Дъщерята на Анелия aтакувa попфолк сцената

27 Декември, 2025 07:55

Ивон рaзкри музикалния си талант

Дъщерята на Анелия aтакувa попфолк сцената - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивон Динева, дъщерята на фолкдивата Анелия, е готова да се превърне в новата звезда на родната музика. Още от детските си години името ѝ е известно, но досега младата певица държеше таланта си далеч от светлините на прожекторите, пише marica.bg.

Промяната настъпи преди дни, когато в социалните мрежи се появи видео, което буквално взриви интернет. На кадрите Ивон изпълнява хита „Crazy in Love“ на Бионсе – песен, която излезе през 2003 г., годината на нейното раждане.

С впечатляващ контрол, чист тембър и забележителна увереност, младата певица демонстрира глас, който мнозина определят като изненадващо зрял за възрастта ѝ. На пиано ѝ акомпанира вокалният ѝ педагог, който не крие възхищението си.


Феновете вече говорят за Ивон като за наследница на майка си и нова сила на музикалната сцена.

„Занимава се отскоро с пеене – това е изцяло нейна амбиция. Майка ѝ я подкрепя напълно и именно Анелия се свърза с мен за уроци“, разказва пред „България Днес“ вокалният педагог Георги Янков.

Въпреки краткия период на обучение, специалистът е категоричен, че Ивон притежава качества, които рядко се срещат. По думите му тя има силно сценично присъствие, характер и дисциплина – качества, без които не може да се изгради успешна кариера.

„Тя е много отговорна и изпълнителна. Освен върху гласа си, работи и върху визията си като артист, поддържа отлична физическа форма. Дори успява да върти обръч, докато пее по време на уроците – това е сериозен показател за контрол и издръжливост“, споделя още Янков.

Противно на очакванията, музикалната ѝ сила е по-скоро в поп жанра, а не в попфолка. Именно в тази посока се очаква да поеме и нейното развитие.

Да бъдеш наследник на утвърдено име обаче не е лесна задача. „Изискванията към дете на известен изпълнител винаги са по-високи. Но вярвам, че Ивон има вътрешна сила, която ще я води напред. Убеден съм, че тя няма да остане в сянката на Анелия“, категоричен е вокалният ѝ педагог.

С първите си публични изяви Ивон Динева вече показа, че не разчита само на известната си фамилия – а на талант, който тепърва ще се развива.


  1 Джо

    Отговор
    Понеже съм неграмотен в темата ,но тия циганори ли са?

    07:59 27.12.2025

  2 С тази визия ще бъде

    Отговор
    по-добре да атакува сайтовете за филми за възрастни...

    Коментиран от #6

    08:00 27.12.2025

  3 тарифата

    Отговор
    колко е?

    08:01 27.12.2025

  4 А бе всичко е добре

    Отговор
    Ама трябваше ли така грозно да надуе джуки. Не се ли поглежда в огледалото.

    08:02 27.12.2025

  5 Софийски

    Отговор
    Изтърпяхме майка и да вие, сега и тази…
    Остави ами и нашия поп си е чист фолк…

    08:03 27.12.2025

  6 Хахахаха

    Отговор

    До коментар #2 от "С тази визия ще бъде":

    Както се пееше в онази песен:....... ку.ва се става по наследство!

    08:09 27.12.2025

  7 9689

    Отговор
    Щом има джуки,става.

    08:09 27.12.2025

  8 симха

    Отговор
    АнаЛия се опитваше да пее, а тази е по зле. С тези устни да си търси друга професия.

    08:12 27.12.2025

  9 Ице

    Отговор
    Обърнало е джуките, ще прави добър вакуум на чичковците - гаранция за успех.

    08:12 27.12.2025

  10 Демокрацията унищожи

    Отговор
    Много млади момичета. Дивият капитализъм по-точно. Патологична алчност. Както Сталин даде много точно определение:
    "Демокрация е , когато тълпа идиоти се управлява от шепа мерзавци"

    Коментиран от #13

    08:13 27.12.2025

  11 Ивелин Михайлов

    Отговор
    Чалгията се възпроизвежда 🤮

    08:14 27.12.2025

  13 сосиалист

    Отговор

    До коментар #10 от "Демокрацията унищожи":

    за партсека ли ривеш

    08:16 27.12.2025

  14 хаберих

    Отговор
    - Освен, че сте счетоводител, какво друго умеете?
    - При внезапна проверка мога да изям цялата документация!

    08:16 27.12.2025

  15 Някой

    Отговор
    Колкото и негативни коментари да има, все ще са малко. Отврат! Грозно, надуло джуки. Но щом продължават да го правят, явно има клиентела.

    08:21 27.12.2025

  16 Шукаритетна е,

    Отговор
    за махалата бива.

    08:22 27.12.2025

  17 Бравос

    Отговор
    Ниско интелигентна жена певачка и нейното отроче от същия ранг.

    08:29 27.12.2025

  18 Кривоверен алкаш

    Отговор
    Напълно нормално,че те са най кадърните,баш избора ...те другите не струват...дъщерите на Глория...Анелия,синовете на Тони Стораро,,,да не ги изброявам...само ме е яд че Лоренцо не пропя...язък...

    Коментиран от #24

    08:33 27.12.2025

  19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    Отговор
    От луната се вижда тая Анелия що за родител е......

    08:35 27.12.2025

  20 Аналия

    Отговор
    Сигането порасна, мама го лансира на пазара. См учи мами, см учи…вакума е полезен и платен.

    08:36 27.12.2025

  21 Певачка

    Отговор
    на разна кафанска и шофьорска музика.
    Такъв е стандарта, понеже матряла това харесва.
    И обратното, нормалните хора не го харесват, но нямат алтернативен избор.
    Омагьосан кръг без изход.

    Коментиран от #23

    08:36 27.12.2025

  22 Ха ха ха ха

    Отговор
    Аре бегай ха ха ха

    08:39 27.12.2025

  23 Не си прав

    Отговор

    До коментар #21 от "Певачка":

    Избор има винаги, особено сега. Има платформи за музика, торенти, каквото и колкото ти душа иска. Аз не понасям чалгата и производните и. Не посещавам такива заведения, да не говорим за концерти и тн...
    За матРЯла си прав, на 100%...доста шлака има, факт!

    08:40 27.12.2025

  24 Опа

    Отговор

    До коментар #18 от "Кривоверен алкаш":

    Не че нещо, ама 8 - ми клас инаш ли завършен?

    08:42 27.12.2025

  25 Джоко

    Отговор
    Глас може да има но фаца няма. А, това за чалга певачка е бедствие. От Анелия гласа от бащата носа.

    08:42 27.12.2025

  26 Труженици

    Отговор
    Дъщерята на Коко Динев няма нужда от пари, къщи или коли. Тати има за няколко живота напред затова ще и купи медийно време за реклама. Нали така факти?

    08:43 27.12.2025

  27 Вече я изкарват

    Отговор
    на пазара за булки в Стара Загора и отсега правят пазарлъци за цената.

    08:51 27.12.2025

  28 Дълбокомислено

    Отговор
    Чалгата е вредна за вашето здраве. Облъчването с чалга от ранни детски години е пагубно за бъдещия индивид който трябва да живее в измислен свят в друга паралелна вселена. Жалко за такива деца, обречени по рождение.

    08:51 27.12.2025