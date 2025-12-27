Новини
27 Декември, 2025 07:32, обновена 27 Декември, 2025 07:58 1 273 2

Анет, която се ражда първа, си отиде на 91

Почина последната от прочутите петзначки Дион СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Анет Дион, последната от петзнаците Дион, които са първите подобни, оцелели в ранна детска възраст, почина на 91-годишна възраст, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на представител на семейството.

Според източника причината за смъртта е болестта на Алцхаймер.

„Тя беше първата, която пропълзя, първата, която научи името си, и последната, която умря. И подобно на сестрите си, тя негодуваше, че е използвана като обект на публичност“, отбелязва статията.

Петзначките Дион са родени на 28 май 1934 г. в Онтарио, Канада. Те влизат в историята като първата петорка близнаци, оцелели в ранна детска възраст. Сестрите придобиват световна слава в рамките на часове след раждането си, превръщайки се в сензация и дори туристическа атракция.

Почина последната от прочутите петзначки Дион СНИМКА
Снимка: YouTube

Емили е първата от сестрите, която умира, на 20-годишна възраст. Шестнадесет години по-късно Мари е хоспитализирана заради депресия и умира на 36-годишна възраст, а по-късно умира и Ивон. Сесил почина през август 2025 г., оставяйки Анет като последната от прочутата петица.

През ноември две от най-известните близначки в шоубизнеса – танцьорки, певици и актриси Алис и Елън Кеслер – починаха на 90-годишна възраст. Те станаха едни от най-изтъкнатите немски артисти и се изявяваха на сцена в продължение на над 60 години, включително с Франк Синатра, Фред Астер и Хари Белафонте. Освен в Германия, сестрите Кеслер бяха особено популярни в Съединените щати, Франция и Италия.


Канада
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Загрижен

    2 2 Отговор
    Толкова са прочути, че ги чувам за първи път...

    Коментиран от #2

    08:00 27.12.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    Никой не се интересува от глупостта ти. Можеше да си я спестиш.

    08:24 27.12.2025