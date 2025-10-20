Новини
Венета Райкова с последен шамар към bTV след напускането си

20 Октомври, 2025 12:01 1 896 7

Бившата водеща посочи как е вдигнала рейтинга на "Преди обед" за две седмици

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телевизионната буря около Венета Райкова не само не стихва, но и самата тя разпалва огъня допълнително. Бившата водеща на „Преди обед“ отново разбуни духовете, като пусна стори в Instagram, което беше възприето от фенове и телевизионери като директен отговор към тези, които я обвиняваха, че е напуснала със скандал или заради ниски резултати.

На кадъра Райкова показва официална графика от ГАРБ, според която предаването „Преди обед“ е постигнало внушителен 31,2% дял, докато конкурентното шоу по Нова телевизия изостава със 20,6%. Под снимката Венета написа: „От 1.09 до 15.10 бях в Би Ти Ви. Цифрите говорят. Това можах, това направих. Следващия път повече.“, пише Шоу Блиц.

Социалните мрежи избухнаха! Част от зрителите я обявиха за „истинската кралица на ефира“, докато други сметнаха, че това е „внимателно прикрит шамар“ към Би Ти Ви и колегите, които досега мълчаха по темата.

Постът ѝ беше последван от още една фраза, която мнозина приеха като знак, че Райкова не просто напуска – тя се готви за завръщане: „Аз съм една от вас. И горе главите – доброто винаги побеждава!“

Коментаторите вече питат: Венета ли е изгонена? Или тя си тръгва, за да се върне по-силна и да поведе собствено шоу?

Спекулациите са, че зад кулисите се води тежка битка за ефирно време, влияние и рейтинг – а цифрите, които тя сподели, са първият куршум в тази телевизионна война. Феновете развиват своя теория: „Венета подгрява почвата. Тя не пада без да полети по-нависоко“.


