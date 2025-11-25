Съкровище за 20 млрд. долара от легендарен кораб бе открито сред останките му

Археолози в Колумбия обявиха, че са извлекли първите артефакти от останките на испанския галеон „Сан Хосе“, потънал през 1708 г. край бреговете на Картахена в Карибско море и смятан за едно от най-ценните корабокрушения в света. Корабът, известен като „светия граал на корабокрушенията“, е потънал по време на Испанската наследствена война след атака на британски флот и според исторически документи е превозвал около 11 милиона златни и сребърни монети, смарагди и други ценности. Стойността на товара се оценява на между 17 и 20 милиарда долара.

Министерството на културата на Колумбия съобщи, че от дълбочина около 600 метра са извадени бронзово оръдие, три монети и порцеланова чаша. Артефактите са пренесени в лаборатория, където започва процес на консервация и анализ. Президентът Густаво Петро присъства на представянето на находките, като подчерта значението на проекта за националното културно наследство.

Останките на галеона бяха открити официално през 2015 г., но точната локация е класифицирана. Около съкровището се водят дългогодишни международни спорове. Испания претендира за историческа собственост върху товара, докато американската компания Sea Search Armada твърди, че е открила останките още през 80-те години и настоява за обезщетение. Арбитражната процедура между компанията и колумбийското правителство продължава.

Колумбийските власти заявяват, че настоящата мисия е насочена преди всичко към научно изследване и опазване на подводното наследство, а не към извличане на ценности. Екипът планира по-нататъшно картографиране и задълбочено изучаване на обекта, който се счита за едно от най-важните подводни открития в Карибско море.