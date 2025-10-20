Новини
Любопитно »
Сестри англичанки откриха напукана ваза на прадядо им на тавана, оказа се истинско съкровище

20 Октомври, 2025 13:15 1 267 4

Оказало се е автентично порцеланово произведение от 15-ти век

Сестри англичанки откриха напукана ваза на прадядо им на тавана, оказа се истинско съкровище - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сестри открили китайска порцеланова ваза от 15-ти век на таванско помещение във Великобритания и я пуснали на търг, пише Daily Mail.

Аманда Кент и Хелън Момен казали, че са наследили напуканата ваза от прадядо си, който работил в Китай в началото на 19-ти век. Те я дарили на Hansons Auctioneers. Първоначално аукционерите смятали, че вазата е късна имитация на керамика от периода Сюанде (1426-1435) и искали да я продадат само за 100 паунда.

Подробен оглед обаче разкрил, че вазата е истинско съкровище. Оказало се е автентично порцеланово произведение от 15-ти век. Цената му на търг достигна 130 000 паунда, въпреки драскотините и дребните пукнатини.


Оценка 4.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 наоми

    4 0 Отговор
    Английски сестри,а не Сестри- англичанки.

    13:16 20.10.2025

  • 2 Те я дарили на Hansons Auctioneers

    1 1 Отговор
    интересно а наивните сестри кушлеви дет даряват
    ще получат ли нещичко от

    Цената му на търг достигна 130 000 паунда

    13:31 20.10.2025

  • 3 Ти да видиш

    0 1 Отговор
    Абе да не са тризначките????🤣

    13:34 20.10.2025

  • 4 Голям майтап -

    2 0 Отговор
    Когато сестрите им я дарявали, била евтина имитация, а после, когато вече тяхна, я изкарали на търг се превърнала в истинско съкровоще!

    13:36 20.10.2025