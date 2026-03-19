Асен Василев: Първа сила не е Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого

19 Март, 2026 15:51 1 225 82

  • асен василев-
  • избори

Различните партии излъчват кандидати за определени места. Начинът, по който се подреждат в листите, е описан в нашия устав и се спазва до последната запетайка

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първа политическа сила не е Румен Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого.

Това заяви пред БНР Асен Василев, лидер на ПП, част от коалицията ПП-ДБ.

"Въпросът е да имат свободен избор - да го направят, а не някой да ги заплашва, да са наясно за какво гласуват и кой е готов да понесе ударите, за да изнесе битката".

Василев отбеляза, че не е подредил листите на ПП-ДБ.

"Различните партии излъчват кандидати за определени места. Начинът, по който се подреждат в листите, е описан в нашия устав и се спазва до последната запетайка. Областните ни организации излъчват кандидати. След това Националният съвет утвърждава листите.

Мисля, че листите са доста силни. Дават ясна заявка за включване и на хора от протеста. Имаме и такива, които са подадени от Съюза на слепите и Съюза на инвалидите. Двама водачи са от мюсюлманската общност".

Решение на "Демократична България" е кой ще е водач на листа, обясни лидерът на ПП.

"Казусът с Явор Божанков е решение на нашия Национален съвет още от януари. Много се радвам, че колегите от "Демократична България" го уважиха".

Асен Василев нарече "лъжи" твърденията, че той лично е наредил Божанков да не бъде включен в листите.

Лидерът на ПП смята още, че "тези избори са уникален шанс за първи път ГЕРБ и "Новото начало" да имат под 80 депутати от 2009 година"

"Трябва да има 160 гласа, с които да се избере нов Висш съдебен съвет, нов Инспекторат към Висшия съдебен съвет и веднъж завинаги да се ликвидира корупцията.

Предлагаме Протокол за ликвидация на корупцията, който има много конкретни стъпки".

Не водим преговори с Румен Радев, посочи още Василев.

"С господин Радев не съм говорил сигурно от 2022 година. Нека да видим програмата. Видях листата в Хасково. Имам силни съмнения, че част от депутатите, които ще влязат, биха натиснали копчето за елиминирането на корупцията".

Правителството е на господин Гюров, напомни лидерът на ПП.

"Ние под никаква форма не можем да му влияем. Има финансов министър, абсурд е да започна да му се меся".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    16 8 Отговор
    ...речи сглобения Тиквист Новоначалски вГЗраждан...

    15:53 19.03.2026

  • 3 Затова

    9 19 Отговор
    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    15:53 19.03.2026

  • 4 честен ционист

    7 11 Отговор
    Първа сила ще изкочи Мадуро, ако нещо се омеша дневникът.

    15:54 19.03.2026

  • 5 Българин

    8 26 Отговор
    Време за Алтернатива за България! Тя трябва да се създаде от Асен Василев и той да ни поведе към независимостта!

    15:54 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И аз още не съм решил

    29 7 Отговор
    но.....със сигурност няма да е за партия пляс пляс пе..далите.

    15:55 19.03.2026

  • 8 Развитие

    24 11 Отговор
    Това розово прасе защо още е на свобода

    15:55 19.03.2026

  • 9 фбр

    29 8 Отговор
    Този е доказан крадец !

    Коментиран от #21

    15:56 19.03.2026

  • 10 дедо Флашко

    10 4 Отговор
    Това трябва ли да ни притеснявя,че Асенчо Василев че не е подредил листите на ПП-ДБ?!

    15:57 19.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    16 15 Отговор
    Асенчо, моли се да не отидат 80 процента да гласуват. Тогава Радев ще има абсолютно мнозинство. Помниш ли , кога направиха изборите задължителни, как Радев отвя Цачева. Ще гледате парламента отвън вашата гнусна партия ППДБ.

    Коментиран от #19, #24

    15:58 19.03.2026

  • 12 Пич

    6 6 Отговор
    За да избегна многословието - чака ви още от същото !!! Независимо на кого сте привърженици, и как гласувате !!! За външните сили е най удобно да управляват държави, в които няма стабилни правителства!!! Така че - няма да има !!!

