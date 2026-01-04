Новини
Актрисата Еванджелин Лили получила тежко мозъчно увреждане след падане върху скала (ВИДЕО)

4 Януари, 2026

Преди месеци звездата от "Хобит" падна по лице върху скала, докато се разхождала по плажа

Актрисата Еванджелин Лили получила тежко мозъчно увреждане след падане върху скала (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Еванджелин Лили съобщи, че е получила мозъчно увреждане след инцидент, при който преди половин година е паднала по лице върху скала.

46-годишната актриса разкри информацията в публикация в Instagram, като уточни, че медицинските изследвания са потвърдили травматично мозъчно увреждане. По думите ѝ резултатите от скенерите показват, че „почти всяка област на мозъка ѝ функционира с понижена ефективност“.

„Оказва се, че имам мозъчно увреждане вследствие на травматична мозъчна травма. Донякъде е успокояващо да знам, че когнитивният спад не се дължи само на перименопаузата, но в същото време е обезпокоително колко трудно ще бъде възстановяването“, написа Лили.

В придружаващо видео актрисата уточни, че навлиза в новата година с „лоши новини, свързани със сътресението“, и допълни, че предстои да работи с лекари, за да се установят всички фактори, довели до състоянието ѝ, както и възможностите за лечение и рехабилитация.

Инцидентът е станал през май, когато Лили припаднала на скалист плаж и паднала с лице върху скала по време на разходка. По-рано тя публикува снимки, на които се виждат наранявания по носа, устата и брадичката ѝ, както и избит преден зъб. В свой текст тя разказа, че е изгубила съзнание повторно на път за болницата.

По думите ѝ медицинският екип е насочил усилията си основно към установяване на причините за припадъка, а не толкова към обработката на външните травми. Лили посочи, че още от детството си има епизоди на припадъци и „пристъпи“, като в миналото лекарите са обсъждали възможна епилепсия или хипогликемия, без обаче да стигнат до окончателна диагноза.

Актрисата, позната с ролите си в „Изгубени“, „Хобит“ и „Ant-Man and the Wasp“, обяви през юни 2024 г., че се оттегля от актьорската професия. В последните си изявления тя подчерта, че случаят ѝ не е изолиран и че много хора с подобни припадъци никога не получават ясно медицинско обяснение за състоянието си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Конспиратор

    0 5 Отговор
    От снимката може да се направи необоснован извод, че припадъкът е в следствие на разярена левачка, довела и до загуба на памет за конфузната ситуация.

    15:38 04.01.2026

  • 2 Щом е увреден значи има

    0 6 Отговор
    Радостна е, че това е неоспоримо доказателство за наличие на мозък или какво? С това не се хвалят, особено след 6 месеца.

    15:39 04.01.2026

  • 3 Бендида

    7 0 Отговор
    Гадно. Щом периодично получава припадъци, добре ще е, да преосмисли терените за разходки. Въпреки,че никой не е застрахован от нелеп инцидент.

    15:39 04.01.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ако досега са обсъждали възможна епилепсия, нищо чудно с това падане да е задълбочила нещата и вече да е действителна... Всичко зависи от лекуващите я лекари и терапията ѝ. Късмет!

    15:43 04.01.2026

  • 5 Дядо Митьо

    1 0 Отговор
    Барем почне да играе по-добре....важното е азъ да е здрав!

    15:48 04.01.2026

  • 6 Бачо е баччо

    0 0 Отговор
    Еееййй ако се бе разхождала у дома на спалнята ...поне главата и щеше да е цяла...

    16:25 04.01.2026