Новини
Любопитно »
Видяха Светлана Василева с нов мъж

Видяха Светлана Василева с нов мъж

23 Октомври, 2025 18:01 480 5

  • светлана василева-
  • мъж-
  • нов мъж-
  • гадже

Фен на бившата плеймейтка я е забелязал в мъжка компания

Видяха Светлана Василева с нов мъж - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В живота на Светлана Гущерова вече се е появил нов мъж? Или поне такава мълва се носи в светските среди през последните дни.

Под една от последните ѝ публикации в Instagram последовател ѝ написа загадъчно: „Видях те в Кашмир с мъж:)“ – коментар, който мигновено разпали слуховете за нова романтична връзка. Светлана не се престори, че не вижда коментара и реагира с хумор и остроумие: „Е, важното е, че не съм сама с мислите си!“

Бившата Мис Плеймейт, която след раздялата си с Христиан Гущеров води по-затворен и елегантно мистериозен живот, е взела решение, че ще пази подробности от личното си ежедневие в тайна по-стриктно отпреди, особено що се отнася до връзките. Въпреки това феновете ѝ не пропускат нито един намек – било то снимка, цитат или коментар, пише Марица.

Според близки до нея източници Светлана изглежда щастлива и уравновесена, а последните ѝ публикации излъчват спокойствие и ново начало. Дали зад това стои нов мъж – времето ще покаже.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сърбиии

    3 0 Отговор
    не се търпииии

    18:03 23.10.2025

  • 2 Простьо

    4 0 Отговор
    Била е с клиент, бъдете по-дискретни.

    18:05 23.10.2025

  • 3 Смс гусирова

    2 0 Отговор
    Дано поне и прати наема и фризьора, че е криза и то на 45 г в тази неблагодарна професия

    18:07 23.10.2025

  • 4 Хахо

    2 0 Отговор
    Нов клиент вероятно...

    18:10 23.10.2025

  • 5 Дърт и дебел

    2 0 Отговор
    С ниско айкю

    18:10 23.10.2025