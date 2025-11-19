Новини
Клои Кардашиян убедила сестра си Ким, че кацането на Луната е фалшиво

19 Ноември, 2025 14:31 986 9

Двете сестри смятат, че кацането на Луната през 1969 г. е заснето на Земята и въобще не се е случило

Клои Кардашиян убедила сестра си Ким, че кацането на Луната е фалшиво - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Клои Кардашиян заяви в интервю за PEOPLE, че е убедена, че кацането на Луната не се е случило, и призна, че именно тя е убедила сестра си Ким Кардашиян в същата позиция. Темата привлече внимание по-рано тази година, след като Ким коментира съмненията си в епизод от „The Kardashians“, което доведе до реакция от страна на специалисти и научни източници.

Според Клои нито публичният натиск, нито мнението на експерти са променили вижданията ѝ. Тя посочва, че заедно с брат си Роб често обсъжда подобни теми и вероятно е повлияла на възгледите на Ким Кардашиян. Клои добавя, че макар да вярва и в други конспиративни теории, рядко говори публично за тях.

По-малката сестра Кардашиян обяснява, че не очаква американските власти някога да признаят фалшифициране на лунната експедиция, като според нея подобно признание би довело до съмнения по множество други въпроси. Част от тези теми тя разглежда по-подробно в третия сезон на подкаста си „Khloé in Wonder Land“, който излиза всяка сряда. Новият сезон променя формата, като включва повече гости от близкия ѝ кръг, включително членове на семейството.

В един от предстоящите епизоди Клои участва в сеанс с Тереза Капуто, известната екстрасенска от „Медиумът от Лонг Айлънд“, към която тя заявява пълно доверие. Клои Кардашиян споделя, че в подкаста се включва и близкият ѝ приятел Савaс, който последователно оспорва твърденията ѝ за духове, живот след смъртта и извънземен живот.


  • 1 Кака Наска Байконурова

    16 3 Отговор
    Веднъж русата да излезе по-умната. Поздравления за Клои.

    14:35 19.11.2025

  • 2 Дядо Митьоo

    16 0 Отговор
    Как се блъскат две елементарни частици....

    14:35 19.11.2025

  • 3 Да,да

    13 0 Отговор
    Време е да ги поканят в "Ергенът"!

    14:36 19.11.2025

  • 4 Пич

    7 0 Отговор
    Хахаха...... Тя така ми каза да напрвя ! Хахаха...... А всъщност , може и да не е толкова глупаво.......

    14:36 19.11.2025

  • 5 Освалдо Риос

    4 0 Отговор
    Тазгодишния Биг Брадър го спечели плоскоземецът Давид, само защото го накараха в национален ефир да се подиграва на фалшивата плоскоземка Ебру.

    14:38 19.11.2025

  • 6 Браво!

    12 0 Отговор
    Много съдържателна статия за двама известни астрофизици.😄

    14:43 19.11.2025

  • 7 Колю-маркуча

    5 0 Отговор
    и умни на всичкото отгоре....

    15:29 19.11.2025

  • 8 Правилнооо

    3 0 Отговор
    Ааа не бе швепссс...чи как да ней тъй. Ся китайците кат идат там, ше покажат на целио свет, че нема никакъв американски байряк да се вей там.

    15:57 19.11.2025

  • 9 фен

    4 0 Отговор
    Скоро за сестрите и майка им прочетох нещо научно, което ме кара да мисля, че американците наистина са ходили на Луната. Другото, с което ще ми се дигнат в очите е, ако научат Питагоровата теорема. Единственото опровержение е ако някой втори път кацне там и не намери доказателствата.

    16:44 19.11.2025