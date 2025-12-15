Алекс Богданска заживя заедно с новия си мъж (ВИДЕО)

Александра Богданска и любимият ѝ – певецът Мартин Светломиров, не демонстрират връзката си и дори рядко се появяват заедно на публични места, макар че са заедно вече от 3 години. А от известно време благоевградската красавица и половинката ѝ споделят един покрив.

Те живеят в мезонета, който Алекс си купи преди около две години и засне за последователите си в социалната мрежа всеки етап от обзавеждането му. В битово отношения влюбените нямали никакви проблеми. Мартин се разбирал чудесно и с Габриел, синът на моделката от връзката ѝ с Даниел Петканов. Певецът даже помагал много на Алекс в грижите за наследника ѝ, както и за всичко останало. С това моделката го похвали във влога си, когато сподели с феновете си за почивката, с която изненадала любимия си за годишнината им. Това е и първият път, в който Алекс снима Мартин във влога си и показва моменти от ежедневието им, а в случая и от празника им.

По пътя към дестинацията, която до последно пазеше в тайна, красавицата чете на Мартин от книга за петте езика на любовта с идеята всеки да разпознае своя и да го сподели с другия, за да продължат да се разбират перфектно. Мартин предположи, че за Алекс са важни утвърждаващите думи. Моделката веднага го обори, че не обичала да я хвалят, а напротив – предпочитала да я критикуват. "Може три месеца да не ми направиш комплимент, но това няма да обърне каручката. А ще обърне каручката, ако не ми помагаш", заяви Алекс. Мартин избухна в смях: "Пет дена не ти бях правил комплимент и ти каза, че съм те приел за даденост. А, бе, айде, моля ти се!". Алекс се разсмя, но подчерта, че не си спомня за случката.



После, вече сериозно, красавицата заяви, че най-много цени в любимия си това, че е отговорен и грижовен. Всеки път, в който тя го е помолила да направи нещо за нея, той веднага откликвал. Помагал ѝ във всичко. В предишни връзки, издаде Алекс, вместо да я отмени в това, за което е помолила, се случвало партньорът ѝ да откаже помощ, изреждайки оправдания.



"Ти никога не си го правил досега", изтъкна Алекс пред Мартин и добави, че нейният втори език на любовта е физическият контакт, за да се чувства обичана и ценена.



Мартин явно и много подкрепя Алекс в големите ѝ амбиции. Така че моделката продължава да работи на пълни обороти, което включва и чести пътувания. Случва се Мартин да я придружава, но не всеки път, тъй като пък той обикаля страната по участия. Те зачестиха, откакто наскоро представи дуета си с попфолк певицата Камелия "Всички грехове".



Певецът и не бил против Алекс да инвестира собствени средства предимно в недвижими имоти, които да са само нейна собственост. На времето именно желанието на моделката да купи апартамент на свое име доведе до раздора във връзката ѝ с Даниел Петканов и в крайна сметка двамата се разделиха.



В светските среди се коментира, че Алекс вече има два апартамента, отделно от мезонета, в който живее със сина си и с Мартин. Моделката обаче се е амбицирала да си купи и къща сред природата, но в близост до София. Така че това е следващата ѝ цел. Засега не е ясно какви са общите ѝ мечти с Мартин и дали включват общо дете.



Моделката и певецът вече не крият връзката си, както доскоро. И макар че в последно време се появяват заедно по снимки, клипчета и събития, двамата споделят мнението, че е най-добре да не демонстрират любовта си. Алекс не искала да я натрапва на хората, защото си изпатила от това, че връзката ѝ с Дани Петканов беше доста публична.



Бившите съпрузи, които си казаха "да" във ВИП Брадър, нямаха тайни от последователите си в социалните мрежи и им споделяха абсолютно всичко – от положителните моменти до причините за разправиите помежду си. Алекс и Дани заедно съобщиха на феновете си даже и за развода си и разясниха защо са се решили на него, пише HotArena.



Предвид това си минало, Алекс иска настоящата ѝ връзка да е далеч от хорското любопитство. Мартин споделял желанието ѝ. Двамата постигат уединение като рядко споделят общи кадри в социалните мрежи и си организират чести ваканции, дори да са само за уикенд, извън София. "Не искам вече да се натрапвам с връзките ми, а и да ги правя чак толкова публични", споделяла е Алекс.