглави класациите в над 10 държави и утвърди Лорийн като една от най-влиятелните фигури на своето поколение и който и донесе втората победа на "Евровизия" за Швеция.

„Wildfire“ продължава каталог от определящи кариерата издания, сред които „Euphoria“, както и „Forever“, „Gravity“ и „Warning Signs“. Девет години след последния си албум и четиринадесет години след дебюта си Лорийн е натрупала милиарди стриймове по целия свят и се е утвърдила като един от най-духовно наситените и емоционално безстрашни гласове в съвременния поп.

Освен соловата си работа, Лорийн продължава да разширява артистичния си свят чрез SAGES – проект, създаден заедно с награждавания исландски композитор и продуцент Ólafur Arnalds, с планирано ново развитие през 2026 г.

Вкоренен в номадското ѝ наследство и оформен от електронни, денс и глобални поп влияния, звукът на Loreen съществува в напълно собствено пространство – първичен, ефирен и мащабен. С „Wildfire“ тя кани слушателя на пътуване през целия емоционален спектър – без потискане, без контрол, с място за истина. В нейния свят силата не идва от доминация, а от честност – и именно чрез тази честност нещо по-истинско може да се роди от пепелта.


