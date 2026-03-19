Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford прекрати операциите срещу Иран след пожар на борда

19 Март, 2026 15:49

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-скъпият самолетоносач в света USS Gerald R. Ford се оттегля от операции, свързани с войната в Иран, и отплава към базата на военноморските сили на САЩ в Крит за ремонт, пише Си Ен Ен, предаде bTV.

Миналата седмица на самолетоносача избухна пожар, съобщи американски служител. Преместването на най-модерния самолетоносач на САЩ идва в момент, когато военните операции срещу Иран все още са в разгара си, особено след като САЩ търсят начини да намалят заплахата от Иран за корабоплаването в Ормузкия проток.

Самолетоносачът е служил като готова платформа за участие на американски изтребители в кампанията. Пожарът на 12 март не е бил свързан с бойни действия, съобщиха тогава американските военни. Двама моряци са получили медицинска помощ за наранявания, които не са животозастрашаващи, и са в стабилно състояние.

Американският служител заяви, че USS Gerald R. Ford, който плава в Червено море, ще бъде в залива Суда в Крит „за кратък период, за да извърши ремонти“, които ще определят какво може да се поправи незабавно и какво може да се наложи да се поправи, когато корабът се върне в пристанището си след разполагането си.

Другите кораби от ударната група „Форд“ остават там, където са в региона. USNI News първо съобщи, че „Форд“ се е насочил към залива Суда за ремонт. Пентагонът не отговори веднага на искане за коментар.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, заяви в петък, че Пентагонът е наясно с пожара на борда на „Форд“. „Мислим за екипажа, който е пострадал при пожара“, каза Кейн по време на брифинг за пресата в Пентагона. „Вярваме и се надяваме, че всички ще бъдат добре и сме благодарни за това.“

„Форд“ - най-модерният самолетоносач на ВМС - е разположен от месеци, първо в Карибите като част от струпването на американските военни в региона на фона на засиленото напрежение с Венецуела.

През февруари президентът Доналд Тръмп заяви, че изпраща ударната група самолетоносачи в Близкия изток, за да окаже по-голям натиск върху Иран. Ударната група навлезе в Средиземно море в края на февруари.

Ударната група самолетоносачи USS Abraham Lincoln също е разположена в региона. „Форд“ може да счупи рекорд за най-дълго разполагане на самолетоносачи след Виетнамската война, ако остане разположен до средата на април, според USNI News.

Според Южното командване на САЩ, корабът е отпътувал за разполагане в Карибите на 24 юни 2025 г. Пожарът миналата седмица е последван от съобщения за постоянни проблеми с водопроводната инсталация на борда на самолетоносача, въпреки че ВМС заявиха, че тези проблеми не са повлияли на операциите на самолетоносача.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи тази седмица, че потушаването на пожара е отнело повече от 30 часа и че 600 членове на екипажа са загубили леглата си. Американският служител обаче заяви, че цялостните усилия за реагиране на пожара са отнели 30 часа – гасене на пожара, почистване на щетите от вода или други вещества, използвани за потушаване на пожара, и гарантиране, че няма пламъци – не че самият пожар е горял 30 часа.

Служителят също така каза, че малко повече от 100 легла са били повредени при пожара, тъй като някои спални помещения са в непосредствена близост до пералнята. Но те признаха, че общо около 600 моряци са били изместени от спалните си помещения или легла.

Разместването може да се случи, защото конкретното им легло е било засегнато – понякога леглата се споделят от военнослужещи, които са на противоположни смени – или защото цялото пространство се счита за необитаемо поради щети от дим или вода на някои от леглата. Ударната група на Форд се състои от самолетоносача и неговото авиационно крило, както и от ракетни разрушители клас „Арли Бърк“ – USS Mahan, USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill.


  • 1 Оня с коня

    123 10 Отговор
    толкова им беше силата на краварника, свършиха памперсите на борда и се изнасят към краварника

    никого не уплашиха с тоя пробит иУДРИКАН кораб

    Коментиран от #12, #59

    15:51 19.03.2026

  • 2 Ицо

    88 5 Отговор
    Неможачи. Два еднакви пирона не могат да направят сами.

    15:52 19.03.2026

  • 3 Защо не казвате истината

    125 7 Отговор
    Иран го попиля...

    15:52 19.03.2026

  • 4 Дориана

    71 3 Отговор
    На война като на война ще има жертви и на жива сила и финансови загуби.

    15:52 19.03.2026

  • 5 Факт

    97 4 Отговор
    - Не са го били, бе. Отива на реглаж на предница и ще се върне.

