Къде ще живее Анджелина Джоли, след като напусне Холивуд?

Анджелина Джоли планира да напусне Холивуд и да започне нов етап от живота си, вероятно извън Съединените щати, съобщават източници на Page Six.

50-годишната актриса, режисьор и хуманитарен деец е пуснала на пазара историческото си имение Cecil B. DeMille в Лос Анджелис на стойност около 25 млн. долара, в което живее от 2016 г., като вече е започнала дискретно да го показва на потенциални купувачи, потвърждават източници пред People.

Според информацията през 2026 г. Анджлина Джоли възнамерява да разделя времето си между Ню Йорк, където развива модния си колектив и бутик Atelier Jolie, и Европа, основно с цел по-голяма лична неприкосновеност. Паралелно с това тя планира да прекарва повече време и в Камбоджа – страната, на която е гражданин и която от години определя като свой „втори дом“.

„Тя просто иска да се отдалечи от напрежението. Понякога единственият начин да си поемеш дъх е да напуснеш средата“, коментира актьорът и продуцент Дже Бенджамин, който работи с Джоли още от 2005 г. По думите му актрисата възнамерява да се съсредоточи върху проекти, които има лично желание да реализира, без да бъде под постоянния натиск на публичността.

Решението ѝ идва след дългогодишните съдебни и лични конфликти с бившия ѝ съпруг Брад Пит, с когото финализираха развода си едва на 30 декември 2024 г. – осем години след началото на раздялата. Анджелина Джоли неведнъж е заявявала, че е останала в Лос Анджелис основно заради децата им и споделеното родителство, като публично е посочвала, че планира да напусне града, след като всички навършат пълнолетие.

Актрисата е майка на шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Част от тях вече са направили публичен избор да не използват фамилията „Пит“. Джоли е основният им настойник от 2016 г. насам.

В интервю за The Hollywood Reporter през 2024 г. тя откровено призна, че животът в Холивуд вече не отговаря на представите ѝ за баланс и спокойствие. По-рано, през 2023 г., пред The Wall Street Journal Анджелина Джоли сподели, че мечтае за по-уединен живот и за по-дълги периоди, прекарани в Камбоджа – държава, с която е тясно свързана още от снимките на „Tomb Raider“ през 2001 г. и последвалата си хуманитарна дейност там.

Макар вече да не е специален пратеник на ООН, Анджелина остава активна на международната хуманитарна сцена. По данни на Associated Press, в края на миналата седмица тя е посетила египетската страна на граничния пункт Рафах и е разговаряла с хуманитарни работници и ранени палестинци, лекувани в Египет.

Паралелно с това продължава и съдебният спор между Джоли и Пит около френското имение и винарна Château Miraval, закупени през 2011 г. Сделката по продажбата на нейния дял остава блокирана, след като Брад Пит оспори условията в съда – казус, който според източници няма да приключи с евентуалното ѝ напускане на Лос Анджелис.

За разлика от нея, Брад Пит продължава да е силно ангажиран с Холивуд чрез продуцентската си компания Plan B Entertainment и нови филмови проекти, докато личният му живот е свързван с дизайнерката и здравен консултант Инес де Рамон.

Източници от развлекателната индустрия отбелязват, че все повече световни знаменитости избират да живеят извън САЩ в търсене на по-голямо уединение и по-нормален семеен живот. Сред тях са Елън Дедженеръс, Джордж Клуни, Ева Лонгория и др.