Откриха ядрен бункер в средновековен замък

Откриха ядрен бункер в средновековен замък

19 Март, 2026 13:13 1 219 4

Подземната конструкция е била предназначена за доброволци от Кралския обсерваторен корпус

Откриха ядрен бункер в средновековен замък - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В средновековния британски замък Скарбъроу бе открит ядрен бункер от времето на Студената война, съобщава Independent. Експерти от English Heritage са оценили състоянието на убежището.

Подземната конструкция е била предназначена за доброволци от Кралския обсерваторен корпус. Тяхната задача е била да записват ефектите от евентуални ядрени удари и да предават тези данни. Това е един от 1500 бункера, построени във Великобритания между 1963 и 1964 г.

Тези постове са съдържали комуникационно оборудване и места за спане на доброволци (приблизително 20 000). Този конкретен бункер е запечатан през 1968 г. English Heritage подчертава, че съществуването на убежището е било неизвестно до днес.

„Където и да живеете във Великобритания, вие сте само на няколко мили от пост на Кралския обсерваторен корпус, но малцина знаят, че съществуват такива бункери“, отбелязва Кевин Бут от English Heritage.

Изданието добавя, че местоположението на бункера в средновековен замък може да изглежда странно, но все пак е подходящо по редица причини. Мястото е наблюдателен пункт от хилядолетия. През бронзовата епоха там е имало селище, а по-късно по време на Втората световна война там са се помещавали древноримска сигнална станция и артилерийска батарея.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Е тва са ражавите

    3 2 Отговор
    След ядрен удар дали ще остане нещо.
    И след като приключат нещата , радиацията.......

    Коментиран от #4

    13:16 19.03.2026

  • 2 Цеко сифоня

    1 0 Отговор
    Любопитно ми е как ли изглежда древноримската артилерийска батарея.

    14:04 19.03.2026

  • 3 Пламен

    1 0 Отговор
    ...по време на Втората световна война там са се помещавали древноримска сигнална станция и артилерийска батарея.

    Ко речи , КО ? :)

    14:05 19.03.2026

  • 4 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е тва са ражавите":

    Днешните евроатлантически розАви понита съществуват в метавселената. Тях реалния живот не ги плаши. Мислят си, че могат да се ресетнат по всяко време.

    14:07 19.03.2026