    Коментиран от #11, #28, #52

    15:53 19.03.2026

  • 6 Папунчовци

    101 5 Отговор
    И тия щели да побеждават Русия.

    15:53 19.03.2026

  • 7 Пич

    95 6 Отговор
    Даа....... когато ви обяснявах за самолетоносачите, и колко безполезни са в съвременната война, някой не схванаха до последно, и опитваха да оригиналничат!!! Е - да видите !!!

    Коментиран от #13, #41, #53

    15:53 19.03.2026

  • 8 Интересно

    92 5 Отговор
    Големите самолетоносачи на УСА се оказаха голям фишек от филмите.

    15:54 19.03.2026

  • 9 за какъв пожар става дума

    92 4 Отговор
    нанизаха му две или три ракети който струват макс 2- 3 милиона и за малко да потъне тази скраб на краварите

    15:54 19.03.2026

  • 10 Дедо Боре

    87 0 Отговор
    Отиде да смени зимните гуми с летни и се връща

    Коментиран от #65

    15:55 19.03.2026

  • 11 Ааа...

    71 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Мацее..... да не бъркаме понятията! Отива за реглаж на задница..... Спукаха я направо.....

    15:55 19.03.2026

  • 12 Цеко сифоня

    66 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Е стига па ти ся, ми пералнята им се развалила на ората.

    15:55 19.03.2026

  • 13 тъй ли...

    82 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Руснаците прекратиха програмата си за смолетоносачи още през 70-те години, защото първи осъзнаха, че един огромен самолетоносач за милиарди се потапя с няколко ракети за 100 пъти по-малко пари.
    Затова Русия почна да строи ракети, докато янките си се возиха на самолетоносачите, като на круиз.
    Е, директният спблъсък между двата вида оръжие сложи точка по разногласията.

    Коментиран от #20, #42

    15:56 19.03.2026

  • 14 Сталин

    84 2 Отговор
    Славa на великите перси,разбиха кошерните терористи

    15:56 19.03.2026

  • 15 ироней

    67 2 Отговор
    Многото пране на гащи в пералните машини е предизвикало претоварване в захранването.
    Сега няма къде да ги перат и ползват памперси.

    15:56 19.03.2026

  • 16 Знайко

    56 2 Отговор
    На чия страна е Бог?

    Дали е на стратата на Израел и САЩ или пък на Иран, или пък на Китай... Или можи би е на страната на 1500 човека екипаж на този самоленоносач. Които ще се приберат живи и здрави у дома, без да са участволи във война. Само омазани с фекалии малко ще мирашат.

    Коментиран от #49

    15:56 19.03.2026

  • 17 сащисан кравар

    55 3 Отговор
    Моряците на борда постъпиха хитро, драснаха му клечката, защото не искат да мрат заради Бай Дончо и господаря му Натаняху?

    15:57 19.03.2026

  • 18 Атина Палада

    58 2 Отговор
    А Е.Линкълн защо е на операция в Индия?

    Коментиран от #25

    15:57 19.03.2026

  • 19 сащисано янки

    52 1 Отговор
    - Не било като по филмите.

    15:58 19.03.2026

  • 20 Сталин

    63 1 Отговор

    До коментар #13 от "тъй ли...":

    Самолетоносачите са само добри да бомбят диваците в джунглата,ако трябва да се бият като мъже отиват на дъното

    Коментиран от #73

    15:58 19.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 3 Отговор
    Поредния "ФЕЙК" според ПО ПЕЙКИТЕ,
    който се оказа ... ИСТИНА🤔❗

    Коментиран от #27

    15:58 19.03.2026

  • 22 Така е

    51 0 Отговор
    Като се развали пералнята и се размириса на наакани гащи.
    Смърди...та се нетрае...

    15:59 19.03.2026

  • 23 за първи път някой се

    59 1 Отговор
    противопоставя на краварите и резултата е видим трагедия -до сега бяха на стотици км и атакуваха страни който нямат възможност да се защитят но сега ядоха хурката и се изнизаха като бити пед@@№№$$ти

    16:00 19.03.2026

  • 24 куха краварска манерка

    54 2 Отговор
    Разпраха ни канализацията. Петното в Ормузкия проток не е от нефтен разлив. Мирише по-различно.

    16:01 19.03.2026

  • 25 Интересно

    38 1 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    За да не му се смеят и на него, ако нагази в ирански води.

    16:03 19.03.2026

  • 26 Тити на Кака

    48 1 Отговор
    Ти да видиш какви неща стават след късо съединение в кафеварка на борда на самолетоносач...много прилича на последиците от късото на кафеварка в онази 47 етажа сградичка, дето се тръшна след късото до кулите близнаци навремето....
    Американските кафеварки се оказват смъртоносно опасни!

