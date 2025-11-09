Мъж откри златно съкровище за 700 000 евро в двора си

Жител на Ньовил-сюр-Сон, град близо до Лион, направи сензационно откритие, докато копаеше басейн в градината си - златни кюлчета и монети на стойност около 700 000 евро, предава Vesti.bg.
След като намери богатството през май, мъжът уведомил компетентните органи, включително Регионалната дирекция по културните въпроси (DRAC), съобщава кметството на Ньовил-сюр-Сон, цитирано от AFP и потвърждавайки информация на вестник Le Progrès.
Разследващите потвърдиха, че находката не представлява археологическо съкровище, което позволява на откривателя да запази законното си право върху златото.
Съкровището включва „пет кюлчета и множество монети“, опаковани в найлонови торбички, според местния вестник. Златото е било законно придобито и разтопено преди около 15–20 години в предприятие в района на Лион.
Произходът на находката остава неясен, тъй като предишният собственик на имота вече е починал, уточняват от кметството.
🤑A Neuville-sur-Saône, dans le Rhône, un habitant a fortuitement découvert un véritable trésor dans son jardin en creusant une piscine : un pécule d’une valeur de 700 000 €. On vous raconte. #Rhône #Or #Lingots pic.twitter.com/vFQ0BWTI1X
— Le Progrès (@Le_Progres) November 5, 2025
Източник: Le Progrès
1 Гл. секретар на МВР Бойко Б.
16:50 09.11.2025
2 бай тикван чекмеджаров: да ми го върнете
е моето.
ще да е некой иманяр дето е ровил до зайчарника
и го е скрил там
16:52 09.11.2025
3 🎃🎃🎃
17:02 09.11.2025
4 Националист
17:06 09.11.2025