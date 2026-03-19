Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford прекрати операциите срещу Иран след пожар на борда

Най-скъпият самолетоносач в света USS Gerald R. Ford се оттегля от операции, свързани с войната в Иран, и отплава към базата на военноморските сили на САЩ в Крит за ремонт, пише Си Ен Ен, предаде bTV.
Миналата седмица на самолетоносача избухна пожар, съобщи американски служител. Преместването на най-модерния самолетоносач на САЩ идва в момент, когато военните операции срещу Иран все още са в разгара си, особено след като САЩ търсят начини да намалят заплахата от Иран за корабоплаването в Ормузкия проток.
Самолетоносачът е служил като готова платформа за участие на американски изтребители в кампанията. Пожарът на 12 март не е бил свързан с бойни действия, съобщиха тогава американските военни. Двама моряци са получили медицинска помощ за наранявания, които не са животозастрашаващи, и са в стабилно състояние.
Американският служител заяви, че USS Gerald R. Ford, който плава в Червено море, ще бъде в залива Суда в Крит „за кратък период, за да извърши ремонти“, които ще определят какво може да се поправи незабавно и какво може да се наложи да се поправи, когато корабът се върне в пристанището си след разполагането си.
Другите кораби от ударната група „Форд“ остават там, където са в региона. USNI News първо съобщи, че „Форд“ се е насочил към залива Суда за ремонт. Пентагонът не отговори веднага на искане за коментар.
Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, заяви в петък, че Пентагонът е наясно с пожара на борда на „Форд“. „Мислим за екипажа, който е пострадал при пожара“, каза Кейн по време на брифинг за пресата в Пентагона. „Вярваме и се надяваме, че всички ще бъдат добре и сме благодарни за това.“
„Форд“ - най-модерният самолетоносач на ВМС - е разположен от месеци, първо в Карибите като част от струпването на американските военни в региона на фона на засиленото напрежение с Венецуела.
През февруари президентът Доналд Тръмп заяви, че изпраща ударната група самолетоносачи в Близкия изток, за да окаже по-голям натиск върху Иран. Ударната група навлезе в Средиземно море в края на февруари.
Ударната група самолетоносачи USS Abraham Lincoln също е разположена в региона. „Форд“ може да счупи рекорд за най-дълго разполагане на самолетоносачи след Виетнамската война, ако остане разположен до средата на април, според USNI News.
Според Южното командване на САЩ, корабът е отпътувал за разполагане в Карибите на 24 юни 2025 г. Пожарът миналата седмица е последван от съобщения за постоянни проблеми с водопроводната инсталация на борда на самолетоносача, въпреки че ВМС заявиха, че тези проблеми не са повлияли на операциите на самолетоносача.
„Ню Йорк Таймс“ съобщи тази седмица, че потушаването на пожара е отнело повече от 30 часа и че 600 членове на екипажа са загубили леглата си. Американският служител обаче заяви, че цялостните усилия за реагиране на пожара са отнели 30 часа – гасене на пожара, почистване на щетите от вода или други вещества, използвани за потушаване на пожара, и гарантиране, че няма пламъци – не че самият пожар е горял 30 часа.
Служителят също така каза, че малко повече от 100 легла са били повредени при пожара, тъй като някои спални помещения са в непосредствена близост до пералнята. Но те признаха, че общо около 600 моряци са били изместени от спалните си помещения или легла.
Разместването може да се случи, защото конкретното им легло е било засегнато – понякога леглата се споделят от военнослужещи, които са на противоположни смени – или защото цялото пространство се счита за необитаемо поради щети от дим или вода на някои от леглата. Ударната група на Форд се състои от самолетоносача и неговото авиационно крило, както и от ракетни разрушители клас „Арли Бърк“ – USS Mahan, USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill.
1 Оня с коня
никого не уплашиха с тоя пробит иУДРИКАН кораб
Коментиран от #12, #59
15:51 19.03.2026
11 Ааа...
До коментар #5 от "Факт":Мацее..... да не бъркаме понятията! Отива за реглаж на задница..... Спукаха я направо.....
15:55 19.03.2026
12 Цеко сифоня
До коментар #1 от "Оня с коня":Е стига па ти ся, ми пералнята им се развалила на ората.
15:55 19.03.2026
13 тъй ли...
До коментар #7 от "Пич":Руснаците прекратиха програмата си за смолетоносачи още през 70-те години, защото първи осъзнаха, че един огромен самолетоносач за милиарди се потапя с няколко ракети за 100 пъти по-малко пари.
Затова Русия почна да строи ракети, докато янките си се возиха на самолетоносачите, като на круиз.
Е, директният спблъсък между двата вида оръжие сложи точка по разногласията.
