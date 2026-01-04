Новини
Деси Стоянова разкри дали би се върнала в "Преди обед"

4 Януари, 2026 09:52 1 079 8

Обичаната от стотици водеща днес предпочита живота си далеч от ефира

Деси Стоянова разкри дали би се върнала в "Преди обед" - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Стоянова призна, че днес се чувства по-пълноценна извън телевизионния ефир и предупреди: отстраняването на критични гласове вече не е изключение.

Промяната в едно общество не започва с лозунги, а с лична отговорност, заяви журналистката в интервю за "Дойче Веле" състоянието на българските медии, протестите и усещането за безнаказаност, което от години подкопава доверието в институциите.

С над 25 години опит в журналистиката, 17 от които в bTV, Стоянова е категорична, че журналистът няма право да бъде удобен.

"Да осветяваш нередностите, да биеш камбаната и да изискваш отговори – това е професионалният компас на журналистиката", подчертава тя.

По думите ѝ отстраняването на критични журналисти от националния ефир вече не е изолиран случай, а тревожна тенденция.

Последният шумен пример – уволнението на Мария Цънцарова – според Стоянова изпраща ясен сигнал към всички, които продължават да задават неудобни въпроси.

"Опитът критичността да бъде представяна като политическа пристрастност е изключително опасен. Това подкопава самата идея за свобода на словото", предупреждава тя. И е силно критична и към начина, по който се използва понятието "медиен баланс", тъй като според нея балансът не означава механично разпределяне на минути ефир.

"Истината не е въпрос на равни позиции, а на факти. С думата "баланс" често се злоупотребява", казва Стоянова.

По отношение на протестите тя вижда надежда, но и риск. Гражданската енергия може да доведе до реална промяна само ако бъде последвана от активност на изборите и осъзнат избор. В противен случай обществото отново рискува да се върне в апатията на мисленето "нищо не зависи от нас".

"Всеки от нас може да направи нещо просто – да не мълчи, когато вижда безобразия, и да гласува", казва тя и допълва, че без работеща съдебна система и независими медии промяната е илюзия. Но не говори директно за "добри" и "лоши" политици, а за правила.

"Ако си корумпиран – да бъдеш осъден. Ако лъжеш – да платиш политическа цена. Звучи наивно, но без това няма държава", казва Стоянова, която след раздялата си с тв ефира очевидно не изпитва носталгия.

"Преди обед" ми даде много и аз дадох всичко от себе си, но за мен това е вече затворена страница. Настоящата ми работа ми носи много удовлетворение и гледам напред", казва тя и добавя, че сега ѝ харесва да предава опита си и да вижда реални резултати от работата си.

"Има крехка светлина в края на тунела", признава Деси Стоянова и допълна, че най-голямата опасност остава същата – обществото отново да заспи с убеждението, че нищо не може да се промени.


  • 1 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Разплаках се и не моа се запра

    09:55 04.01.2026

  • 2 босфор тв ново начало

    3 1 Отговор
    при нас джаба командва и трябва постоянно да хвалиш турця

    09:57 04.01.2026

  • 3 Това беше най приятната водеща,

    5 1 Отговор
    но онова лигавото мамино синче на Еврото я опропасти с лиготиите си. Заради него хората спряха да ги гледат, и така потопи и Десито. Щом си има по спокойна работа, нека си я работи, да не се занимава с продажни подлоги!?

    10:00 04.01.2026

  • 4 Перо

    3 4 Отговор
    Тая още ли не си е отишла на село? Вече не приемат джендъри на много места! Справка: Цънцарова!

    10:02 04.01.2026

  • 5 Гретиния

    2 1 Отговор
    Уффф , така ми се иска да започна стрелбата върху плочките, но точно пък с тази ли?

    10:08 04.01.2026

  • 6 Роки

    2 0 Отговор
    В кой свят живеете бе мисирки. Отвратителни злобни, пръскащи бяс журналистки, неизслушващи изобщо отговорите на поканения гост! УВОЛНЕНИЕ НЕКАДЪРНИЦИ!

    10:34 04.01.2026

  • 7 Нещо не

    1 0 Отговор
    Казвам, ама какъв журналист беше тя…мигаше по 10000 пъти в сутрешния блок на БТВ, всичко и беше написано и това беше 😎

    10:41 04.01.2026

  • 8 Дядо Митьоo

    0 0 Отговор
    Ако е гладнела,ша са върни....

    10:51 04.01.2026