    16:03 19.03.2026

  • 27 винаги трябва да има една мъжка

    33 5 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    мома като теб за цвят хахахаха - розав пингвин тази скраб се връща в кравария заедно с самолетите на нея разваления кенеф и пожара в кухнята трагедия плюс 1500 с памперски на нях

    Коментиран от #64

    16:04 19.03.2026

  • 28 краварско пони

    42 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Камиларите са му разхлопали биалетките от ритане.

    16:04 19.03.2026

  • 29 най-великите

    44 1 Отговор
    Задръстили са тоалетните с памперси и дамски превръзки, а после се е запалила и пералнята! Зор е видяла от много мръсно бельо.....

    16:05 19.03.2026

  • 30 центаджия на хранилка

    33 1 Отговор
    моля моля, търся си нова работа че тук няма какво да пиша вече

    16:06 19.03.2026

  • 31 Мдааа

    39 1 Отговор
    Пушенето на борда е опасно за здравето на самолетоносачите, а и огънчето от иранска ракета е дошло в повече! Откажете цигарите,спасете ДЖ. ФОРД !!!!

    16:07 19.03.2026

  • 32 604

    34 1 Отговор
    А линкълн ГДЕ? Пхахахахя

    16:09 19.03.2026

  • 33 Лопата Орешник

    37 1 Отговор
    Това на село му викат " да фъснеш " !!! Не че сме изненадани, но е забавно!

    16:09 19.03.2026

  • 34 Русенец

    38 0 Отговор
    186 млрд $ военен бюджет на САЩ, срещу 8 млрд $ военен бюджет на Иран.
    Парите определено не купуват всичко.

    Коментиран от #37, #61

    16:09 19.03.2026

  • 35 Хаген Дас

    27 0 Отговор
    Ако е пожар сами си го запалиха за да избягат! За да не отидат бяха запушили тоалетните!

    16:12 19.03.2026

  • 36 Факт

    31 1 Отговор
    И всички коментари са получили по един или два минуса от двамата дежурни центаджии на форума.

    Коментиран от #77

    16:12 19.03.2026

  • 37 Не го мисли

    1 27 Отговор

    До коментар #34 от "Русенец":

    Войната току що почва....нема прошка за аятоласите.

    Коментиран от #45

    16:12 19.03.2026

  • 38 123456

    30 0 Отговор
    Нашите скърбящи сърца и най-дълбоките ни мисли са със смелия и непобедим екипаж и невероятното , уникално и неповторимо командване на лодката ! От все сърце се надяме да не сте се омазали много в суматохата около тази изпусната цигара ! Очакваме ви догодина на регатата - "Сал и весло" !

    16:13 19.03.2026

  • 39 Болен мозък

    0 24 Отговор
    Сега ша трепат иранци и от Крит...никакъв проблем

    16:14 19.03.2026

  • 40 Механик

    39 1 Отговор
    Купола се оказа гевгир, самолетоносачите (и двата) дадоха фира, няма ракети за ПВО-то, мале, мале... Тръмпоча се тръшка, че коалицията на жеЛаещите не желае, а само лае. Само "великата" Естония е заявила, че ще прати 7 бойци на помощ.А бехме тръгнали като аслани, па са връщаме като (ай да на казвам както какви, че цензурата не дава)

    16:15 19.03.2026

  • 41 Цък

    32 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Американците го знаят но Тръмп не слуша военните си , а Натаняху. Още миналата година американски военен каза: Китай може за 15 минути да извади от строя всичките ни самолетоносачи. Най вероятно няма да ги потопи но ще бъдат небоеспособни. Това се случи и сега трите самолетоносача вече не са в района на бойните действия. Какви са причините ще научим много по късно.

    16:17 19.03.2026

  • 42 Знайко

    25 4 Отговор

    До коментар #13 от "тъй ли...":

    Днес всички бойните кораби са отживелица, важно е въздушното превъзходство. Все по-важни стават безпилогните дронове с изкуственхинтелект и по-малко важни пилотираните изтребители като Миг, Су, F ...

    Днес не само от самолетоносачите, въобще няма нужда от големи бойни кораби.

    Какво стана с крайцера Москва? Украинците го потопиха с 2-3 седемметрови безпилотни лодки натоварини с 500-1000 взривни вещества струващи общо няколко стотин евро.
    Украинците унищожиха почти целия военен Черноморски флот на Москва.

