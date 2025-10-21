Антонио Бандерас и Мелани Грифит омъжиха дъщеря си (СНИМКИ+ВИДЕО)

Дъщерята на актьорите Антонио Бандерас и Мелани Грифит – 29-годишната Стела Бандерас – се омъжи за своя дългогодишен приятел Алекс Грузински по време на церемония в Испания през уикенда.

Сватбата се състоя в историческото абатство Retuerta Le Domaine във Ваядолид. Фотографии от събитието показват младоженците, държащи се за ръце пред сградата, докато гостите поздравяват двойката.

Булката избра елегантна сватбена рокля с открити рамене и фина дантела, а младоженецът бе в класически черен смокинг. Сред присъстващите бе и бащата на Стела – Антонио Бандерас, който бе заснет в официален костюм и папийонка, вдигайки наздравица в чест на младоженците.

Сред гостите е била и актрисата Дакота Джонсън – полусестра на Стела и дъщеря на Мелани Грифит, макар че тя и майка ѝ не бяха снимани по време на събитието.

Стела Бандерас и Алекс Грузински обявиха годежа си през август 2024 г. чрез публикация в Instagram, придружена от снимки на предложението, направено по време на пикник. На кадрите Бандерас показва годежен пръстен с изумруден камък, докато до нея стои усмихнатият ѝ годеник.

В социалната мрежа Стела сподели и снимки от годините им заедно, включително такива от училище, като към тях добави коментар: „Ще прекарвам живота си с любимия човек на Земята завинаги!“

68-годишната Мелани Грифит поздрави двойката под публикацията с думите: „Обичам ви толкова много! Честито още веднъж!“ Актрисата по-късно публикува и отделен пост със снимки от годежа, добавяйки, че „любовната история на Стела и Алекс започва още в детската градина“.

Антонио Бандерас също реагира в социалните мрежи, като заяви, че е „изключително щастлив“ за дъщеря си и новия ѝ съпруг.

Бандерас и Грифит сключиха брак през май 1996 г. и същата година посрещнаха раждането на Стела. Двамата се разделиха през 2015 г., но запазиха добри отношения.

Мелани Грифит има още две деца от предишни бракове – актрисата Дакота Джонсън (36 г.) и Александър Бауер (40 г.). Джонсън, известна от филмовата поредица „Петдесет нюанса сиво“, прекрати годежа си с фронтмена на Coldplay Крис Мартин по-рано тази година.