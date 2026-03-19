Филип Плейн затвори магазина си в България

19 Март, 2026 14:31 1 702 16

Единственият магазин на дизайнера се намира на столичната улица Съборна

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световноизвестният дизайнер Филип Плейн затвори единствения си магазин в България, намиращ се на улицата с най-скъпите бутици в София – "Съборна“. Магазинът, носещ емблематичния череп на дизайнера, просъществува точно 10 години.

Бутикът бе открит в края на 2015 г. с бляскаво парти, на което се събра целият роден хайлайф. За да придаде допълнителен звезден привкус на събитието, пристигна и самият Филип Плейн. Улицата беше затворена, а организаторите изградиха специална клетка, наподобяваща тези за ММА битки, докато гостите се забавляваха на изпълненията на рапъра 100 Кила.

Уви, още през първата година бутикът беше обран. Крадци разбиха витрината и отмъкнаха 29 артикула на обща стойност близо 60 000 лева. Няколко месеца по-късно въоръжени мъже с качулки нахлуха в магазина, задържаха продавачите и прибраха оборота. За година и половина бутикът стана обект на цели шест обира. Подавани бяха жалби в полицията, но мнозина подозират, че кражбите са били улеснени от вътрешни хора – подозрения, които така и не бяха доказани.

Въпреки тези проблеми, Филип Плейн не затвори магазина през 2016 г., нито по време на пандемията. Но в началото на 2026 г. той реши да сложи край на бизнеса си в България. Явно високите цени на дрехите и обувките му не успяваха да покрият разходите, а и масовото разпространение на ментета на марката у нас допълнително затрудняваше търговията. Днес дори млади хора от квартет "Факултета“ могат да носят дрехи с логото на марката без да са оригинални. Представителите на Плейн в България не успяха да се преборят с този сериозен проблем.

В световен мащаб дизайнерът предприе драстични мерки за намаляване на бизнес разходите – освен бутика в София, той затвори и няколко други в различни страни, пишат от HotArena. Икономическата криза явно не подмина и него.

Не е тайна, че самият Филип Плейн има и лични проблеми. Той води сериозна битка с бившата си съпруга Лучия Бартоли за родителските права над децата им. Двамата се разделиха през март 2024 г., но едва през миналата година стана ясно, че синовете живеят при баща си, а не при майка си. Лучия превърна ситуацията в публичен скандал, твърдейки, че Плейн е подкупил съдии и социални работници. Дизайнерът от своя страна заяви, че тя е психически нестабилна и че децата се страхуват от нея.


  • 1 Мисира

    24 1 Отговор
    Да му мислят пилетата от Монако!Пари за такива дрипи няма.

    14:34 19.03.2026

  • 2 честен ционист

    11 13 Отговор
    Отворете Пятерочка на негово място, че с тия темпове на инфлацията, които ви докара ваймара, сте за оплакване.

    14:35 19.03.2026

  • 3 Някой

    20 0 Отговор
    Не съм видял, някой да влиза там, камоли да купува.

    14:37 19.03.2026

  • 4 Сила

    23 0 Отговор
    УЖАС , УЖАС , УЖАС ......
    Сега всички квартални тарикати , провинциални милиционерчета и обитателите на Факултета и Христо Ботев няма да могат гордо да дефилират с придобивките си от Илиянци и да твърдят ,че са ги купили от " центъра "....!!!?

    14:37 19.03.2026

  • 5 Васил Крумов Божков

    7 1 Отговор
    Много добра новина!

    14:39 19.03.2026

  • 6 Абе

    7 0 Отговор
    верно ли ? Е сега вече ще се мре !

    14:43 19.03.2026

  • 7 Голям майтап

    13 0 Отговор
    Пита се в задачата кои аджеба са четиримата от квартет "Факултета" и каква музика изпълняват?

    Коментиран от #13

    14:44 19.03.2026

  • 8 Чалгарин

    6 0 Отговор
    Чалгата Плейн и той бяга от БГ. Ще го преживеем. На Дубай разчита :)

    14:47 19.03.2026

  • 9 адаша

    4 0 Отговор
    Аз съм възмутен! А бе, какъв е тоя?!

    14:54 19.03.2026

  • 10 Забранете чалгата

    11 0 Отговор
    "хора от квартал "Факултета“ могат да носят дрехи с логото на марката " . Също и Азис, Коцето и много други ! Общото е произхода и чалгата.

    14:56 19.03.2026

  • 11 Д-р Ментал

    1 1 Отговор
    Кой го знае тоя мутробарок

    15:24 19.03.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Когато престъпността е държавна политики и няма правосъдие така става! Но и маркетинговото проучване за продажби на такива стоки в кочина е пълна некадърност! Даже и мутресите със селски комплекси няма да си го позволят!

    15:28 19.03.2026

  • 13 ами,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Голям майтап":

    Едната е флейтистката Събина Андреева,другите са останалите от този сайт илитерати копирачи.

    15:29 19.03.2026

  • 14 Веднъж

    2 0 Отговор
    Влязох и разгледах, но всичко което се предлагаше ми се стори подходящо само за конферансие в цирка! Допълнителен дразнител ми бяха двама мазни гхеюви, които ме гледаха с нескрито желание, а единият дори ми смигна.

    15:29 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 селтак по жапанки

    0 0 Отговор
    - Чи какъв магазин е туй? Един официален анцуг не намерих.

    15:52 19.03.2026