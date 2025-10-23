Новини
Любопитно »
Доброта, работа и смирение - 105-годишна африканка посочи пътя до дълбоката старост

23 Октомври, 2025 09:44

  • дитвела вилхелмина моенг-
  • африканка-
  • столетница-
  • дълголетие

„Слушайте родителите и възрастните си“, отговаря тя, когато я попитаха за дълголетието

Доброта, работа и смирение - 105-годишна африканка посочи пътя до дълбоката старост - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Столетница от Южна Африка разкри тайната на дълголетието си, пише местното издание DFA. На 23 октомври Дитвела Вилхелмина Моенг навършва 105 години.

„Слушайте родителите и възрастните си“, отговаря тя, когато я попитаха за дълголетието.

„Работете усилено, бъдете смирени и се обичайте. Помагайте на хората и уважавайте всеки, когото срещнете. Послушанието и добротата ще ви помогнат много в живота.“

Светът, казва тя, се е променил много от младостта ѝ. „Сега има училища, електричество, телевизия и телефони навсякъде“, обяснява тя.

„Но по мое време трябваше да ходиш далеч, само за да си налееш вода или да купиш нещо.“

Моенг се омъжва през 1976 г. Тя има девет деца, 20 внуци и 23 правнуци.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
