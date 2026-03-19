Асен Василев: Първа сила не е Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого

Първа политическа сила не е Румен Радев, а хората, които ще гласуват, но не са решили за кого.
Това заяви пред БНР Асен Василев, лидер на ПП, част от коалицията ПП-ДБ.
"Въпросът е да имат свободен избор - да го направят, а не някой да ги заплашва, да са наясно за какво гласуват и кой е готов да понесе ударите, за да изнесе битката".
Василев отбеляза, че не е подредил листите на ПП-ДБ.
"Различните партии излъчват кандидати за определени места. Начинът, по който се подреждат в листите, е описан в нашия устав и се спазва до последната запетайка. Областните ни организации излъчват кандидати. След това Националният съвет утвърждава листите.
Мисля, че листите са доста силни. Дават ясна заявка за включване и на хора от протеста. Имаме и такива, които са подадени от Съюза на слепите и Съюза на инвалидите. Двама водачи са от мюсюлманската общност".
Решение на "Демократична България" е кой ще е водач на листа, обясни лидерът на ПП.
"Казусът с Явор Божанков е решение на нашия Национален съвет още от януари. Много се радвам, че колегите от "Демократична България" го уважиха".
Асен Василев нарече "лъжи" твърденията, че той лично е наредил Божанков да не бъде включен в листите.
Лидерът на ПП смята още, че "тези избори са уникален шанс за първи път ГЕРБ и "Новото начало" да имат под 80 депутати от 2009 година"
"Трябва да има 160 гласа, с които да се избере нов Висш съдебен съвет, нов Инспекторат към Висшия съдебен съвет и веднъж завинаги да се ликвидира корупцията.
Предлагаме Протокол за ликвидация на корупцията, който има много конкретни стъпки".
Не водим преговори с Румен Радев, посочи още Василев.
"С господин Радев не съм говорил сигурно от 2022 година. Нека да видим програмата. Видях листата в Хасково. Имам силни съмнения, че част от депутатите, които ще влязат, биха натиснали копчето за елиминирането на корупцията".
Правителството е на господин Гюров, напомни лидерът на ПП.
"Ние под никаква форма не можем да му влияем. Има финансов министър, абсурд е да започна да му се меся".
9 фбр
Коментиран от #21
15:56 19.03.2026
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #19, #24
15:58 19.03.2026
14 ЗиС 5
Коментиран от #25
15:59 19.03.2026
19 Оооо
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Колкото и да се пънеш, толкова по зле за тебе. Ще получиш инфаркт на изборите.
16:02 19.03.2026
21 И как така
До коментар #9 от "фбр":Го реши???
16:05 19.03.2026
22 Тити на Кака
Защо не поскача, та белким поотслабне?
16:06 19.03.2026
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Моли се ти да не дойдат Двете прасета на власт, че тогава Северна Корея. И не знам само какво сте ги лапнали ПП.
Коментиран от #27, #52
16:09 19.03.2026
Коментиран от #29, #31, #71
16:11 19.03.2026
До коментар #26 от "таксиджия 🚖":Карай си таксито и внимавай за ПТП. Ще пребиеш някой невинен.
16:15 19.03.2026
30 Кокорий
16:16 19.03.2026
31 Оня с коня
До коментар #26 от "таксиджия 🚖":Е как ще си обиждал Костадин и то ДОСТА,а пак ще гласуваш за него?Това значи че или си Садо-Мазо,или си неадекватен като цялото Възраждане,което ако изобщо влезе в НС ще е 9-та дупка на Кавала.
16:18 19.03.2026
33 Трее сам луууд
Коментиран от #54
16:20 19.03.2026
34 Санди
16:20 19.03.2026
35 Промяна
16:22 19.03.2026
37 Промяна
16:24 19.03.2026
38 Избирател
16:25 19.03.2026
39 Промяна
Коментиран от #69
16:25 19.03.2026
41 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "Оня с коня":много явно, всички го знаем това
16:26 19.03.2026
42 Промяна
16:26 19.03.2026
43 Любославввв
16:27 19.03.2026
44 оня с коня
До коментар #40 от "Санди":ас като разтвоя бузите и се наведа няма как да видя кое е направо и кое на криво, важното е да ме реддосват яко
16:27 19.03.2026
45 Промяна
16:27 19.03.2026
47 Промяна
16:28 19.03.2026
48 много е заблудена тая
16:29 19.03.2026
49 Промяна
16:29 19.03.2026
50 604
16:30 19.03.2026
51 Промяна
Коментиран от #55
16:30 19.03.2026
52 Възмутен
До коментар #24 от "Брат":"Моли се ти да не дойдат Двете прасета на власт"
И защо всички "евроатлантици" получихте амнезия кой ги изпра двете прасета и кой си направи "сглобка" с тях - защо така ви е много къса паметта. Ако не бяха от ПП$ДБ двете прасета просто щяха да са лош спомен.
