Откриха ядрен бункер в средновековен замък

В средновековния британски замък Скарбъроу бе открит ядрен бункер от времето на Студената война, съобщава Independent. Експерти от English Heritage са оценили състоянието на убежището.

Подземната конструкция е била предназначена за доброволци от Кралския обсерваторен корпус. Тяхната задача е била да записват ефектите от евентуални ядрени удари и да предават тези данни. Това е един от 1500 бункера, построени във Великобритания между 1963 и 1964 г.

Тези постове са съдържали комуникационно оборудване и места за спане на доброволци (приблизително 20 000). Този конкретен бункер е запечатан през 1968 г. English Heritage подчертава, че съществуването на убежището е било неизвестно до днес.

„Където и да живеете във Великобритания, вие сте само на няколко мили от пост на Кралския обсерваторен корпус, но малцина знаят, че съществуват такива бункери“, отбелязва Кевин Бут от English Heritage.

Изданието добавя, че местоположението на бункера в средновековен замък може да изглежда странно, но все пак е подходящо по редица причини. Мястото е наблюдателен пункт от хилядолетия. През бронзовата епоха там е имало селище, а по-късно по време на Втората световна война там са се помещавали древноримска сигнална станция и артилерийска батарея.