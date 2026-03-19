Княгина Калина остана без треньор - Ричард Величков се пенсионира

19 Март, 2026 13:31 869 11

Фитнес инструкторът заяви, че не може вече да поддържа натоварения режим и иска да се насочи към други неща

Княгина Калина остана без треньор - Ричард Величков се пенсионира - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След дълги години в залата и работа с някои от най-популярните лица в България фитнес инструкторът Ричард Величков обяви, че се оттегля от професията. Той се прочу и като личния треньор на княгиня Калина.

Победителят в "Мистър София" 2018 признава, че решението не е било лесно, но вече гледа напред към нов етап от живота си.

"Това да ставаш в 5-5:30 сутринта е смазващо. Години наред го правя и не - не се свиква с това. Нямам търпение да бъда нормален човек - да се събудя без аларма, да закуся с човека до мен", споделя Ричард пред "България Днес".

През годините Величков се превърна в един от най-познатите фитнес треньори у нас и работи с редица популярни личности - депутати, министри и дори световната филмова звезда Джерард Бътлър. Сред известните, запалени по фитнеса, е и княгиня Калина, която поддържаше отлична форма под ръководството на Величков.

"Княгинята няма да ме замени. Тя ще продължи да тренира със съпруга си Китин. Двамата са в достатъчно добра форма и тренират много правилно", категоричен е риалити героят.

Работата във фитнеса обаче има и своята цена: "В залата идват хора с много възможности. Понякога това изкривява представата за щастието и намалява ценностите. Променя донякъде и моя начин на мислене, но гледам да се държа към принципите, в които съм възпитан. За мен семейството е най-важното", признава бившият участник в "Биг брадър".

Именно желанието за семейство стои в основата на решението му да смени професията: "Вече искам и деца - мечтая за три. За да стане това, трябва да имам време - да помагам на жена си, да прекарвам време със семейството си. Затова предпочитам начин на живот, в който мога да се събуждам с бъдещата си жена и да закусваме заедно".

Ричард не крие, че крачката към отказване от професията си на фитнес инструктор е била трудна: "Обмислях дали да го направя повече от половин година. Около рождения си ден най-накрая се реших и сега се чудя само едно - защо не го направих по-рано. Беше крайно време да се пенсионирам".

Въпреки това тренировките остават част от живота му.

"Започнах да тренирам на 14 години и до ден днешен не съм спирал. Надявам се да съм здрав и никога да не спра", споделя Величков.

След фитнеса Ричард вече е насочил амбицията си към бизнеса с недвижими имоти и резултатите не закъсняват.

"Тази професия ми дава много повече потенциал. За по-малко от година продадох над 70 имота. Със сигурност работата ми във фитнеса, няма да ми липсва - беше ми доскучала, защото нямах предизвикателства - постигнах всичко възможно в тази кариера", разкрива той.

Плановете му обаче не спират дотук: "Освен с брокерство ще се занимавам и с ремонти на апартаменти и довършителни работи. Ще обикалям обектите, ще изуча материята, ще правя проекти на клиентите и ще отговарям за майстори и бригади".

Голямата мечта на Ричард вече е ясна: "Идеята е след няколко години, заедно с шефа ми, да започна да строя сгради. Имам една мечта - един ден да построя собствен блок".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква драма

    7 0 Отговор
    Тоя изрод останал без трньор. Отървал се човека.

    13:34 19.03.2026

  • 2 Искам

    5 0 Отговор
    Да се оженя за княгинята, ако се разведе! Не за друго, но ще ме пренесе 50-100 пъти през прага и до спалнята...

    13:35 19.03.2026

  • 3 очевидец

    13 0 Отговор
    😀😀 Двама канибали хванали един гербаджия и решили да го пекат на шиш. Запалили огън и единият канибал казал "Не го върти толкова бързо че няма да се опече добре месото!" А другият канибал отговорил "Ако не го въртя бързо - гербаджията почва да краде от дървата!..."

    Коментиран от #5

    13:36 19.03.2026

  • 4 Не е издържал

    7 0 Отговор
    ...човека...
    Тя ,Калина е по-яка от него :)))

    13:39 19.03.2026

  • 5 Не е издържал

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    Супеер!
    Но ,като спомена за ,,дървата" да се молим само тая Калина да не я пуснат в гората -"дедова" с някоя брадва,че каквато е яка ,ако се развърти ,като нищо ще обезлеси ...планината :)

    13:45 19.03.2026

  • 6 Дедо

    2 1 Отговор
    Сервитьор, барман, хостеса, стюардеса , брокер, спасител на басейн, или морето ,таксиджия ,сотаджия и фитнес инструктор са професии за студенти и младежи . Несериозни временни професии.

    13:52 19.03.2026

  • 7 Ейййй

    3 0 Отговор
    цяла година не съм спал да дочакам точно тая новина

    13:55 19.03.2026

  • 8 особен управител

    1 1 Отговор
    зает съм тренирам гейлорд кукорчу и той е със синя кръв

    13:55 19.03.2026

  • 9 Някой си

    3 0 Отговор
    Викат му Ричи Тъпото .

    Коментиран от #10

    13:58 19.03.2026

  • 10 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой си":

    Ричи рязаното п..шле . Понеже се крие че е помак

    14:04 19.03.2026

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    КНЯГИНЯ е славянска благородническа титла. Калина няма нищо славянско. Даже и името и не е славянско.
    България е РПУБЛИКА. В републиките не съществуват царе, князе и княгини.
    Така че от всякаде издиша тая титла.
    Освен това, тая княгиня повече прилича на Хелуински княз. Та тя не мяза на жена бе!
    Няма да говоримк, че се бе натаралянкала като файтонджия и предизвика ПТП, за което дори не я глобиха.

    14:11 19.03.2026