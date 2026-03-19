Вандали счупиха колата на Мария Силвестър

19 Март, 2026 12:58 2 123 27

Водещата подходи към неприятната ситуация с ирония и чувство за хумор

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телевизионната водеща на "Бригада нов дом" Мария Силвестър стана жертва на неприятен вандалски акт. Тя е открила автомобила си с потрошена и изтръгната чистачка, пише Шоу Блиц.

Въпреки неприятната ситуация, Силвестър реагира с чувство за хумор и типичната си самоирония.

"С пожелания за рязко просветление. Ха-ха, какви неща ще види, майкоооо. Душичка", написа тя в стори в социалните мрежи.

Публикацията ѝ бързо събра реакции от последователи, които изразиха възмущение от случилото се, но и подкрепа за спокойния ѝ тон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Аман

    23 0 Отговор
    От кретени! На такава жена трябва да и се цепи погачата, не да и се троши колата!

    Коментиран от #7

    13:02 19.03.2026

  • 2 ШЕФА

    23 12 Отговор
    На никой не му чупят чистачките или му пукат гумите ей така от нищото.Всяка про.такела която си е повярвала и се е вземала на сериозно спира както и падне защото си мисли с кухата главЪ че като кара хубава кола и може да си прави каквото си иска. 3478

    Коментиран от #19

    13:03 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Силвестър,ма Сталоун

    21 5 Отговор
    "Потрошена и изтръгната чистачка"...голям золум.

    13:03 19.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    10 1 Отговор
    Как не ви е срам? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    13:05 19.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИВАН

    10 12 Отговор
    Ами хубаво са направили, не виждам с какво е заслужила да има кола ... води някакво тъпо предаване, не се знае каква му е идеята, хазарт някакъв си, ще зарадват някого, а другите да духат супата.

    13:07 19.03.2026

  • 9 кольо

    6 3 Отговор
    аз помислих, че са и счупили прозорчето... ама после се сетих, че тя си кара със счупено отдавна

    13:07 19.03.2026

  • 10 8585

    9 6 Отговор
    Не е без нищо. Това се прави обикновено, ако си спрял на чуждо място или на неподходящо място и си запречил друга кола. Така на един дето спираше на тротоара така че да го запречи целия някой му сгъна огледалото.

    13:07 19.03.2026

  • 11 Който

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Варна":

    Няма грехове, пръв да хвърли камъка ! Не съди жените толкова строго! Около 90% от тях разчитат на макияж, и малкото останали, които са красиви всякак.

    Коментиран от #18

    13:10 19.03.2026

  • 12 Още от едно време

    7 0 Отговор
    Фейк интервюта, фейк истории

    13:11 19.03.2026

  • 13 Тодоров

    9 1 Отговор
    Какво е това потрошена чистачка ? Счупена, огъната - ДА ! И защо става така ? Най-често заради неправилно спиране, паркиране, заемане на тротоар, зелена площ, блокиране на друг автомобил и т.н. Мария Силвестър затова е показала спокойсгвие, защото е разбрала, че е сгафила. Да се благодари, че не е имало спукани гуми или кирка в капака. Гледам, няма други коментари след такава "важна" новина.

    13:12 19.03.2026

  • 14 1488

    5 1 Отговор
    от доволните клиенти на Бригадата дето те поробват да плащаш непосилни застраховки в СДИ ще да е

    13:13 19.03.2026

  • 15 ааааа

    8 0 Отговор
    Да ти вземат/повредят чистачка е НАПЪЛНО РАЗЛИЧНО понятие от това да ти счупят колата. Ало, миссирките.

    13:14 19.03.2026

  • 16 Фейслифт

    2 1 Отговор
    Ще намери кои са "вандалите" и ще им изпрати някоя бригада да им изкърти плочките на фасадата.

    13:16 19.03.2026

  • 17 Механик

    8 1 Отговор
    Да заповяда при нас в сервиза. Ще я оправим на промоция.
    п.п.
    Колата, де.

    13:16 19.03.2026

  • 18 Освалдо Риос

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Който":

    Мара разчита и на анкерпласт у килотите.

    Коментиран от #20

    13:16 19.03.2026

  • 19 Изкукуригал

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕФА":

    Шефе ти като дойде в софето и си купи апартамент и спря три пъти паред блока си помисли че и паркомястото е твое и кой спре на него му чупиш чистачките нали!!!

    13:16 19.03.2026

  • 20 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Освалдо Риос":

    Не пиши такива работи, че чакам за зъболекар а се изхилих като идиот! И всички както са наплашени, направо подскочиха!

    Коментиран от #23

    13:20 19.03.2026

  • 21 Автомонтьорът

    1 1 Отговор
    Чакам лелката за да и регулирам задния мост⭕❌⭕❌🔞🔞🔞

    13:25 19.03.2026

  • 22 Ку-ку

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Кой разпореди това безобразие...?!!🤣🤣🤣

    13:26 19.03.2026

  • 23 Освалдо Риос

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха":

    Ако знаеш, за какво ползва анкерпласта, ще ти замръзне усмивката.

    Коментиран от #24

    13:33 19.03.2026

  • 24 Казвай

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Освалдо Риос":

    Тогава, ще чуя с интерес!

    13:36 19.03.2026

  • 25 Глас

    1 0 Отговор
    А на другите хора защо са здрави чистачките? В София е пълно с нагли шофьори с неправилно паркиране.

    13:48 19.03.2026

  • 26 М?м.м.м., да.а.а.а.с

    1 0 Отговор
    Все по често се случват тези неща…полицията не си е на мястото, а и само те ли!!! Пример разни фокусници и просяци по кръстовищата… къде е полицията да ги изгони щото винаги е възможен нещастен случай и това е най-малкото!!!

    13:51 19.03.2026

  • 27 хаха

    0 0 Отговор
    Лошо. Ама в София защо не кажат, че това е масово? От декември насам само на нашата улица има 1 случай с над 20-30 коли с нарязани с нож гуми в една нощ, 3-4 счупени чистачки и надрани коли, 10ина надупчени 4те гуми с шило. Като отидеш в районното за жалба, се хилят, че всеки ден имат десетки жалби. И районното ни е с топ квартали в него- Лозенец, Стрелбище, Иван Вазов, Гоце Делчев. Хванати, даже снимани от камери, няма. Не било доказателство в съда.

    13:52 19.03.2026