    15:58 19.03.2026

  • 13 хмм

    13 2 Отговор
    СПОМНЯМЕ СИ, че борещите избирателната активност са изобретателни, затова няма да е излишно служебният министър да постави, където може, охрана на секциите в деня преди изборите.

    15:58 19.03.2026

  • 14 ЗиС 5

    17 6 Отговор
    А онзи канадският брадясал къде е?

    Коментиран от #25

    15:59 19.03.2026

  • 15 Има ни пак

    8 8 Отговор
    Колкото и да въртят всякакви социолози и агенции тулупа е трети.

    15:59 19.03.2026

  • 16 Боби

    4 7 Отговор
    Не разчитай да е за теб, след като изхвърли Явор.

    16:00 19.03.2026

  • 17 ПЪЪЪРВА СИЛА Е ТОЯ КОЙТО

    9 2 Отговор
    СЪБИРА,РАЗМЕНЯ, ПОДМЕНЯ КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ........

    16:01 19.03.2026

  • 18 Дориана

    10 20 Отговор
    Точно Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще бъдат първа политическа сила, , защото този път българския народ твърдо е решил да унищожи корупцията и мафията. ИТН предадоха своите избиратели и станаха най- върлите защитници на модела Борисов- Пеевски, БСП ОЛ. също предадоха своите избиратели и изпълняваха всички поръчки на Пеевски и Борисов съюзявайки се с тях уж в името на народа. Така че сега борбата ще бъде безмилостно жестока между тези, които защитават корупцията и мафията, защото се облагодетелстват за сметка на народа и тези, които идват с твърдото решение България да се освободи от корупционния модел на управление.

    16:01 19.03.2026

  • 19 Оооо

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Колкото и да се пънеш, толкова по зле за тебе. Ще получиш инфаркт на изборите.

    16:02 19.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И как така

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "фбр":

    Го реши???

    16:05 19.03.2026

  • 22 Тити на Кака

    15 5 Отговор
    Лоеният ППетроханър пак се изока розово....
    Защо не поскача, та белким поотслабне?

    16:06 19.03.2026

  • 23 Хипотетично

    8 1 Отговор
    от Съюза на слепите и от Съюза на инвалидите ще са твърде по-адекватни и по-похванти от рекламираните неможачи.

    16:07 19.03.2026

  • 24 Брат

    7 12 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Моли се ти да не дойдат Двете прасета на власт, че тогава Северна Корея. И не знам само какво сте ги лапнали ПП.

    Коментиран от #27, #52

    16:07 19.03.2026

  • 25 В на бабати

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЗиС 5":

    Шортите. Можеш да отидеш на село и да провериш.

    16:09 19.03.2026

  • 26 таксиджия 🚖

    4 9 Отговор
    Аз отново ще гласувам за Възраждане 🇧🇬

    Доста обиждах Костадин, но той единствен защити народа на Иран и осъди войната на Тртмпоча и Сатаняху!

    Коментиран от #29, #31, #71

    16:10 19.03.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Брат":

    Ами, знаехме, че ППДБ са обратни, но те се оказаха и педофили.

    16:11 19.03.2026

  • 28 Кажи му ПеПе и..

    7 4 Отговор
    Ех, Кокорчо тази сила няма да те подпре теб..

    16:14 19.03.2026

  • 29 Оооо

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "таксиджия 🚖":

    Карай си таксито и внимавай за ПТП. Ще пребиеш някой невинен.

    16:15 19.03.2026

  • 30 Кокорий

    9 3 Отговор
    у канала си...

    16:16 19.03.2026

  • 31 Оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "таксиджия 🚖":

    Е как ще си обиждал Костадин и то ДОСТА,а пак ще гласуваш за него?Това значи че или си Садо-Мазо,или си неадекватен като цялото Възраждане,което ако изобщо влезе в НС ще е 9-та дупка на Кавала.