Коментиран от #20, #42
15:56 19.03.2026
Сега няма къде да ги перат и ползват памперси.
15:56 19.03.2026
Дали е на стратата на Израел и САЩ или пък на Иран, или пък на Китай... Или можи би е на страната на 1500 човека екипаж на този самоленоносач. Които ще се приберат живи и здрави у дома, без да са участволи във война. Само омазани с фекалии малко ще мирашат.
Коментиран от #49
15:56 19.03.2026
18 Атина Палада
Коментиран от #25
15:57 19.03.2026
20 Сталин
До коментар #13 от "тъй ли...":Самолетоносачите са само добри да бомбят диваците в джунглата,ако трябва да се бият като мъже отиват на дъното
Коментиран от #73
15:58 19.03.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
който се оказа ... ИСТИНА🤔❗
Коментиран от #27
15:58 19.03.2026
22 Така е
Смърди...та се нетрае...
15:59 19.03.2026
23 за първи път някой се
16:00 19.03.2026
24 куха краварска манерка
16:01 19.03.2026
25 Интересно
До коментар #18 от "Атина Палада":За да не му се смеят и на него, ако нагази в ирански води.
16:03 19.03.2026
26 Тити на Кака
Американските кафеварки се оказват смъртоносно опасни!
16:03 19.03.2026
27 винаги трябва да има една мъжка
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":мома като теб за цвят хахахаха - розав пингвин тази скраб се връща в кравария заедно с самолетите на нея разваления кенеф и пожара в кухнята трагедия плюс 1500 с памперски на нях
Коментиран от #64
16:04 19.03.2026
28 краварско пони
До коментар #5 от "Факт":Камиларите са му разхлопали биалетките от ритане.
16:04 19.03.2026
34 Русенец
Парите определено не купуват всичко.
Коментиран от #37, #61
16:09 19.03.2026
37 Не го мисли
До коментар #34 от "Русенец":Войната току що почва....нема прошка за аятоласите.
Коментиран от #45
16:12 19.03.2026
41 Цък
До коментар #7 от "Пич":Американците го знаят но Тръмп не слуша военните си , а Натаняху. Още миналата година американски военен каза: Китай може за 15 минути да извади от строя всичките ни самолетоносачи. Най вероятно няма да ги потопи но ще бъдат небоеспособни. Това се случи и сега трите самолетоносача вече не са в района на бойните действия. Какви са причините ще научим много по късно.
16:17 19.03.2026
42 Знайко
До коментар #13 от "тъй ли...":Днес всички бойните кораби са отживелица, важно е въздушното превъзходство. Все по-важни стават безпилогните дронове с изкуственхинтелект и по-малко важни пилотираните изтребители като Миг, Су, F ...
Днес не само от самолетоносачите, въобще няма нужда от големи бойни кораби.
Какво стана с крайцера Москва? Украинците го потопиха с 2-3 седемметрови безпилотни лодки натоварини с 500-1000 взривни вещества струващи общо няколко стотин евро.
Украинците унищожиха почти целия военен Черноморски флот на Москва.
Днес няма смисэл от бойните корабите, важна е авиацията. Важно е въздушното превъзходство.
А що се отнася до подводниците, смисъл да се притежават такива имат само ядрените държави. Има смисъл само от подводници с ядрени балистични ракети. Които десетки години стоят дълбоко и тихо без нищо да правят. Само за да могат в случай на ядрена война. Да отмъстят, като нанесат ядрени удари.
Надявам се преди края на 21 век армиите, бойните авияции, бойните флотилии ... да ИЗЧЕЗНАТ ЗАВИНАГИ. Също и генералите, ако няма генерали няма да има войни.
16:17 19.03.2026
44 Варна
Няма да се учудя ако дълго стои на ремонт и в пристанищата и после отиде за скрап някъде.
16:18 19.03.2026
45 Лопата Орешник
До коментар #37 от "Не го мисли":Ти не разбираш основното, невежа!! Иранците могат и ще се бият до последния човек и на своя земя, американците ще фъснат още една две супер скъпи плаващи писити, ще загинат няколко десетки и отвъд океана Дончо ще го импийчнат! Тук не си мерим супер модерни оръжия, тук се мери воля, а американците имат воля само да се бият с индианци със стрели докато те са с картечници! Виж Виетнам, виж Куба, виж Афганистан, виж сега и тук! Спомни си какво си учил и как малката България 500 години не позволи да бъде смазана от гигантска империя!!
Коментиран от #47, #50, #51
16:18 19.03.2026
46 Иран - държава терорист
От тези изброените само Пакистан не е инкасирал директно ракетно нападение от Иран. По ми е лесно да кажа кой от съседите му не се е подписал - Афганистан, Туркменистан и Армения.
