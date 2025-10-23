Дива фенка се нахвърли върху Киану Рийвс, опита да влезе в колата му (ВИДЕО)

Актьорът Киану Рийвс бе принуден да разчита на бързата реакция на охраната си, след като агресивна фенка се опита да нахлуе в личното му пространство пред хотел в Манхатън. Инцидентът се случи непосредствено след като холивудската звезда напусна театър „Хъдсън“, където в момента участва в бродуейска адаптация на пиесата „В очакване на Годо“ от Самюъл Бекет.

Според кадри, публикувани от Daily Mail и TMZ, Рийвс, който напоследък рядко се появява публично извън сцената, бе засечен от десетки фенове и фотографи, пред които помаха усмихнат, преди да се качи в очакващия го автомобил. Само секунди по-късно, обаче, жена успя да се промъкне покрай охранителите му и да се нахвърли директно към вратата на колата му.

Видимо възбудена и неконтролируема, жената започва да крещи, че е „божествената съпруга“ на Киану Рийвс и настояваше да бъде допусната до него. На кадрите се вижда как охранителите ѝ преграждат пътя, докато тя се опитва да достигне дръжката на вратата. След кратка схватка, двама от мъжете я оттеглят от колата, при което тя се спъва и пада на земята, без видими наранявания. Викове като „Не им позволявайте да ме наранят“ и „Гадове!“ се чуват в суматохата, докато друг охранител настоява: „Изведете я оттук!“.

Свидетели на сцената коментират, че ситуацията е могла да ескалира, ако намесата на охраната не е била толкова бърза. Няма данни за подадени сигнали до полицията или повдигнати обвинения към момента, но според източници на Page Six, е възможно екипът на актьора да потърси ограничителна заповед срещу жената.

61-годишният Киану Рийвс се радва на репутацията на една от най-земните и сдържани звезди в Холивуд. Той често избягва излишно медийно внимание и е известен със своята сдържаност и благ характер. В последните седмици обаче той отново влезе в светлините на прожекторите, този път не с нов филм, а с театрален дебют на Бродуей.

Постановката „В очакване на Годо“, режисирана от Джейми Лойд, се радва на огромна популярност заради своята съвременна интерпретация на класическото произведение на Бекет. Участието на Рийвс, който играе в тандем с актьора Ийън Макшейн, е прието радушно от критиката и публиката.

Инцидентът пред хотела не е първият случай, в който Киану Рийвс става обект на прекомерна обич от страна на феновете. През последните години актьорът неведнъж е споделял, че макар да уважава привързаността на феновете, понякога е необходимо „да се очертаят ясни граници“.

Към момента не е ясно дали ще бъдат предприети правни действия срещу жената. Представители на актьора отказаха коментар.