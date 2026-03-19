Румънската песен за "Евровизия" предизвиква скандал - твърде сексуална и груба (ВИДЕО)

Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, предават местните и световните медии, цитирани от БТА.
Парчето „Choke Me“ („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал сред европейските страни през изминалите дни. Според критици то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт. В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".
„Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментират представители на ТеВеРе пред ДПА.
Телевизионният оператор заяви, че е ангажиран с артистичната свобода, ценностите на Европейския съюз за радио и телевизия и духа на конкурса за песен на „Евровизия“, който насърчава разнообразието, приобщаването, диалога между културите и автентичното изразяване чрез музика.
„Артистичната концепция на сценичното изпълнение е специално разработена, за да подчертае метафоричния характер на посланието и да изключи всякакво буквално тълкуване на текста“, отбелязва ТеВеРе.
Песента предизвика критики и във Великобритания, където се въвежда закон за забрана на притежанието и публикуването на „порнография, изобразяваща задушаване“.
Самата изпълнителка Александра Капитанеску заяви в началото на март, че текстът не трябва да се приема буквално. „Изкуството не трябва да бъде обект на цензура“, катеогрична е изпълнителката.
Песента далеч не е първото участие в „Евровизия“, което предизвиква спорове, отбелязва dpa. Миналата година Би Би Си подаде жалба срещу песента „Kant“ – малтийската дума за песен или пеене, която звучи подобно на вулгарен английски израз за женски гениталии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
15:34 19.03.2026
2 Дориана
Коментиран от #6
15:35 19.03.2026
3 Бендида
Коментиран от #8
15:36 19.03.2026
4 Браво на братята румънци
15:38 19.03.2026
5 само питам
15:39 19.03.2026
6 честен ционист
До коментар #2 от "Дориана":И без това скоро всички ще слушате само руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва. По-зле няма накъде да става.
Коментиран от #11, #12
15:39 19.03.2026
7 Истинско
15:39 19.03.2026
8 Мераклия
До коментар #3 от "Бендида":Кратко и ясно.:D
15:40 19.03.2026
9 Настопроценти
15:42 19.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Любопитен
До коментар #6 от "честен ционист":А бе как е името на певицата дето ще представя белите цигани? Дай да и видим бо,зките. На предната ги видяхме и биваха. Дано тая година да е с по хубави.
Коментиран от #16
15:45 19.03.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:45 19.03.2026
14 Факт
15:45 19.03.2026
15 Пич
15:46 19.03.2026
16 честен ционист
До коментар #12 от "Любопитен":И сме по-красиви и сме по-добри!
15:46 19.03.2026
17 хъхъ
15:49 19.03.2026