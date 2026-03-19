Вандали счупиха колата на Мария Силвестър

Телевизионната водеща на "Бригада нов дом" Мария Силвестър стана жертва на неприятен вандалски акт. Тя е открила автомобила си с потрошена и изтръгната чистачка, пише Шоу Блиц.

Въпреки неприятната ситуация, Силвестър реагира с чувство за хумор и типичната си самоирония.

"С пожелания за рязко просветление. Ха-ха, какви неща ще види, майкоооо. Душичка", написа тя в стори в социалните мрежи.

Публикацията ѝ бързо събра реакции от последователи, които изразиха възмущение от случилото се, но и подкрепа за спокойния ѝ тон.