16:30 19.03.2026
53 ?????
Тва се знае и без Асен Василев.
По-важен е въпросът защо гъбарите не гласуват?
А отговорът е елементарен - щото всички т.н. политически сили, без значение кой кого плюе в момента са омотани между себе си като свински черва и никога няма да родят нещо свястно за България защото всички до един са на външно управление. Особено тва се отнася за Асен Василев и съдружниците му.
Народът тва го разбира и им праща една по-яка псувня и си пие ракията.
Така че цъкайте си машинките както си искате но винаги ще сте нелегитимни защото 60% от избирателите чисто и просто ви теглят една майна.
Коментиран от #57
16:30 19.03.2026
54 за тях гласуват
До коментар #33 от "Трее сам луууд":само амбреажи дето ходят по прайдове
16:31 19.03.2026
55 Избирател
До коментар #51 от "Промяна":Ето още един който се мъчи да лъже че ГЕРБ нямат нищо общо с ПП$ДБ - абе защо така получихте амнезия за "сглобката".
16:33 19.03.2026
56 Дедо
Коментиран от #60
16:36 19.03.2026
57 Избирател
До коментар #53 от "?????":"Народът тва го разбира и им праща една по-яка псувня и си пие ракията"
Народа нищо не разбира защото те точно това чакат да има такива като теб да си пият ракията и да не гласуват - техния електорат е твърд и колкото по-малко гласуват толкова повече печелят.
Пък и защо си мислиш че в края на изборния ден като не гласуваш някой не се разписва в избирателните списъци вместо теб и не пуска бюлетина от твое име за тези които не харесваш - по добре с "не избирам никого" отколкото изобща да не отидеш.
Коментиран от #76
16:38 19.03.2026
59 Кокора
Правителството разчиства пътя на Радев и фактически Радев вече управлява чрез кабинет на Гюров!
Коментиран от #63
16:41 19.03.2026
60 Помнещ
До коментар #56 от "Дедо":"да махне Божанкофф. Той е агент на Пеевски"
Ха ха ха Божанкофф ли накара Кирчо и Кокорчо да изперат двете прасета и да си направят "сглобка" с тях. Той Кокорчо също е агент на Пеевски колкото и да се мъчите да внушавате друго.
Коментиран от #65
16:42 19.03.2026
63 Учуден
До коментар #59 от "Кокора":"Радев вече управлява чрез кабинет на Гюров!"
Да бе - не беше ли Гюров човек на "сглобката".
16:44 19.03.2026
65 сега има амнезия
До коментар #60 от "Помнещ":Пинокио ги накара.
16:45 19.03.2026
66 Помнещ
До коментар #61 от "Никой":"може да поднесат една изненада на демократичната общност"
По-голяма изненада от изпирането на тиквата и прасето и "сглобката" с тях едва ли ще им се отдаде.
16:47 19.03.2026
69 Програмист
До коментар #39 от "Промяна":Ква промяна бе гербар 20 години едно и също гербаво крадене
16:48 19.03.2026
71 Исторически парк
До коментар #26 от "таксиджия 🚖":Израждане партията на бакшишите🤣😂🤣🤣🤣🤣
16:50 19.03.2026
73 Помнещ
До коментар #64 от "Нито Радев,":"да, бе и двамата са честни и не крадат"
Що бе като изпраха тиквата и прасето тогава бяха честни нали - даже "сглобка" си направихте. Сега се мъчите да внушавате че ПП$ДБ, ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН нямат нищо общо. Ами те са си едно цяло - даже и Гюров е техен защото те го предложиха.
16:52 19.03.2026
76 ?????
До коментар #57 от "Избирател":А сега ти ми кажи за кой да я пусна тая бюлетина
- За Радев и бъдещата му колаборация с Асен Василев
- за Баце
- за Шиши
- за Петроханци
- за Слави
- за МЕЧ
- за Величие
- за БСП - ново старо начало
- за патриотите които се карат постоянно кой да води четата
Не благодаря.
Вие си се упражнявайте че уж нещо зависи от вас.
17:03 19.03.2026
80 Дориана
До коментар #79 от "Газ":Тя се провали и изложи тотално пред българското общество. Ще живее с това до края на живота си. Понякога алчността не познава граници и никога не е късно човек да се изложи.
17:21 19.03.2026