Коментиран от #57, #69
16:20 19.03.2026
47 Да видим кой не разбира
До коментар #45 от "Лопата Орешник":Никой от антииранската коалиция няма територориални претенции към Иран.
16:21 19.03.2026
49 Сандо
До коментар #16 от "Знайко":Има едно определение на Рилке /дано да знаеш кой е той/:"Всички държави граничат с други страни,само Русия граничи с Бог!"
Коментиран от #67
16:23 19.03.2026
50 Не го мисли
До коментар #45 от "Лопата Орешник":Югославия, Либия,Ирак,Сирия,Венецуела ги забрави...ама айде....то и Русия са опари в Афганистан...май
Коментиран от #54, #62
16:24 19.03.2026
51 Я пъ тоа
До коментар #45 от "Лопата Орешник":Нема...ЩЕ..има тук и сега.
16:25 19.03.2026
52 Весело
До коментар #5 от "Факт":Не реглаж на предницата, а реглаж на високотехнологичното В и К с подлезно поколение Илон Мъск Изкуствен интелест.
16:30 19.03.2026
53 незнайко
До коментар #7 от "Пич":Я посочи кога си обяснявал и на кого в коя статия преди 10 години примерно ?
16:32 19.03.2026
54 Лопата Орешник
До коментар #50 от "Не го мисли":Въпреки че харесвам Русия, ти си напълно прав!! Принципът важи и за Русия! Те не са изключение! Нагазиха в чужди и непознати земи и пострадаха! Що ще Дончо на другия край на света? Пират с пират!
16:32 19.03.2026
57 Сус бе
До коментар #46 от "Иран - държава терорист":Стига лъга
16:41 19.03.2026
59 Просто
До коментар #1 от "Оня с коня":Времето на големите кораби отмина.
За какво им е тази купчина желязо, която не може да се самоосигури против дронова атака?
16:44 19.03.2026
61 Някой
До коментар #34 от "Русенец":По днешна статия искат 200 милиарда долара повече от Пентагона, заради войната с Иран. И че първите 6 дни са им стрували над 11.3 милиарда долара.
Цитат:
Още преди войната в Иран Доналд Тръмп поиска бюджетът за отбрана за тази година да е 1,5 трилиона долара, което е с над 50% повече от предходната година.
16:46 19.03.2026
62 Факт
До коментар #50 от "Не го мисли":В Югославия и Ирак краварите не бяха сами. Цялото НАТО беше зад гърба им. Стига вече. НАТО е отбранителен съюз, а янките го ползваха за лични облаги, да пиратстват из целият глобус.
Коментиран от #76
16:47 19.03.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "винаги трябва да има една мъжка":Нямаш НИК, а дори нямаш представа и какво е скраБ, ама пък пишеш за моми с πишки❗
16:50 19.03.2026
65 Не, бе...
До коментар #10 от "Дедо Боре":Подпалили са се газовете от запушените тоалетни...-;)
16:51 19.03.2026
67 Знайко
До коментар #49 от "Сандо":Не знам кой е Рилке, предполагам не е кой знае каква загуба. Стига ми, че знам кой е Шекспир, кой е Бетовен, кой е Паганини, кой е Леонардо да Винчи, кой е Микеланджело, кой е Исак Нютон, кой е Никола Тесла, кой е Георги Раковски, кой е Левски, Сократ, Платон ...
Но знам какво е казал един "велик" българин Николай Колев-Мичмана: „Господ е българин“. И понеже знам, че България не граничи с Московия и знам, че "Господ е българин". Правя извода, че твърдението, че "Московия граничи с Господ" е невярно.
Коментиран от #78
16:51 19.03.2026
69 Смешник
До коментар #46 от "Иран - държава терорист":А кой всъщност е терориста Кой нападна пръв Иран
16:53 19.03.2026
73 Знайко
До коментар #20 от "Сталин":Самолетоносачите нямат никакъв шанс при нападение с китайски ядрени противокорабни ракети. Особено ако идват от китайска подвозница разположена в гръб.
17:05 19.03.2026
75 Госあ
До коментар #71 от "ПО ТОЧНО":ха ха ха ха много точно ! Предвид и историята с к@н@фите
17:07 19.03.2026
77 Да ти кажа
До коментар #36 от "Факт":Не са от ,,дежурните центаджии" ами от тези в редакцията ,които са сложили Британският флаг пред името си...
Обърни внимание какви са фактите.
17:18 19.03.2026
78 Черноморският
До коментар #67 от "Знайко":Глей си работа бе ,,малоЗНАЙКО"...
Граничим през Черно море...някакви си 200 мили ни делят...
17:24 19.03.2026