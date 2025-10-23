Видяха Светлана Василева с нов мъж

В живота на Светлана Гущерова вече се е появил нов мъж? Или поне такава мълва се носи в светските среди през последните дни.

Под една от последните ѝ публикации в Instagram последовател ѝ написа загадъчно: „Видях те в Кашмир с мъж:)“ – коментар, който мигновено разпали слуховете за нова романтична връзка. Светлана не се престори, че не вижда коментара и реагира с хумор и остроумие: „Е, важното е, че не съм сама с мислите си!“

Бившата Мис Плеймейт, която след раздялата си с Христиан Гущеров води по-затворен и елегантно мистериозен живот, е взела решение, че ще пази подробности от личното си ежедневие в тайна по-стриктно отпреди, особено що се отнася до връзките. Въпреки това феновете ѝ не пропускат нито един намек – било то снимка, цитат или коментар, пише Марица.

Според близки до нея източници Светлана изглежда щастлива и уравновесена, а последните ѝ публикации излъчват спокойствие и ново начало. Дали зад това стои нов мъж – времето ще покаже.