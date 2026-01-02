Новини
Бизнес »
С 32,8 милиарда долара се е увеличило състоянието на най-богатите руснаци

С 32,8 милиарда долара се е увеличило състоянието на най-богатите руснаци

2 Януари, 2026 09:11 1 217 17

  • bloomberg-
  • богатство-
  • руснаци-
  • спечелили-
  • забогатели

Данните са за 2025 година

С 32,8 милиарда долара се е увеличило състоянието на най-богатите руснаци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 23,818 млрд. USD през 2025 г., според индекса на милиардерите на аг. Bloomberg, който се изчислява въз основа на стойността на акциите на компаниите.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, акционерът на най-големия производител на желязна руда в Русия, Metalloinvest, Алишер Усманов, е спечелил 6,04 млрд. USD през последната година, с което нетното му състояние достига 19,3 млрд. USD. Нетното състояние на основателя на Ural Mining and Metallurgical Company Искандер Махмудов се е увеличило с 4,75 млрд. USD до 7,88 млрд. USD.

Междувременно съоснователят на Telegram Павел Дуров е спечелил 3,38 млрд. USD през 2025 г., с което нетното му състояние достига 14,4 млрд. USD. Основателката на Wildberries и ръководител на RVB (обединената компания на Wildberries и Russ) Татяна Ким е спечелила 515 млн. USD, увеличавайки нетното си състояние до 7,89 млрд. USD.

Бизнесменът Михаил Фридман е претърпял най-големи загуби, като нетното му състояние е намаляло с 4,7 млрд. USD до 10,1 млрд. USD.

Агенцията работи от март. През 2012 г. е публикуван индексът на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 1 Отговор
    Това е узбек ...дърт мошенник от СССР , лежал за "начет" като управител на супермаркет !!!

    09:14 02.01.2026

  • 2 Пич

    7 9 Отговор
    Брей...!!! Я как работят санкциите на Урсулианците!!!???

    Коментиран от #6, #7

    09:14 02.01.2026

  • 3 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Заглавиетооо, проверявайте си заглавието преди да постнете бе, махмурлука не ви ли премина

    Коментиран от #4

    09:14 02.01.2026

  • 4 Лошото е друго!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Че и с махмурлук и без махмурлук-постовнно правят изцепки,от подобен род...!

    09:16 02.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    При война богатите винаги стават много богати, а бедните много бедни. По времето на Живков това се учеше в средното училище. Който е учил, а не е ходил да пуши в нужниците.

    09:47 02.01.2026

  • 6 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Защо не провериш с колко е нараснало състоянието на американските или европейските милиардери или е твърде болезнено за теб и дружките ти ?? Руските са голтаците на света и винаги ще си останат такива !! Ако трябва да сравнявам ВСЕКИ , ама наистина всеки от първите 10 американски или европейски милиардери има повече от ВСИЧКИ руски накуп !! Първия руснак в списъка на Форбс е извън топ 100 !! Без да броим , че всеки от тях е милиардер , докато Путлер или някой като него не реши друго , щото до един са назначени за милиардери !!

    Коментиран от #12

    09:50 02.01.2026

  • 7 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Малко статистика , макар че едва ли ще вземеш !! В момента милиардерите в света са почти 3 000 , от които 70% или около 2000 човека са се родили бедни и са натрупали парите си сами , а останалите са ги наследили ! От тях около 1100 са в САЩ , около 700 в Европа , 600 в Китай и 200 в Индия , в Раша са малко повече от 100 !! И както казах са голтаците на света , просто простите русофили се впечатляват от изцепките им , с които се опитват да се покажат голяма работа , ама получават само подигравките на истински богатите !!

    09:57 02.01.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    7 1 Отговор
    Шайката около Путин осребрява живота на обикновения Иван.

    10:00 02.01.2026

  • 9 ЗАЩОТО

    1 2 Отговор
    САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ 🤣🤦‍♀️😜

    10:00 02.01.2026

  • 10 фен

    7 0 Отговор
    забогатяват на гърба на бедния руски народ пада яко скубане от руските олигарси анарода да духа супата

    10:02 02.01.2026

  • 11 Експерт

    0 1 Отговор
    Още малко и ще ги видите!

    10:05 02.01.2026

  • 12 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Много глупав въпрос ! Защо да проверявам , като говедарите не са под санкции !!! А нали Урсулианците щяха да унищожават освен парите на Русия , и богатите хора на Русия...???!!!

    Коментиран от #14

    10:23 02.01.2026

  • 13 Илон

    0 0 Отговор
    Всичките руски милиардери са по бедни от мен

    10:24 02.01.2026

  • 14 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    А да не би да не са ги унищожили ????? Тия "нараснали" активи кого греят , като не могат един долар да осребрят от тях ?? Айде като са "богати" да си покажат носа извън Раша или да се опитат една акция да продадат извън Раша или Китай , където обаче ще им я купят на една десета от обявената цена !! Да имат барем една сметка в западна банка или да преведат един долар барем по нея ?? Тая "статистика" дето били забогатели не се ли сещаш , че е на теория , на практика си броят тоалетната хартия рубли и чакат кога Путлер ще остане съвсем без деньги , та да вземе и техните !!

    10:53 02.01.2026

  • 15 Свободен

    0 1 Отговор
    Богатият руснак е само цар Путин!
    Тези са "сламени хора".
    Русия не трябва да бъде възприемана като нормална страна с нормално население!
    Водката е превърнала мозъчната тъкан в съединителна!

    11:04 02.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Bажно уточнениe

    1 0 Отговор
    Най-богатите руснаци до един са 4и.фy.Ти.

    11:18 02.01.2026