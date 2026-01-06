Новини
"Тази сутрин" по bTV започна с нови водещи

"Тази сутрин" по bTV започна с нови водещи

6 Януари, 2026

Това са заместниците на Мария Цънцарова и Златимир Йочев

"Тази сутрин" по bTV започна с нови водещи - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместниците на тандема Мария Цънцарова и Златимир Йочев в "Тази сутрин" по bTV вече водят сутрешния блок на телевизията, а смяната не се приема никак добре от телевизионните зрители, чиито коментари във фейсбук страницата на предаването са опустошителни. Мнозина тъжат най-вече за Златимир Йочев и неговото екранно присъствие, което ще им липсва в утринните часове.

Новите лица на "Тази сутрин" Росен Цветков и Гергана Венкова се появиха на екран в първите работни дни на новата година, както и съобщи самата медия по-рано.

От новата година Златимир Йочев остава в bTV, но в различен формат. Той ще бъде водещ на "Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на новините. bTV прекрати взаимоотношенията с Мария Цънцарова, след като тя си позволи да покаже политически пристрастия по завоалиран начин в ефира на медията.

За последно двамата бяха на екран заедно на 19 декември.


Оценка 2.4 от 11 гласа.
  • 1 Ели Енчева

    1 5 Отговор
    Аз си се цънцаря с нов шампоан и крем за косите ми.В колекцията си имам и нови кремове за лице и за тялото ми. Новите парфюми ги пробвам и ми харесват.

    Коментиран от #6

    13:37 06.01.2026

  • 2 Олеле!

    9 7 Отговор
    Тази Гергана мяза на нагла лелка, чийто поглед и мимика сякаш казват: "Не ми пука, че знаете как съм се докопала до тази длъжност!" Тепегьозлък на квадрат.

    13:38 06.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 9 Отговор
    Гергана Венкова е любовница на Шиши.

    Коментиран от #9, #11, #13

    13:38 06.01.2026

  • 4 Бай онзи

    17 6 Отговор
    Успех на новите водещи и да помнят издънките на Цънцарова.Като човек и журналист може да имаш политически пристрастия,но не и да ги демонстрираш и налагаш от тв екрана.

    Коментиран от #21

    13:41 06.01.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    10 5 Отговор
    При протичане на ракията с нисък градус и казват паток . Е - тия двамата - ПАТОК

    13:41 06.01.2026

  • 6 Ели,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ели Енчева":

    Ко и да прайш, как и да се джаластриш, няма кой да те изцънцри

    13:44 06.01.2026

  • 7 Морски

    10 2 Отговор
    Закривай!

    13:45 06.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    7 2 Отговор
    Що така бе - прилича ми на Мона Лиза

    Коментиран от #15

    13:48 06.01.2026

  • 9 Хасковски каунь

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това не може да е !
    Шиши е илитерат , такива като дамата са за отличници

    13:52 06.01.2026

  • 10 Коафьор

    7 6 Отговор
    Това женско подобие на Наталия Киселова поне да си въведе косата в приличен вид. Като зелка е в главата.

    13:55 06.01.2026

  • 11 Хайде де

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Толкова ли зле е паднал?

    Коментиран от #14

    13:57 06.01.2026

  • 12 Никой

    6 4 Отговор
    Лелката е с визия на баба Гицка от соца . С Толупа като водещ ще са лика прилика .

    13:58 06.01.2026

  • 13 Дядо Митьо

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А ти на кого си любовница?

    Коментиран от #16, #20

    13:58 06.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хайде де":

    Бивша любовница на Шиши от ТВ 7.

    13:59 06.01.2026

  • 15 По-скоро

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хасковски каунь":

    на ПЪПЕШ. Га, че ти е рода

    13:59 06.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дядо Митьо":

    На м@йк@ ти

    13:59 06.01.2026

  • 17 лоза

    2 0 Отговор
    Цветанка Ризова Вратовръзкова.

    14:00 06.01.2026

  • 18 Сънчо в 6:00

    2 0 Отговор
    Цайса отива в политиката, но не така позорно като Хекимян.

    14:00 06.01.2026

  • 19 Дент

    4 4 Отговор
    Много са си добре на екран и като водещи!Справят се прекрасно!Впрочем-няма незаменими хора!Щом Цънцарова е била отличен журналист да си намери друг екран,където няма да я "свалят"!

    14:05 06.01.2026

  • 20 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дядо Митьо":

    Тоя не подбира.
    На всеки посетител на "заведението" му.
    С вибрациите по-лесно чисти запетайките

    14:05 06.01.2026

  • 21 Втора писта

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай онзи":

    Едно от най-интересните интервюта на Цънцарова беше с някакъв пилот на малък акробатичен самолет, като го разпитваше много подробно как се вдига самолета и къде каца. А човекът въобще не се усети, че го бъзикат здраво.

    Коментиран от #25

    14:08 06.01.2026

  • 22 нови мисирки

    3 0 Отговор
    ама пак старите лa...нa

    14:09 06.01.2026

  • 23 Ддд

    1 1 Отговор
    В телевизия като БТВ, нямат проблем с подготвените кадри. Да му мисли Цънцарова какво ще прави.

    Коментиран от #26

    14:11 06.01.2026

  • 24 Умен

    0 0 Отговор
    На мен не ми е мъчно .И за Килиманджаро не ми е мъчно

    14:14 06.01.2026

  • 25 Еба4ев

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Втора писта":

    Ами от какво да се интересува жената? Щом само за самолет си мисли сигурно много и се....лети

    14:16 06.01.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ддд":

    Ами ще се простори на вятър.И ще духа

    14:18 06.01.2026