Румънската песен за "Евровизия" предизвиква скандал - твърде сексуална и груба (ВИДЕО)

Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, предават местните и световните медии, цитирани от БТА.

Парчето „Choke Me“ („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал сред европейските страни през изминалите дни. Според критици то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт. В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".

„Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментират представители на ТеВеРе пред ДПА.

Телевизионният оператор заяви, че е ангажиран с артистичната свобода, ценностите на Европейския съюз за радио и телевизия и духа на конкурса за песен на „Евровизия“, който насърчава разнообразието, приобщаването, диалога между културите и автентичното изразяване чрез музика.

„Артистичната концепция на сценичното изпълнение е специално разработена, за да подчертае метафоричния характер на посланието и да изключи всякакво буквално тълкуване на текста“, отбелязва ТеВеРе.

Песента предизвика критики и във Великобритания, където се въвежда закон за забрана на притежанието и публикуването на „порнография, изобразяваща задушаване“.

Самата изпълнителка Александра Капитанеску заяви в началото на март, че текстът не трябва да се приема буквално. „Изкуството не трябва да бъде обект на цензура“, катеогрична е изпълнителката.

Песента далеч не е първото участие в „Евровизия“, което предизвиква спорове, отбелязва dpa. Миналата година Би Би Си подаде жалба срещу песента „Kant“ – малтийската дума за песен или пеене, която звучи подобно на вулгарен английски израз за женски гениталии.