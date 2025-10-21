Новини
Бритни Спиърс разкри, че има мозъчно увреждане заради тежка травма

Бритни Спиърс разкри, че има мозъчно увреждане заради тежка травма

21 Октомври, 2025 19:01

Драмата между нея и бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн продължава

Бритни Спиърс разкри, че има мозъчно увреждане заради тежка травма - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп певица Бритни Спиърс заяви, че страда от „мозъчно увреждане“, докато напрежението около предстоящата книга на бившия ѝ съпруг Кевин Федърлайн продължава да нараства.

В публикация в Instagram от неделя 43-годишната изпълнителка написа, че е преживяла „травматичен период“, позовавайки се на събития, описани в автобиографичната ѝ книга The Woman in Me (2023). Според Спиърс тя била „принудена незаконно да не използва тялото и краката си, за да се придвижва“, в продължение на четири месеца, което „унищожило логиката и връзката между ума и тялото ѝ“.

Не можех да танцувам или да се движа пет месеца. Може би постовете ми с танци изглеждат глупави, но те ме накараха да си спомня какво е да летиш,“ написа певицата. Тя допълни, че „крилете ѝ били отнети“ и че е претърпяла „мозъчно увреждане още преди години“, но заяви, че е „преминала през този тежък етап“ и се чувства „благословена, че е жива“.

Бритни Спиърс добави, че въпреки че публикацията ѝ може да изглежда „несериозна“, тя цели да внесе „съдържателност“ в публичното пространство, „сред всички глупости, които се разпространяват“.

Певицата придружи текста със снимка, на която е заснета на кон, обърната с гръб към камерата. На фотографията носи бели къси панталони, черна каубойска шапка и риза, откриваща гърба ѝ.

Публикацията ѝ идва в момент, когато 47-годишният ѝ бивш съпруг Кевин Федърлайн подготвя излизането на мемоара си You Thought You Knew, в който се твърди, че певицата е проявявала меко казано тревожно поведение по време на брака им.

В книгата Федърлайн описва случаи, при които Бритни наблюдавала съня на техните синове, Шон Престън (20 г.) и Джейдън Джеймс (19 г.), докато държала нож, както и обвинения, че е употребявала кокаин по време на кърмене. Той твърди още, че певицата ударила по-големия им син и изразявала желание децата им „да не са живи“.

Бившият танцьор пише, че според него поведението на Спиърс е „тревожно“ и че тя „се движи към трагичен край“. „От моята гледна точка часовникът тиктака и сме близо до последния час. Ако нещата не се променят, ще се случи нещо лошо. Най-големият ми страх е, че нашите синове ще останат да събират парчетата,“ посочва Кевин Федърлайн в мемоара.

В отговор на изтекли откъси от книгата, Бритни Спиърс отхвърли обвиненията и заяви, че бившият ѝ съпруг „се опитва да печели от нейната болка“. „Ако наистина обичаш някого, не му помагаш, като го унижаваш,“ написа тя в публикация в X (бивш Twitter).

Певицата твърди още, че Федърлайн я „мрази“ и изпитва „дълбока омраза, за да може да изрича подобни неща“.

Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн сключиха брак през септември 2004 г. и имат двама синове, родени през 2005 и 2006 г. Двамата се разделиха през 2007 г., след тригодишен брак, последван от продължителен съдебен спор за попечителство, усложнен от наложения над певицата режим на настойничество.

През 2023 г. Кевин Федърлайн се премести да живее в Хавай с новата си съпруга Виктория Принс и синовете си от брака със Спиърс.
Мемоарът You Thought You Knew излиза в продажба във вторник.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак сега

    1 0 Отговор
    ли разбра, цял свят е наясно с диагнозата.

    Коментиран от #8

    19:03 21.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айде бе,

    3 2 Отговор
    А мозък откъде...

    19:08 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да,да

    2 0 Отговор
    Това го знаем!

    19:14 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Изплют, татуиран фен на Чалгаря

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чак сега":

    Всички знаят , че има „мозъчно увреждане“ ама е от едни субстанцийки дето ти пържат мозъка

    19:17 21.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хмм

    2 0 Отговор
    Дрогата не прощава.

    19:20 21.10.2025

  • 11 Мдааааа...

    1 0 Отговор
    Кат та ръгат в ушите, може да премине и в мозъка...

    19:57 21.10.2025

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Виждаме!

    20:05 21.10.2025