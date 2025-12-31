Новини
Татяна изпраща 2025 г. с равносметка по секси бельо (СНИМКИ+ВИДЕО)

31 Декември, 2025

Фолк певицата не пропусна да се снима с короната за Мис Трансконтинентал

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фолк дивата Татяна нажежи страстите в мрежата на прага на новата година като демонстрира перфектна фигура и сексапилно излъчване в последните дни от 2025 г. Изпълнителката се пусна по секси бельо, което оставя малко на въображението, но пък идеално подчертава плочките на корема ѝ и перфектно скулптурираните ѝ форми.

Певицата не пропусна да поздрави с пост феновете си, а минути след като се пусна в този вид, в профила ѝ коментарите заваляха като из ведро.

Татяна е сред фолк звездите с най-съвършени тела, което няма как да не буди завист сред колежките ѝ, при които визията е всичко, но вероятно и не малко възхищение сред почитателите. Тя често се пуска в предизвикателен вид, а под кадрите ѝ нерядко фенове я молят да им изготви хранителни и тренировъчни режими.

Самата тя е признавала, че тренира по пет пъти в седмицата по 2 часа на ден - и както е видно - резултатите са красноречиви, пише Шоу Блиц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмм

    25 3 Отговор
    Тва жена ли е или травеpc

    Коментиран от #4, #11, #26

    12:30 31.12.2025

  • 3 Киро

    16 2 Отговор
    пача не ми се яде на празника

    12:32 31.12.2025

  • 4 Ама

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    как е разбичен само.

    12:35 31.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пианист

    13 2 Отговор
    По принцип, за чалгарките (разбирай високоплатени кvрви) е важно да имат добро тяло. Но гласовите данни, когато ги има, вдигат цената. Понякога - в пъти.

    12:36 31.12.2025

  • 7 Директора

    5 7 Отговор
    Айде бе, кой знае и вие какъв вълк давите всяка вечер!

    12:36 31.12.2025

  • 8 бай мъдуран

    8 0 Отговор
    танче,калкулацията за аналето в началото ли я калкулираш или допълнително ,питам за една съседка и тя ше почва та да я оториш

    12:36 31.12.2025

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    18 1 Отговор
    Ци.га.нски тен и цвят....не ми харесва..грозна работа ...ганьовица не можа да разбере за толкова години че бялото е красиво и хубаво..но има субекти с бради ,голи глави и татуси явно това им харесва

    12:37 31.12.2025

  • 10 Тая

    17 0 Отговор
    Покрива вица напълно. Торба на главата с дупка за саксофони...

    12:38 31.12.2025

  • 11 ужс

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    второто

    12:39 31.12.2025

  • 12 Боц

    18 0 Отговор
    Защо плашите хората с този травестит в празничния ден ? Няма ли нещо по- изискано да покажете ? Боклуци.

    12:41 31.12.2025

  • 13 бушприт

    4 3 Отговор
    Мадамата е секси,а не бельото й. Бельото е плат.

    12:43 31.12.2025

  • 14 Един директор

    3 3 Отговор
    Абе над десет години ли е, не ми я хвалете.

    12:44 31.12.2025

  • 15 Готин Джендър

    11 1 Отговор
    Колкото и да прекалява с коремните, в лицето си остава доста грозничка. Там чудо на пластичната хирургия не се е случило. Направо си бие на травестит от махалата.

    12:46 31.12.2025

  • 16 раз

    8 1 Отговор
    Вече с плочки на корема си ли трябва да се фукат жените?

    Коментиран от #20

    12:47 31.12.2025

  • 17 Да се

    7 0 Отговор
    разбира че ще посрещне Новата 2026, без бельо, и ще я изпрати, без бельо. Това и е работното облеклобезбельо. .

    12:47 31.12.2025

  • 18 Не че е

    2 2 Отговор
    кофти, обаче касъбаджак ми се вижда, иначе.....

    12:51 31.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дядо Ви

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "раз":

    Мааани ги плочките.... По ме интересува държат ли и гарнитурите на ауспуха?? Не вярвам.. Ама на 8 ракии??!!

    12:55 31.12.2025

  • 21 кака кифлона

    6 0 Отговор
    изпраща 2025 г. с добра равносметка по секси сеансите

    13:03 31.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анти чалга

    4 0 Отговор
    Отврат и гнус .

    13:20 31.12.2025

  • 24 Хейт

    6 0 Отговор
    Точно на празника да показвате едно бездарни нещо по гащи . Това за любителите на елементрната чалга може и да е интересно. Но за повечето хора не е .

    13:23 31.12.2025

  • 25 Злоба

    2 0 Отговор
    Това изделие можели да прави друго нещо освен да се показва така ,запее ето знаем ,че не може .

    13:24 31.12.2025

  • 26 Освалдо Риос

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    Не само, че е жена, а е и сгодна жена.

    13:33 31.12.2025