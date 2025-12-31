Татяна изпраща 2025 г. с равносметка по секси бельо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Фолк дивата Татяна нажежи страстите в мрежата на прага на новата година като демонстрира перфектна фигура и сексапилно излъчване в последните дни от 2025 г. Изпълнителката се пусна по секси бельо, което оставя малко на въображението, но пък идеално подчертава плочките на корема ѝ и перфектно скулптурираните ѝ форми.
Певицата не пропусна да поздрави с пост феновете си, а минути след като се пусна в този вид, в профила ѝ коментарите заваляха като из ведро.
Татяна е сред фолк звездите с най-съвършени тела, което няма как да не буди завист сред колежките ѝ, при които визията е всичко, но вероятно и не малко възхищение сред почитателите. Тя често се пуска в предизвикателен вид, а под кадрите ѝ нерядко фенове я молят да им изготви хранителни и тренировъчни режими.
Самата тя е признавала, че тренира по пет пъти в седмицата по 2 часа на ден - и както е видно - резултатите са красноречиви, пише Шоу Блиц.
2 хмм
Коментиран от #4, #11, #26
12:30 31.12.2025
3 Киро
12:32 31.12.2025
4 Ама
До коментар #2 от "хмм":как е разбичен само.
12:35 31.12.2025
6 Пианист
12:36 31.12.2025
7 Директора
12:36 31.12.2025
8 бай мъдуран
12:36 31.12.2025
9 Тракиец 🇺🇦
12:37 31.12.2025
10 Тая
12:38 31.12.2025
11 ужс
До коментар #2 от "хмм":второто
12:39 31.12.2025
12 Боц
12:41 31.12.2025
13 бушприт
12:43 31.12.2025
14 Един директор
12:44 31.12.2025
15 Готин Джендър
12:46 31.12.2025
16 раз
Коментиран от #20
12:47 31.12.2025
17 Да се
12:47 31.12.2025
18 Не че е
12:51 31.12.2025
20 Дядо Ви
До коментар #16 от "раз":Мааани ги плочките.... По ме интересува държат ли и гарнитурите на ауспуха?? Не вярвам.. Ама на 8 ракии??!!
12:55 31.12.2025
21 кака кифлона
13:03 31.12.2025
23 Анти чалга
13:20 31.12.2025
24 Хейт
13:23 31.12.2025
25 Злоба
13:24 31.12.2025
26 Освалдо Риос
До коментар #2 от "хмм":Не само, че е жена, а е и сгодна жена.
13:33 31.12.2025