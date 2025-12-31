Татяна изпраща 2025 г. с равносметка по секси бельо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Фолк дивата Татяна нажежи страстите в мрежата на прага на новата година като демонстрира перфектна фигура и сексапилно излъчване в последните дни от 2025 г. Изпълнителката се пусна по секси бельо, което оставя малко на въображението, но пък идеално подчертава плочките на корема ѝ и перфектно скулптурираните ѝ форми.

Певицата не пропусна да поздрави с пост феновете си, а минути след като се пусна в този вид, в профила ѝ коментарите заваляха като из ведро.

Татяна е сред фолк звездите с най-съвършени тела, което няма как да не буди завист сред колежките ѝ, при които визията е всичко, но вероятно и не малко възхищение сред почитателите. Тя често се пуска в предизвикателен вид, а под кадрите ѝ нерядко фенове я молят да им изготви хранителни и тренировъчни режими.

Самата тя е признавала, че тренира по пет пъти в седмицата по 2 часа на ден - и както е видно - резултатите са красноречиви, пише Шоу Блиц.