    16:18 19.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Трее сам луууд

    10 4 Отговор
    да гласувам за П€П€-ЛГБТ и тлъстия амбреаж на снимката!

    Коментиран от #54

    16:20 19.03.2026

  • 34 Санди

    7 3 Отговор
    Голем пе...зин си асенчоу

    16:20 19.03.2026

  • 35 Промяна

    2 3 Отговор
    ГЕРБ 700 ХИЛЯДИ за БОРИСОВ а петроханските извратеняци нали сега радевите ги назначиха с червените метежи служебници са се помислили за някакви СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИЯТА И ЦЯЛАТА СЛУЖЕБНИЧЕСКА

    16:22 19.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Промяна

    5 1 Отговор
    Хем си дърт хем си розов антимъж хем си крадец така че вън съд затвор за теб и шарлатанията саботажническа покрай теб

    16:24 19.03.2026

  • 38 Избирател

    6 2 Отговор
    Така е хората които не са решили за кого да гласуват изведнъж ще решат за перачите от ПП-ДБ да гласуват че предната "сглобка" малко им дойде - или този път коалицията ще се казва "Петрохан".

    16:25 19.03.2026

  • 39 Промяна

    3 4 Отговор
    За Борисов за Демокрацията за България Успех Вън на розовите извратеняци

    Коментиран от #69

    16:25 19.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    много явно, всички го знаем това

    16:26 19.03.2026

  • 42 Промяна

    5 2 Отговор
    Радев и шарлатаниге са заедно СЛЕПИ ли сте хаахахахаха КОЙ ги назначи служебниците

    16:26 19.03.2026

  • 43 Любославввв

    0 0 Отговор
    Здравей Нанаааа ❤️

    16:27 19.03.2026

  • 44 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Санди":

    ас като разтвоя бузите и се наведа няма как да видя кое е направо и кое на криво, важното е да ме реддосват яко

    16:27 19.03.2026

  • 45 Промяна

    3 2 Отговор
    Радев и шарлатаниге са заедно СЛЕПИ ли сте хаахахахаха КОЙ ги назначи служебниците

    16:27 19.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Промяна

    3 2 Отговор
    Радев и шарлатаниге са заедно СЛЕПИ ли сте хаахахахаха КОЙ ги назначи служебниците

    16:28 19.03.2026

  • 48 много е заблудена тая

    5 2 Отговор
    горката асенка няма си напредстава че хората много добре знаят за кого ще гласуват или по-точно тези които ще гласуват! но за вас Пedali и Педофили умни хора няма да гласуват овце винаги ще има така че за жалост ще се закачите в парламента все пак сте си платили за бройка гласиве при реденето на изборите вече… хора разберете че колкото повече народ гласува толкова по-трудно ше бъде на тия герб и дпс пеевски да си развяват байряка !!!

    16:29 19.03.2026

  • 49 Промяна

    2 4 Отговор
    ГЕРБ 700 ХИЛЯДИ за БОРИСОВ а петроханските извратеняци нали сега радевите ги назначиха с червените метежи служебници са се помислили за някакви СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИЯТА И ЦЯЛАТА СЛУЖЕБНИЧЕСКА

    16:29 19.03.2026

  • 50 604

    4 2 Отговор
    Само моло умник с изпрон мозък би гласувал за петроханскатъ сектъ! Киру утепэ 2 ма с нсо и всичку се покри какно правят и с петрохан..долнъ изсмет, васил нагэл дал им 250 000 и си трае маминкэтэ ви че висите по диреци и живи ще ви дерем престэпна шайка!

    16:30 19.03.2026

  • 51 Промяна

    2 5 Отговор
    ГЕРБ 700 ХИЛЯДИ за БОРИСОВ а петроханските извратеняци нали сега радевите ги назначиха с червените метежи служебници са се помислили за някакви СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИЯТА И ЦЯЛАТА СЛУЖЕБНИЧЕСКА

    Коментиран от #55

    16:30 19.03.2026

  • 52 Възмутен

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Брат":

    "Моли се ти да не дойдат Двете прасета на власт"

    И защо всички "евроатлантици" получихте амнезия кой ги изпра двете прасета и кой си направи "сглобка" с тях - защо така ви е много къса паметта. Ако не бяха от ПП$ДБ двете прасета просто щяха да са лош спомен.

