Княгина Калина остана без треньор - Ричард Величков се пенсионира

След дълги години в залата и работа с някои от най-популярните лица в България фитнес инструкторът Ричард Величков обяви, че се оттегля от професията. Той се прочу и като личния треньор на княгиня Калина.
Победителят в "Мистър София" 2018 признава, че решението не е било лесно, но вече гледа напред към нов етап от живота си.
"Това да ставаш в 5-5:30 сутринта е смазващо. Години наред го правя и не - не се свиква с това. Нямам търпение да бъда нормален човек - да се събудя без аларма, да закуся с човека до мен", споделя Ричард пред "България Днес".
През годините Величков се превърна в един от най-познатите фитнес треньори у нас и работи с редица популярни личности - депутати, министри и дори световната филмова звезда Джерард Бътлър. Сред известните, запалени по фитнеса, е и княгиня Калина, която поддържаше отлична форма под ръководството на Величков.
"Княгинята няма да ме замени. Тя ще продължи да тренира със съпруга си Китин. Двамата са в достатъчно добра форма и тренират много правилно", категоричен е риалити героят.
Работата във фитнеса обаче има и своята цена: "В залата идват хора с много възможности. Понякога това изкривява представата за щастието и намалява ценностите. Променя донякъде и моя начин на мислене, но гледам да се държа към принципите, в които съм възпитан. За мен семейството е най-важното", признава бившият участник в "Биг брадър".
Именно желанието за семейство стои в основата на решението му да смени професията: "Вече искам и деца - мечтая за три. За да стане това, трябва да имам време - да помагам на жена си, да прекарвам време със семейството си. Затова предпочитам начин на живот, в който мога да се събуждам с бъдещата си жена и да закусваме заедно".
Ричард не крие, че крачката към отказване от професията си на фитнес инструктор е била трудна: "Обмислях дали да го направя повече от половин година. Около рождения си ден най-накрая се реших и сега се чудя само едно - защо не го направих по-рано. Беше крайно време да се пенсионирам".
Въпреки това тренировките остават част от живота му.
"Започнах да тренирам на 14 години и до ден днешен не съм спирал. Надявам се да съм здрав и никога да не спра", споделя Величков.
След фитнеса Ричард вече е насочил амбицията си към бизнеса с недвижими имоти и резултатите не закъсняват.
"Тази професия ми дава много повече потенциал. За по-малко от година продадох над 70 имота. Със сигурност работата ми във фитнеса, няма да ми липсва - беше ми доскучала, защото нямах предизвикателства - постигнах всичко възможно в тази кариера", разкрива той.
Плановете му обаче не спират дотук: "Освен с брокерство ще се занимавам и с ремонти на апартаменти и довършителни работи. Ще обикалям обектите, ще изуча материята, ще правя проекти на клиентите и ще отговарям за майстори и бригади".
Голямата мечта на Ричард вече е ясна: "Идеята е след няколко години, заедно с шефа ми, да започна да строя сгради. Имам една мечта - един ден да построя собствен блок".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 очевидец
Коментиран от #5
13:36 19.03.2026
4 Не е издържал
Тя ,Калина е по-яка от него :)))
13:39 19.03.2026
5 Не е издържал
До коментар #3 от "очевидец":Супеер!
Но ,като спомена за ,,дървата" да се молим само тая Калина да не я пуснат в гората -"дедова" с някоя брадва,че каквато е яка ,ако се развърти ,като нищо ще обезлеси ...планината :)
13:45 19.03.2026
6 Дедо
13:52 19.03.2026
9 Някой си
Коментиран от #10
13:58 19.03.2026
10 Нека да пиша
До коментар #9 от "Някой си":Ричи рязаното п..шле . Понеже се крие че е помак
14:04 19.03.2026
11 Механик
България е РПУБЛИКА. В републиките не съществуват царе, князе и княгини.
Така че от всякаде издиша тая титла.
Освен това, тая княгиня повече прилича на Хелуински княз. Та тя не мяза на жена бе!
Няма да говоримк, че се бе натаралянкала като файтонджия и предизвика ПТП, за което дори не я глобиха.
14:11 19.03.2026