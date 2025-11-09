Новини
Любопитно »
Мъж откри златно съкровище за 700 000 евро в двора си

9 Ноември, 2025 16:46 1 068 4

  • съкровище-
  • злато-
  • лион-
  • франция

Кюлчета и монети, разтопени преди десетилетия, изненадват собственик на имот в Ньовил-сюр-Сон

Мъж откри златно съкровище за 700 000 евро в двора си - 1
Снимката е илюстративна/Източник: shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жител на Ньовил-сюр-Сон, град близо до Лион, направи сензационно откритие, докато копаеше басейн в градината си - златни кюлчета и монети на стойност около 700 000 евро, предава Vesti.bg.

След като намери богатството през май, мъжът уведомил компетентните органи, включително Регионалната дирекция по културните въпроси (DRAC), съобщава кметството на Ньовил-сюр-Сон, цитирано от AFP и потвърждавайки информация на вестник Le Progrès.

Разследващите потвърдиха, че находката не представлява археологическо съкровище, което позволява на откривателя да запази законното си право върху златото.

Съкровището включва „пет кюлчета и множество монети“, опаковани в найлонови торбички, според местния вестник. Златото е било законно придобито и разтопено преди около 15–20 години в предприятие в района на Лион.

Произходът на находката остава неясен, тъй като предишният собственик на имота вече е починал, уточняват от кметството.

Източник: Le Progrès


  • 1 Гл. секретар на МВР Бойко Б.

    6 1 Отговор
    Мойте са.

    16:50 09.11.2025

  • 2 бай тикван чекмеджаров: да ми го върнете

    6 2 Отговор
    Съкровището дето включва „пет кюлчета и множество монети
    е моето.
    ще да е некой иманяр дето е ровил до зайчарника
    и го е скрил там

    16:52 09.11.2025

  • 3 🎃🎃🎃

    5 2 Отговор
    И Бойко случайно откри пачки евро и нерастопени кюлчета в чекмеджето.

    17:02 09.11.2025

  • 4 Националист

    2 3 Отговор
    Скоро кауна ще каже че е намерил съкровище за да изпере парите си взети от Боташ

    17:06 09.11.2025