Ники Василковски изригна с гневен пост: Мошеници безцеремонно лъжат за инфлацията

Дългогодишният репортер и синоптик на NOVA Николай Василковски направи изненадващ коментар относно поскъпването на цените на стоките и услугите у нас. В своя Фейсбук профил Ники си позволи да изригне срещу информацията, която ни се сервира от медиите и експертите относно това каква точно е инфлацията у нас. Ето какво написа той:

"Вчера за първи път ми отказа кредитната карта. Проверих си сметката и видях, че съм достигнал лимита, който съвсем не е малък. Години наред дори не съм доближавал тази граница. И после някакви мошеници безцеремонно лъжат как инфлацията била 3-4 процента! За последните около 2 години животът е поскъпнал двойно!"

За няколко часа публикацията му е събрала множество харесвания и споделяния, но опцията за коментари е изключена от страна на синоптика.