Клои Кардашиян убедила сестра си Ким, че кацането на Луната е фалшиво

Клои Кардашиян заяви в интервю за PEOPLE, че е убедена, че кацането на Луната не се е случило, и призна, че именно тя е убедила сестра си Ким Кардашиян в същата позиция. Темата привлече внимание по-рано тази година, след като Ким коментира съмненията си в епизод от „The Kardashians“, което доведе до реакция от страна на специалисти и научни източници.

Според Клои нито публичният натиск, нито мнението на експерти са променили вижданията ѝ. Тя посочва, че заедно с брат си Роб често обсъжда подобни теми и вероятно е повлияла на възгледите на Ким Кардашиян. Клои добавя, че макар да вярва и в други конспиративни теории, рядко говори публично за тях.

По-малката сестра Кардашиян обяснява, че не очаква американските власти някога да признаят фалшифициране на лунната експедиция, като според нея подобно признание би довело до съмнения по множество други въпроси. Част от тези теми тя разглежда по-подробно в третия сезон на подкаста си „Khloé in Wonder Land“, който излиза всяка сряда. Новият сезон променя формата, като включва повече гости от близкия ѝ кръг, включително членове на семейството.

В един от предстоящите епизоди Клои участва в сеанс с Тереза Капуто, известната екстрасенска от „Медиумът от Лонг Айлънд“, към която тя заявява пълно доверие. Клои Кардашиян споделя, че в подкаста се включва и близкият ѝ приятел Савaс, който последователно оспорва твърденията ѝ за духове, живот след смъртта и извънземен живот.