    16:30 19.03.2026

  • 53 ?????

    5 1 Отговор
    Г-н Очевидност се получава.
    Тва се знае и без Асен Василев.
    По-важен е въпросът защо гъбарите не гласуват?
    А отговорът е елементарен - щото всички т.н. политически сили, без значение кой кого плюе в момента са омотани между себе си като свински черва и никога няма да родят нещо свястно за България защото всички до един са на външно управление. Особено тва се отнася за Асен Василев и съдружниците му.
    Народът тва го разбира и им праща една по-яка псувня и си пие ракията.
    Така че цъкайте си машинките както си искате но винаги ще сте нелегитимни защото 60% от избирателите чисто и просто ви теглят една майна.

    Коментиран от #57

    16:30 19.03.2026

  • 54 за тях гласуват

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Трее сам луууд":

    само амбреажи дето ходят по прайдове

    16:31 19.03.2026

  • 55 Избирател

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Ето още един който се мъчи да лъже че ГЕРБ нямат нищо общо с ПП$ДБ - абе защо така получихте амнезия за "сглобката".

    16:33 19.03.2026

  • 56 Дедо

    0 5 Отговор
    Много добро решение на Асен да махне Божанкофф. Той е агент на Пеевски , на който е разрешена крайна реторика за да заблуждава хората ,че е срещу Пеевски и Борисов. Другия такъв е хЛорер ,но той не е оратор и е неприятен.

    Коментиран от #60

    16:36 19.03.2026

  • 57 Избирател

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "?????":

    "Народът тва го разбира и им праща една по-яка псувня и си пие ракията"

    Народа нищо не разбира защото те точно това чакат да има такива като теб да си пият ракията и да не гласуват - техния електорат е твърд и колкото по-малко гласуват толкова повече печелят.

    Пък и защо си мислиш че в края на изборния ден като не гласуваш някой не се разписва в избирателните списъци вместо теб и не пуска бюлетина от твое име за тези които не харесваш - по добре с "не избирам никого" отколкото изобща да не отидеш.

    Коментиран от #76

    16:38 19.03.2026

  • 58 Смъртта

    2 2 Отговор
    Надявам се тоя път да ви избере всички на куп ония с косата и да ви ожъне след велигден....всички.... аз и на ония свят няма да гласувам за никой от тая човекоподобни съсипали цялата ми младост ....нещо което никой няма да ти върне.... Купете си свещи и се надявам да ви светят след изборите.....!

    16:39 19.03.2026

  • 59 Кокора

    4 3 Отговор
    лъже, та се къса!
    Правителството разчиства пътя на Радев и фактически Радев вече управлява чрез кабинет на Гюров!

    Коментиран от #63

    16:41 19.03.2026

  • 60 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Дедо":

    "да махне Божанкофф. Той е агент на Пеевски"

    Ха ха ха Божанкофф ли накара Кирчо и Кокорчо да изперат двете прасета и да си направят "сглобка" с тях. Той Кокорчо също е агент на Пеевски колкото и да се мъчите да внушавате друго.

    Коментиран от #65

    16:42 19.03.2026

  • 61 Никой

    2 0 Отговор
    След като ПП отсвири Явор Божанков заради това , че гласува против Силви Кирилов за здравен министър ( може би ППтата имаха нещо с чалгаджиите от ИТН ) предлагам да се гласува само за кандидати от другите две партии в коалицията . В отстраняването на Божанков не видях зачитането на свободното гласуване а не гласуване под строй . Скоро ППтата може да поднесат една изненада на демократичната общност което да ги нареди до БСП , ИТН , МЕЧ и др . Ще зарадват толупа и прасето .

