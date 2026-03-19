Румънската песен за "Евровизия" предизвиква скандал - твърде сексуална и груба (ВИДЕО)

19 Март, 2026 15:31 885 17

Парчето „Choke Me“ възпява опасни сексуални практики

Румънската песен за "Евровизия" предизвиква скандал - твърде сексуална и груба (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Румънският обществен телевизионен оператор ТеВеРе защити песента на страната за конкурса „Евровизия 2026“, предават местните и световните медии, цитирани от БТА.

Парчето „Choke Me“ („Задуши ме“ – бел.ред.) на Александра Капитанеску предизвика скандал сред европейските страни през изминалите дни. Според критици то възпява опасна сексуална практика на задушаване, свързвана с риск от мозъчни увреждания и дори смърт. В триминутното изпълнение фразата "choke me" се повтаря около 30 пъти, а текстът включва и редове като "Искам да ме задушиш" и "Накарай дробовете ми да избухнат".

„Заглавието на песента е замислено като метафора“, коментират представители на ТеВеРе пред ДПА.

Телевизионният оператор заяви, че е ангажиран с артистичната свобода, ценностите на Европейския съюз за радио и телевизия и духа на конкурса за песен на „Евровизия“, който насърчава разнообразието, приобщаването, диалога между културите и автентичното изразяване чрез музика.

„Артистичната концепция на сценичното изпълнение е специално разработена, за да подчертае метафоричния характер на посланието и да изключи всякакво буквално тълкуване на текста“, отбелязва ТеВеРе.

Песента предизвика критики и във Великобритания, където се въвежда закон за забрана на притежанието и публикуването на „порнография, изобразяваща задушаване“.

Самата изпълнителка Александра Капитанеску заяви в началото на март, че текстът не трябва да се приема буквално. „Изкуството не трябва да бъде обект на цензура“, катеогрична е изпълнителката.

Песента далеч не е първото участие в „Евровизия“, което предизвиква спорове, отбелязва dpa. Миналата година Би Би Си подаде жалба срещу песента „Kant“ – малтийската дума за песен или пеене, която звучи подобно на вулгарен английски израз за женски гениталии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 2 Отговор
    Еееее, не е кът нашто Бонго Монго! Ние сме си класици, а класиката е модерна!!!

    15:34 19.03.2026

  • 2 Дориана

    6 3 Отговор
    Евровизия все- повече запада като качество.

    Коментиран от #6

    15:35 19.03.2026

  • 3 Бендида

    8 3 Отговор
    Ненормалници.

    Коментиран от #8

    15:36 19.03.2026

  • 4 Браво на братята румънци

    6 6 Отговор
    Много добра!

    15:38 19.03.2026

  • 5 само питам

    2 1 Отговор
    тишко, пипа ли си днес малкатаПИШКА под бюрото докато гледа мара с очилата

    15:39 19.03.2026

  • 6 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    И без това скоро всички ще слушате само руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва. По-зле няма накъде да става.

    Коментиран от #11, #12

    15:39 19.03.2026

  • 7 Истинско

    3 4 Отговор
    Безобразие!🤭

    15:39 19.03.2026

  • 8 Мераклия

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    Кратко и ясно.:D

    15:40 19.03.2026

  • 9 Настопроценти

    3 2 Отговор
    Така ще е и занапред. Все повече шашкащи песни ще се разпространяват навсякъде. Добрата музика и хубавите песни си отидоха окончателно!

    15:42 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Любопитен

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    А бе как е името на певицата дето ще представя белите цигани? Дай да и видим бо,зките. На предната ги видяхме и биваха. Дано тая година да е с по хубави.

    Коментиран от #16

    15:45 19.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    Това отдавна нито е ЕВРО, нито е ВИЗИЯ❗

    15:45 19.03.2026

  • 14 Факт

    1 2 Отговор
    В пъти по-добре е от нашата бананапранга.

    15:45 19.03.2026

  • 15 Пич

    2 1 Отговор
    Какво да кажем?! Румънската терикатски вдига "всичко коз", като не се кланя на геювити и извратеняците, а директно се покланя не техни господари - сатанистите !!! Но........ като музика показва много по добри вокални качества от Дара! Въпреки това, опитват се да ни вкарат живота в свят, в който лъжата е истина, пороците са добродетели, а ненормалното е нормално!!!

    15:46 19.03.2026

  • 16 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Любопитен":

    И сме по-красиви и сме по-добри!

    15:46 19.03.2026

  • 17 хъхъ

    0 0 Отговор
    Победител!

    15:49 19.03.2026