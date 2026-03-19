Княгина Калина остана без треньор - Ричард Величков се пенсионира

След дълги години в залата и работа с някои от най-популярните лица в България фитнес инструкторът Ричард Величков обяви, че се оттегля от професията. Той се прочу и като личния треньор на княгиня Калина.

Победителят в "Мистър София" 2018 признава, че решението не е било лесно, но вече гледа напред към нов етап от живота си.

"Това да ставаш в 5-5:30 сутринта е смазващо. Години наред го правя и не - не се свиква с това. Нямам търпение да бъда нормален човек - да се събудя без аларма, да закуся с човека до мен", споделя Ричард пред "България Днес".

През годините Величков се превърна в един от най-познатите фитнес треньори у нас и работи с редица популярни личности - депутати, министри и дори световната филмова звезда Джерард Бътлър. Сред известните, запалени по фитнеса, е и княгиня Калина, която поддържаше отлична форма под ръководството на Величков.

"Княгинята няма да ме замени. Тя ще продължи да тренира със съпруга си Китин. Двамата са в достатъчно добра форма и тренират много правилно", категоричен е риалити героят.

Работата във фитнеса обаче има и своята цена: "В залата идват хора с много възможности. Понякога това изкривява представата за щастието и намалява ценностите. Променя донякъде и моя начин на мислене, но гледам да се държа към принципите, в които съм възпитан. За мен семейството е най-важното", признава бившият участник в "Биг брадър".

Именно желанието за семейство стои в основата на решението му да смени професията: "Вече искам и деца - мечтая за три. За да стане това, трябва да имам време - да помагам на жена си, да прекарвам време със семейството си. Затова предпочитам начин на живот, в който мога да се събуждам с бъдещата си жена и да закусваме заедно".

Ричард не крие, че крачката към отказване от професията си на фитнес инструктор е била трудна: "Обмислях дали да го направя повече от половин година. Около рождения си ден най-накрая се реших и сега се чудя само едно - защо не го направих по-рано. Беше крайно време да се пенсионирам".

Въпреки това тренировките остават част от живота му.

"Започнах да тренирам на 14 години и до ден днешен не съм спирал. Надявам се да съм здрав и никога да не спра", споделя Величков.

След фитнеса Ричард вече е насочил амбицията си към бизнеса с недвижими имоти и резултатите не закъсняват.

"Тази професия ми дава много повече потенциал. За по-малко от година продадох над 70 имота. Със сигурност работата ми във фитнеса, няма да ми липсва - беше ми доскучала, защото нямах предизвикателства - постигнах всичко възможно в тази кариера", разкрива той.

Плановете му обаче не спират дотук: "Освен с брокерство ще се занимавам и с ремонти на апартаменти и довършителни работи. Ще обикалям обектите, ще изуча материята, ще правя проекти на клиентите и ще отговарям за майстори и бригади".

Голямата мечта на Ричард вече е ясна: "Идеята е след няколко години, заедно с шефа ми, да започна да строя сгради. Имам една мечта - един ден да построя собствен блок".