    Днес няма смисэл от бойните корабите, важна е авиацията. Важно е въздушното превъзходство.
    А що се отнася до подводниците, смисъл да се притежават такива имат само ядрените държави. Има смисъл само от подводници с ядрени балистични ракети. Които десетки години стоят дълбоко и тихо без нищо да правят. Само за да могат в случай на ядрена война. Да отмъстят, като нанесат ядрени удари.


    Надявам се преди края на 21 век армиите, бойните авияции, бойните флотилии ... да ИЗЧЕЗНАТ ЗАВИНАГИ. Също и генералите, ако няма генерали няма да има войни.

    16:17 19.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Варна

    27 1 Отговор
    30 часа пожар... - Това "намирисва" на тежки повреди и изкривяване на метала от температурата.
    Няма да се учудя ако дълго стои на ремонт и в пристанищата и после отиде за скрап някъде.

    16:18 19.03.2026

  • 45 Лопата Орешник

    21 2 Отговор

    До коментар #37 от "Не го мисли":

    Ти не разбираш основното, невежа!! Иранците могат и ще се бият до последния човек и на своя земя, американците ще фъснат още една две супер скъпи плаващи писити, ще загинат няколко десетки и отвъд океана Дончо ще го импийчнат! Тук не си мерим супер модерни оръжия, тук се мери воля, а американците имат воля само да се бият с индианци със стрели докато те са с картечници! Виж Виетнам, виж Куба, виж Афганистан, виж сега и тук! Спомни си какво си учил и как малката България 500 години не позволи да бъде смазана от гигантска империя!!

    Коментиран от #47, #50, #51

    16:18 19.03.2026

  • 46 Иран - държава терорист

    3 23 Отговор
    Заявление, че Иран е държава терорист, подписаха съвместно днес в Рияд следните държави: Катар, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Йордания, Кувейт, Ливан, Пакистан, Саудитска Арабия, Сирия, Турция, Обединените арабски емирства.
    От тези изброените само Пакистан не е инкасирал директно ракетно нападение от Иран. По ми е лесно да кажа кой от съседите му не се е подписал - Афганистан, Туркменистан и Армения.

    Коментиран от #57, #69

    16:20 19.03.2026

  • 47 Да видим кой не разбира

    6 4 Отговор

    До коментар #45 от "Лопата Орешник":

    Никой от антииранската коалиция няма територориални претенции към Иран.

    16:21 19.03.2026

  • 48 Теслатъ

    18 2 Отговор
    Под "повредени легла" да разбираме ли човешки жертви!? Щото никой нормален няма да брои "леглата" като щети!

    16:22 19.03.2026

  • 49 Сандо

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Знайко":

    Има едно определение на Рилке /дано да знаеш кой е той/:"Всички държави граничат с други страни,само Русия граничи с Бог!"

    Коментиран от #67

    16:23 19.03.2026

  • 50 Не го мисли

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Лопата Орешник":

    Югославия, Либия,Ирак,Сирия,Венецуела ги забрави...ама айде....то и Русия са опари в Афганистан...май

    Коментиран от #54, #62

    16:24 19.03.2026

  • 51 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Лопата Орешник":

    Нема...ЩЕ..има тук и сега.

    16:25 19.03.2026

  • 52 Весело

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Не реглаж на предницата, а реглаж на високотехнологичното В и К с подлезно поколение Илон Мъск Изкуствен интелест.

    16:30 19.03.2026

  • 53 незнайко

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Я посочи кога си обяснявал и на кого в коя статия преди 10 години примерно ?

    16:32 19.03.2026

  • 54 Лопата Орешник

    11 6 Отговор

    До коментар #50 от "Не го мисли":

    Въпреки че харесвам Русия, ти си напълно прав!! Принципът важи и за Русия! Те не са изключение! Нагазиха в чужди и непознати земи и пострадаха! Що ще Дончо на другия край на света? Пират с пират!

    16:32 19.03.2026

  • 55 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Руският "Адмирал Кузнецов" все пак участва в операциите срещу джихадистите в САР, докато амефиканецът даже не успя да стигне до зоната на бойните действия....

    Почувствахте ли разликата?
    🤣🤣🤣

    16:33 19.03.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 0 Отговор
    Хутите го отстреляха

    16:39 19.03.2026

  • 57 Сус бе

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Иран - държава терорист":

    Стига лъга

    16:41 19.03.2026

  • 58 Някой

    7 0 Отговор
    Да им предоставят руснаците на иранците един Орешник, да стане на швейцарско сирене на дъното.

    16:41 19.03.2026

  • 59 Просто

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Времето на големите кораби отмина.
    За какво им е тази купчина желязо, която не може да се самоосигури против дронова атака?

