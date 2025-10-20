Сестри англичанки откриха напукана ваза на прадядо им на тавана, оказа се истинско съкровище

Сестри открили китайска порцеланова ваза от 15-ти век на таванско помещение във Великобритания и я пуснали на търг, пише Daily Mail.

Аманда Кент и Хелън Момен казали, че са наследили напуканата ваза от прадядо си, който работил в Китай в началото на 19-ти век. Те я дарили на Hansons Auctioneers. Първоначално аукционерите смятали, че вазата е късна имитация на керамика от периода Сюанде (1426-1435) и искали да я продадат само за 100 паунда.

Подробен оглед обаче разкрил, че вазата е истинско съкровище. Оказало се е автентично порцеланово произведение от 15-ти век. Цената му на търг достигна 130 000 паунда, въпреки драскотините и дребните пукнатини.