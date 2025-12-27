Дъщерята на Анелия aтакувa попфолк сцената

Ивон Динева, дъщерята на фолкдивата Анелия, е готова да се превърне в новата звезда на родната музика. Още от детските си години името ѝ е известно, но досега младата певица държеше таланта си далеч от светлините на прожекторите, пише marica.bg.

Промяната настъпи преди дни, когато в социалните мрежи се появи видео, което буквално взриви интернет. На кадрите Ивон изпълнява хита „Crazy in Love“ на Бионсе – песен, която излезе през 2003 г., годината на нейното раждане.

С впечатляващ контрол, чист тембър и забележителна увереност, младата певица демонстрира глас, който мнозина определят като изненадващо зрял за възрастта ѝ. На пиано ѝ акомпанира вокалният ѝ педагог, който не крие възхищението си.

Феновете вече говорят за Ивон като за наследница на майка си и нова сила на музикалната сцена.

„Занимава се отскоро с пеене – това е изцяло нейна амбиция. Майка ѝ я подкрепя напълно и именно Анелия се свърза с мен за уроци“, разказва пред „България Днес“ вокалният педагог Георги Янков.

Въпреки краткия период на обучение, специалистът е категоричен, че Ивон притежава качества, които рядко се срещат. По думите му тя има силно сценично присъствие, характер и дисциплина – качества, без които не може да се изгради успешна кариера.

„Тя е много отговорна и изпълнителна. Освен върху гласа си, работи и върху визията си като артист, поддържа отлична физическа форма. Дори успява да върти обръч, докато пее по време на уроците – това е сериозен показател за контрол и издръжливост“, споделя още Янков.

Противно на очакванията, музикалната ѝ сила е по-скоро в поп жанра, а не в попфолка. Именно в тази посока се очаква да поеме и нейното развитие.

Да бъдеш наследник на утвърдено име обаче не е лесна задача. „Изискванията към дете на известен изпълнител винаги са по-високи. Но вярвам, че Ивон има вътрешна сила, която ще я води напред. Убеден съм, че тя няма да остане в сянката на Анелия“, категоричен е вокалният ѝ педагог.

С първите си публични изяви Ивон Динева вече показа, че не разчита само на известната си фамилия – а на талант, който тепърва ще се развива.