    16:44 19.03.2026

  • 60 123

    12 0 Отговор
    Напълно безмислено и уязвимо от всякъде съоръжение.Беше актуално през 80-те .Почти всички ключови държави имат вече високо технологични оръжия.Отделно това беше средство за завладяване и влияние в отдалечени райони по света,с цел контрол върху петрола ,ресурсите и търговията.Това показва същинската политика на тази държава .Само,че този филм вече свърши и подобни опити вече удрят на камък .Тази стратегия е вече демоде.

    16:45 19.03.2026

  • 61 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Русенец":

    По днешна статия искат 200 милиарда долара повече от Пентагона, заради войната с Иран. И че първите 6 дни са им стрували над 11.3 милиарда долара.
    Цитат:
    Още преди войната в Иран Доналд Тръмп поиска бюджетът за отбрана за тази година да е 1,5 трилиона долара, което е с над 50% повече от предходната година.

    16:46 19.03.2026

  • 62 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Не го мисли":

    В Югославия и Ирак краварите не бяха сами. Цялото НАТО беше зад гърба им. Стига вече. НАТО е отбранителен съюз, а янките го ползваха за лични облаги, да пиратстват из целият глобус.

    Коментиран от #76

    16:47 19.03.2026

  • 63 Фърст

    8 1 Отговор
    Кенефите им спукали и всичко залято с фекални ценности.Слава!

    16:48 19.03.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "винаги трябва да има една мъжка":

    Нямаш НИК, а дори нямаш представа и какво е скраБ, ама пък пишеш за моми с πишки❗

    16:50 19.03.2026

  • 65 Не, бе...

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо Боре":

    Подпалили са се газовете от запушените тоалетни...-;)

    16:51 19.03.2026

  • 66 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор
    Беше ударен от Иран преди две седмици Чак сега се повдига леко булото на затъмнението Смятайте след месец може да кажат и за други неща Демокрация Демокрация Ураааа

    16:51 19.03.2026

  • 67 Знайко

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Сандо":

    Не знам кой е Рилке, предполагам не е кой знае каква загуба. Стига ми, че знам кой е Шекспир, кой е Бетовен, кой е Паганини, кой е Леонардо да Винчи, кой е Микеланджело, кой е Исак Нютон, кой е Никола Тесла, кой е Георги Раковски, кой е Левски, Сократ, Платон ...

    Но знам какво е казал един "велик" българин Николай Колев-Мичмана: „Господ е българин“. И понеже знам, че България не граничи с Московия и знам, че "Господ е българин". Правя извода, че твърдението, че "Московия граничи с Господ" е невярно.

    Коментиран от #78

    16:51 19.03.2026

  • 68 кранист в НАДИН

    4 0 Отговор
    Днес ми го докараха на портала. Магнита го не лови. Братята от махалата го разкостиха за час и половина.

    16:52 19.03.2026

  • 69 Смешник

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "Иран - държава терорист":

    А кой всъщност е терориста Кой нападна пръв Иран

    16:53 19.03.2026

  • 70 Щом

    1 2 Отговор
    Не са го потопили , никаква работа не са и свършили.

    16:55 19.03.2026

  • 71 ПО ТОЧНО

    5 2 Отговор
    ДОШЪЛ КАТО АС ЛАН , УШЪЛ КАТО ОСР АН..........

    Коментиран от #75

    16:55 19.03.2026

  • 72 Анонимен

    3 2 Отговор
    Дроновете на персите са много на брой,евтини,лесни за производство и удари.Американците разполагат с ракети за милиони долари,изстреляни за унищожаване на нарушителите.Така ,като се тегли чертата ,те са в голяма загуба.Отоват да презаредят изхабените амуниции на спокойствие.Парите ще ги плащаме колективно.

    16:59 19.03.2026

  • 73 Знайко

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Самолетоносачите нямат никакъв шанс при нападение с китайски ядрени противокорабни ракети. Особено ако идват от китайска подвозница разположена в гръб.

    17:05 19.03.2026

  • 74 Госあ

    2 1 Отговор
    Предупредили са ги, че са получили китайските торпеда.

    17:05 19.03.2026

  • 75 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "ПО ТОЧНО":

    ха ха ха ха много точно ! Предвид и историята с к@н@фите

    17:07 19.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Не са от ,,дежурните центаджии" ами от тези в редакцията ,които са сложили Британският флаг пред името си...
    Обърни внимание какви са фактите.

    17:18 19.03.2026

  • 78 Черноморският

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Знайко":

    Глей си работа бе ,,малоЗНАЙКО"...
    Граничим през Черно море...някакви си 200 мили ни делят...

    17:24 19.03.2026