    Коментиран от #66

    16:43 19.03.2026

  • 62 Василеску

    0 7 Отговор
    Най-накрая малко смислени приказки от Асен Васков Василев

    16:43 19.03.2026

  • 63 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кокора":

    "Радев вече управлява чрез кабинет на Гюров!"

    Да бе - не беше ли Гюров човек на "сглобката".

    16:44 19.03.2026

  • 64 Нито Радев,

    3 2 Отговор
    нито Кокорчо се месят в кабинета Гюров, да, бе и двамата са честни и не крадат!

    Коментиран от #73

    16:45 19.03.2026

  • 65 сега има амнезия

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Помнещ":

    Пинокио ги накара.

    16:45 19.03.2026

  • 66 Помнещ

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Никой":

    "може да поднесат една изненада на демократичната общност"

    По-голяма изненада от изпирането на тиквата и прасето и "сглобката" с тях едва ли ще им се отдаде.

    16:47 19.03.2026

  • 67 Инженер

    2 3 Отговор
    АЗ РЕШИХ ЗА ВЕЛИЧИЕ 14!

    16:47 19.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Програмист

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Ква промяна бе гербар 20 години едно и също гербаво крадене

    16:48 19.03.2026

  • 70 Радев

    1 2 Отговор
    След изборите ще тикна всички 500 хиляди гербари и 300 пепейки в Белене 😈 да може българите да си отдъхнат!

    16:49 19.03.2026

  • 71 Исторически парк

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "таксиджия 🚖":

    Израждане партията на бакшишите🤣😂🤣🤣🤣🤣

    16:50 19.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Помнещ

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Нито Радев,":

    "да, бе и двамата са честни и не крадат"

    Що бе като изпраха тиквата и прасето тогава бяха честни нали - даже "сглобка" си направихте. Сега се мъчите да внушавате че ПП$ДБ, ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН нямат нищо общо. Ами те са си едно цяло - даже и Гюров е техен защото те го предложиха.

    16:52 19.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Горски

    1 0 Отговор
    Вие от всичките народни събрания, който сте след изтичането на мандата на този ВСС сте за минимална заплата. Нямали сте 160 гласа за мнозинство? Нали за избор е необходимо такова мнозинство за да не може една партия или коалиция да яхне цялата съдебна власт. Вие депутатите години на ред нарушавате конституцията като даже и не откривате и процедура за смяна на ВСС. Ако не знаете как да постъпите поемете се как се избира папа. Ма многу лъжеш бре Пинокио ! Ша те цакаме на изборите без да ни плащат! Тръгнал на българите да обяснява как нямало схема в политиката им... На краставичар, краставици. А Гюров не е ли ваше назначение? Нали беше от вашата партия, вие го номинирате за БНБ и вие искахте той да е служебен премиер?

    17:00 19.03.2026

  • 76 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Избирател":

    А сега ти ми кажи за кой да я пусна тая бюлетина
    - За Радев и бъдещата му колаборация с Асен Василев
    - за Баце
    - за Шиши
    - за Петроханци
    - за Слави
    - за МЕЧ
    - за Величие
    - за БСП - ново старо начало
    - за патриотите които се карат постоянно кой да води четата
    Не благодаря.
    Вие си се упражнявайте че уж нещо зависи от вас.

    17:03 19.03.2026

  • 77 Реално

    0 0 Отговор
    Дано са си отворили очите тези, дето бяха излъгани от вашите обещания и да не гласуват за вас.

    17:13 19.03.2026

  • 78 Удри

    0 0 Отговор
    Хората са решили за кого да гласуват но не си казват.

    17:15 19.03.2026

  • 79 Газ

    0 1 Отговор
    Стефка Костадинова премиер!

    Коментиран от #80

    17:16 19.03.2026

  • 80 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Газ":

    Тя се провали и изложи тотално пред българското общество. Ще живее с това до края на живота си. Понякога алчността не познава граници и никога не е късно човек да се изложи.

    17:21 19.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Санди

    1 0 Отговор
    Асенчо за пореден път се хвана за палците мама

    17:24 19.03.2026

