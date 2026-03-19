Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford прекрати операциите срещу Иран след пожар на борда

Най-скъпият самолетоносач в света USS Gerald R. Ford се оттегля от операции, свързани с войната в Иран, и отплава към базата на военноморските сили на САЩ в Крит за ремонт, пише Си Ен Ен, предаде bTV.

Миналата седмица на самолетоносача избухна пожар, съобщи американски служител. Преместването на най-модерния самолетоносач на САЩ идва в момент, когато военните операции срещу Иран все още са в разгара си, особено след като САЩ търсят начини да намалят заплахата от Иран за корабоплаването в Ормузкия проток.

Самолетоносачът е служил като готова платформа за участие на американски изтребители в кампанията. Пожарът на 12 март не е бил свързан с бойни действия, съобщиха тогава американските военни. Двама моряци са получили медицинска помощ за наранявания, които не са животозастрашаващи, и са в стабилно състояние.

Американският служител заяви, че USS Gerald R. Ford, който плава в Червено море, ще бъде в залива Суда в Крит „за кратък период, за да извърши ремонти“, които ще определят какво може да се поправи незабавно и какво може да се наложи да се поправи, когато корабът се върне в пристанището си след разполагането си.

Другите кораби от ударната група „Форд“ остават там, където са в региона. USNI News първо съобщи, че „Форд“ се е насочил към залива Суда за ремонт. Пентагонът не отговори веднага на искане за коментар.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, заяви в петък, че Пентагонът е наясно с пожара на борда на „Форд“. „Мислим за екипажа, който е пострадал при пожара“, каза Кейн по време на брифинг за пресата в Пентагона. „Вярваме и се надяваме, че всички ще бъдат добре и сме благодарни за това.“

„Форд“ - най-модерният самолетоносач на ВМС - е разположен от месеци, първо в Карибите като част от струпването на американските военни в региона на фона на засиленото напрежение с Венецуела.

През февруари президентът Доналд Тръмп заяви, че изпраща ударната група самолетоносачи в Близкия изток, за да окаже по-голям натиск върху Иран. Ударната група навлезе в Средиземно море в края на февруари.

Ударната група самолетоносачи USS Abraham Lincoln също е разположена в региона. „Форд“ може да счупи рекорд за най-дълго разполагане на самолетоносачи след Виетнамската война, ако остане разположен до средата на април, според USNI News.

Според Южното командване на САЩ, корабът е отпътувал за разполагане в Карибите на 24 юни 2025 г. Пожарът миналата седмица е последван от съобщения за постоянни проблеми с водопроводната инсталация на борда на самолетоносача, въпреки че ВМС заявиха, че тези проблеми не са повлияли на операциите на самолетоносача.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи тази седмица, че потушаването на пожара е отнело повече от 30 часа и че 600 членове на екипажа са загубили леглата си. Американският служител обаче заяви, че цялостните усилия за реагиране на пожара са отнели 30 часа – гасене на пожара, почистване на щетите от вода или други вещества, използвани за потушаване на пожара, и гарантиране, че няма пламъци – не че самият пожар е горял 30 часа.

Служителят също така каза, че малко повече от 100 легла са били повредени при пожара, тъй като някои спални помещения са в непосредствена близост до пералнята. Но те признаха, че общо около 600 моряци са били изместени от спалните си помещения или легла.

Разместването може да се случи, защото конкретното им легло е било засегнато – понякога леглата се споделят от военнослужещи, които са на противоположни смени – или защото цялото пространство се счита за необитаемо поради щети от дим или вода на някои от леглата. Ударната група на Форд се състои от самолетоносача и неговото авиационно крило, както и от ракетни разрушители клас „Арли Бърк“ – USS Mahan, USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill.