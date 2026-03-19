Изкуствен интелект съживява Вал Килмър за участие в нов филм

19 Март, 2026 14:58 718 6

Той е избран за ролята приживе, но така и не успява да я изпълни

Събина Андреева

Актьорът Вал Килмър ще се появи посмъртно във филма As Deep as the Grave с помощта на изкуствен интелект – решение, което продуцентите на лентата определят като първо по рода си, предаде Ройтерс.

Килмър, известен с ролите си във филми като „Топ Гън“, „Доорс“ и „Батман завинаги“, е бил избран за ролята на отец Финтан – католически свещеник и спиритуалист, но не е успял да участва в снимките заради усложненията, свързани със здравословното му състояние, довели до евентуалната му кончина. Актьорът почина на 65 години през април 2025 г., припомня БТА.

Екипът е работил в тясно сътрудничество с управляващите наследството му и дъщеря му Мерседес Килмър, като решението за използване на изкуствен интелект е взето в знак на уважение към личната му връзка с ролята, пише Ройтерс.

Филмът проследява дейността на археолози, работещи в щата Аризона, и изследва историята на народа навахо. В главните роли са Абигейл Лори и известният от филмите за Хари Потър актьор Том Фелтън.

Продуцентите подчертават, че използваната нова технология ще позволи на Вал Килмър да „изгради исторически значим персонаж“.

Роденият в Калифорния Килмър, получил образование в училището по изкуства „Джулиард“, изгражда кариера, белязана от много роли и често митологизирана репутация на „лошо момче“. Актьорът остава запомнен с ярките си превъплъщения, включително ролята на Док Холидей в „Тумбстоун“, допълва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби от Израел

    3 1 Отговор
    Да, знам го тоя изкуствен интелект. И мен ме "съживи"

    15:03 19.03.2026

  • 2 в кратце

    11 0 Отговор
    Не бива така да го "съживяват"! Човекът си е отишъл,трябва да го оставят в паметта на хората. Вал Килмър не е робот.

    15:04 19.03.2026

  • 3 покруса

    7 0 Отговор
    Значи да очакваме и още други актьори, и актриси от 50-те години или дори от 30-те години на ХХ-ти век-съживени във филми днес.Ще се подиграват с тях тези американци,колкото пари искат да изкарат на техен гръб.

    15:08 19.03.2026

  • 4 адаша

    8 0 Отговор
    Изкуствения интелект не трябва да се използва за такова нещо. Утре жена ми може да реши и да съживи майка си. Тъщата . Ужас!

    15:09 19.03.2026

  • 5 факт

    4 0 Отговор
    Има нещо много извратено в тази идея. И пинеже американците са хора плагматични, интересно ми е дали ще платят хонорара, който се следва на Вал Килмър за посмъртното му участие в този филм, на наследниците му. Мога обосновано да предположа, че и през ум не им минава такова нещо. Ако това мине безвъзмездно, скоро ще гледаме филми само с починали актьори, за да не се харчат пари за заплащане на живите актьори.

    15:30 19.03.2026

  • 6 Георги

    0 0 Отговор
    моментът в който киното спира да бъде изкуство. Дори компютърните ефекти изискваха хора с умения и талант...

    15:49 19.03.2026