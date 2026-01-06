"Тази сутрин" по bTV започна с нови водещи

Заместниците на тандема Мария Цънцарова и Златимир Йочев в "Тази сутрин" по bTV вече водят сутрешния блок на телевизията, а смяната не се приема никак добре от телевизионните зрители, чиито коментари във фейсбук страницата на предаването са опустошителни. Мнозина тъжат най-вече за Златимир Йочев и неговото екранно присъствие, което ще им липсва в утринните часове.

Новите лица на "Тази сутрин" Росен Цветков и Гергана Венкова се появиха на екран в първите работни дни на новата година, както и съобщи самата медия по-рано.

От новата година Златимир Йочев остава в bTV, но в различен формат. Той ще бъде водещ на "Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на новините. bTV прекрати взаимоотношенията с Мария Цънцарова, след като тя си позволи да покаже политически пристрастия по завоалиран начин в ефира на медията.

За последно двамата бяха на екран заедно на 19 декември.