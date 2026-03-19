Ники Василковски изригна с гневен пост: Мошеници безцеремонно лъжат за инфлацията

19 Март, 2026 13:59 727 6

Синоптикът написа в профила си онлайн, че за пръв път му е отказала кредитната карта

Мария Атанасова

Дългогодишният репортер и синоптик на NOVA Николай Василковски направи изненадващ коментар относно поскъпването на цените на стоките и услугите у нас. В своя Фейсбук профил Ники си позволи да изригне срещу информацията, която ни се сервира от медиите и експертите относно това каква точно е инфлацията у нас. Ето какво написа той:

"Вчера за първи път ми отказа кредитната карта. Проверих си сметката и видях, че съм достигнал лимита, който съвсем не е малък. Години наред дори не съм доближавал тази граница. И после някакви мошеници безцеремонно лъжат как инфлацията била 3-4 процента! За последните около 2 години животът е поскъпнал двойно!"

За няколко часа публикацията му е събрала множество харесвания и споделяния, но опцията за коментари е изключена от страна на синоптика.


  • 1 по тихо

    13 0 Отговор
    шефовете ти не обичат истината

    14:01 19.03.2026

  • 2 Жан Виденов

    8 2 Отговор
    Скоро един хляб 500 евро.

    14:02 19.03.2026

  • 3 Поназнайващ

    10 0 Отговор
    Точно и коректно! 2 години - двойно поскъпване на почти всичко. Надминахме Хърватия

    14:03 19.03.2026

  • 4 Бендида

    10 0 Отговор
    Така е,правилно. Но нали за това за колегиите му журналисти...да правят обективни репортажи - защо и кой крие реалната информация. От,,изригване" файда няма.....

    14:05 19.03.2026

  • 5 хехе

    1 0 Отговор
    не че нещо ама тоя май си подритва трудовата книжка.

    14:07 19.03.2026

  • 6 миче престани с глупости а отразявайте

    1 0 Отговор
    Банките ще информират НАП кой си е открил сметка
    Всяка седмица търговските банки и доставчиците на платежни услуги ще трябва да информират Националната агенция за приходите на кого откриват банкови и платежни сметки, както и на кого предоставят физически или виртуални ПОС-терминали за разплащане.

    От своя страна приходната агенция ще осигури постоянен достъп на банките до данни за доходите и осигуровките на техните клиенти.
    Тези промени в Закона за Националната агенция за приходите гласуваха изненадващо депутатите от бюджетната комисия. Текстовете се появиха в преходните и заключителни разпоредби при второто четене на

    новия удължителен закон за бюджета, който ще влезе в сила от 1 април, пише Сега.
    Вносител на въпросните банкови промени бе депутатът от ДПС-Ново начало Йордан Цонев. Той обясни, че бил помолен от Асоциацията на банките в България да внесе спешно законовите текстове, за да може да се улесни кредитирането. Подобен аргумент е доста учудващ, като се има предвид бумът в банковото кредитиране у нас, особено на домакинствата,

    14:10 19.03.2026