С 32,8 милиарда долара се е увеличило състоянието на най-богатите руснаци

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 23,818 млрд. USD през 2025 г., според индекса на милиардерите на аг. Bloomberg, който се изчислява въз основа на стойността на акциите на компаниите.
Според индекса на милиардерите на Bloomberg, акционерът на най-големия производител на желязна руда в Русия, Metalloinvest, Алишер Усманов, е спечелил 6,04 млрд. USD през последната година, с което нетното му състояние достига 19,3 млрд. USD. Нетното състояние на основателя на Ural Mining and Metallurgical Company Искандер Махмудов се е увеличило с 4,75 млрд. USD до 7,88 млрд. USD.
Междувременно съоснователят на Telegram Павел Дуров е спечелил 3,38 млрд. USD през 2025 г., с което нетното му състояние достига 14,4 млрд. USD. Основателката на Wildberries и ръководител на RVB (обединената компания на Wildberries и Russ) Татяна Ким е спечелила 515 млн. USD, увеличавайки нетното си състояние до 7,89 млрд. USD.
Бизнесменът Михаил Фридман е претърпял най-големи загуби, като нетното му състояние е намаляло с 4,7 млрд. USD до 10,1 млрд. USD.
Агенцията работи от март. През 2012 г. е публикуван индексът на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата.
1 Сила
09:14 02.01.2026
2 Пич
Коментиран от #6, #7
09:14 02.01.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #4
09:14 02.01.2026
4 Лошото е друго!
До коментар #3 от "ООрана държава":Че и с махмурлук и без махмурлук-постовнно правят изцепки,от подобен род...!
09:16 02.01.2026
5 Данко Харсъзина
09:47 02.01.2026
6 гост
До коментар #2 от "Пич":Защо не провериш с колко е нараснало състоянието на американските или европейските милиардери или е твърде болезнено за теб и дружките ти ?? Руските са голтаците на света и винаги ще си останат такива !! Ако трябва да сравнявам ВСЕКИ , ама наистина всеки от първите 10 американски или европейски милиардери има повече от ВСИЧКИ руски накуп !! Първия руснак в списъка на Форбс е извън топ 100 !! Без да броим , че всеки от тях е милиардер , докато Путлер или някой като него не реши друго , щото до един са назначени за милиардери !!
Коментиран от #12
09:50 02.01.2026
7 гост
До коментар #2 от "Пич":Малко статистика , макар че едва ли ще вземеш !! В момента милиардерите в света са почти 3 000 , от които 70% или около 2000 човека са се родили бедни и са натрупали парите си сами , а останалите са ги наследили ! От тях около 1100 са в САЩ , около 700 в Европа , 600 в Китай и 200 в Индия , в Раша са малко повече от 100 !! И както казах са голтаците на света , просто простите русофили се впечатляват от изцепките им , с които се опитват да се покажат голяма работа , ама получават само подигравките на истински богатите !!
09:57 02.01.2026
8 Ъхъ!!!
10:00 02.01.2026
9 ЗАЩОТО
10:00 02.01.2026
10 фен
10:02 02.01.2026
11 Експерт
10:05 02.01.2026
12 Пич
До коментар #6 от "гост":Много глупав въпрос ! Защо да проверявам , като говедарите не са под санкции !!! А нали Урсулианците щяха да унищожават освен парите на Русия , и богатите хора на Русия...???!!!
Коментиран от #14
10:23 02.01.2026
13 Илон
10:24 02.01.2026
14 гост
До коментар #12 от "Пич":А да не би да не са ги унищожили ????? Тия "нараснали" активи кого греят , като не могат един долар да осребрят от тях ?? Айде като са "богати" да си покажат носа извън Раша или да се опитат една акция да продадат извън Раша или Китай , където обаче ще им я купят на една десета от обявената цена !! Да имат барем една сметка в западна банка или да преведат един долар барем по нея ?? Тая "статистика" дето били забогатели не се ли сещаш , че е на теория , на практика си броят тоалетната хартия рубли и чакат кога Путлер ще остане съвсем без деньги , та да вземе и техните !!
10:53 02.01.2026
15 Свободен
Тези са "сламени хора".
Русия не трябва да бъде възприемана като нормална страна с нормално население!
Водката е превърнала мозъчната тъкан в съединителна!
11:04 02.01.2026
17 Bажно уточнениe
11:18 02.01.2026