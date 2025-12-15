Новини
Любопитно »
Алекс Богданска заживя заедно с новия си мъж (ВИДЕО)

Алекс Богданска заживя заедно с новия си мъж (ВИДЕО)

15 Декември, 2025 14:58 2 216 22

  • алекс богданска-
  • александра богданска-
  • нов мъж-
  • ново гадже-
  • мезонет-
  • двойка-
  • връзка

Двамата делят новото жилище на модела

Алекс Богданска заживя заедно с новия си мъж (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска и любимият ѝ – певецът Мартин Светломиров, не демонстрират връзката си и дори рядко се появяват заедно на публични места, макар че са заедно вече от 3 години. А от известно време благоевградската красавица и половинката ѝ споделят един покрив.

Те живеят в мезонета, който Алекс си купи преди около две години и засне за последователите си в социалната мрежа всеки етап от обзавеждането му. В битово отношения влюбените нямали никакви проблеми. Мартин се разбирал чудесно и с Габриел, синът на моделката от връзката ѝ с Даниел Петканов. Певецът даже помагал много на Алекс в грижите за наследника ѝ, както и за всичко останало. С това моделката го похвали във влога си, когато сподели с феновете си за почивката, с която изненадала любимия си за годишнината им. Това е и първият път, в който Алекс снима Мартин във влога си и показва моменти от ежедневието им, а в случая и от празника им.

По пътя към дестинацията, която до последно пазеше в тайна, красавицата чете на Мартин от книга за петте езика на любовта с идеята всеки да разпознае своя и да го сподели с другия, за да продължат да се разбират перфектно. Мартин предположи, че за Алекс са важни утвърждаващите думи. Моделката веднага го обори, че не обичала да я хвалят, а напротив – предпочитала да я критикуват. "Може три месеца да не ми направиш комплимент, но това няма да обърне каручката. А ще обърне каручката, ако не ми помагаш", заяви Алекс. Мартин избухна в смях: "Пет дена не ти бях правил комплимент и ти каза, че съм те приел за даденост. А, бе, айде, моля ти се!". Алекс се разсмя, но подчерта, че не си спомня за случката.

После, вече сериозно, красавицата заяви, че най-много цени в любимия си това, че е отговорен и грижовен. Всеки път, в който тя го е помолила да направи нещо за нея, той веднага откликвал. Помагал ѝ във всичко. В предишни връзки, издаде Алекс, вместо да я отмени в това, за което е помолила, се случвало партньорът ѝ да откаже помощ, изреждайки оправдания.

"Ти никога не си го правил досега", изтъкна Алекс пред Мартин и добави, че нейният втори език на любовта е физическият контакт, за да се чувства обичана и ценена.

Мартин явно и много подкрепя Алекс в големите ѝ амбиции. Така че моделката продължава да работи на пълни обороти, което включва и чести пътувания. Случва се Мартин да я придружава, но не всеки път, тъй като пък той обикаля страната по участия. Те зачестиха, откакто наскоро представи дуета си с попфолк певицата Камелия "Всички грехове".

Певецът и не бил против Алекс да инвестира собствени средства предимно в недвижими имоти, които да са само нейна собственост. На времето именно желанието на моделката да купи апартамент на свое име доведе до раздора във връзката ѝ с Даниел Петканов и в крайна сметка двамата се разделиха.

В светските среди се коментира, че Алекс вече има два апартамента, отделно от мезонета, в който живее със сина си и с Мартин. Моделката обаче се е амбицирала да си купи и къща сред природата, но в близост до София. Така че това е следващата ѝ цел. Засега не е ясно какви са общите ѝ мечти с Мартин и дали включват общо дете.

Моделката и певецът вече не крият връзката си, както доскоро. И макар че в последно време се появяват заедно по снимки, клипчета и събития, двамата споделят мнението, че е най-добре да не демонстрират любовта си. Алекс не искала да я натрапва на хората, защото си изпатила от това, че връзката ѝ с Дани Петканов беше доста публична.

Бившите съпрузи, които си казаха "да" във ВИП Брадър, нямаха тайни от последователите си в социалните мрежи и им споделяха абсолютно всичко – от положителните моменти до причините за разправиите помежду си. Алекс и Дани заедно съобщиха на феновете си даже и за развода си и разясниха защо са се решили на него, пише HotArena.

Предвид това си минало, Алекс иска настоящата ѝ връзка да е далеч от хорското любопитство. Мартин споделял желанието ѝ. Двамата постигат уединение като рядко споделят общи кадри в социалните мрежи и си организират чести ваканции, дори да са само за уикенд, извън София. "Не искам вече да се натрапвам с връзките ми, а и да ги правя чак толкова публични", споделяла е Алекс.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    12 4 Отговор
    Ех, само да можеше секса с една и съща жена да не омръзва, колко семейства щяха да са спасени.

    Коментиран от #11

    15:04 15.12.2025

  • 2 Тома

    12 1 Отговор
    При шантаа капо няма защото веднага на другия ден си намират нов

    15:07 15.12.2025

  • 3 ТИГО

    8 1 Отговор
    И после момченцата нежни ,момиченцата обратни ! Зарежи .Целата работа е такава хората няма какво да ядат ,ама тая се ще гледа да ти пробута некой боклук ! Мале кой си ги причинява тия неща

    15:08 15.12.2025

  • 4 Мъжът - нов

    10 1 Отговор
    а тя коя цедка е ?

    Коментиран от #19

    15:09 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дория

    9 0 Отговор
    Каква професия е модел?Има ли почва тя у нас?

    Коментиран от #15

    15:13 15.12.2025

  • 7 Четох

    12 0 Отговор
    Че била голямо дърво ,и таксата и била голяма

    15:14 15.12.2025

  • 8 мразя ги

    3 1 Отговор
    В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал, въпреки че ѝ е давал всичко, докато тя е висяла в телефона по цял ден и му е изневерявала с разни чичаци.

    Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.

    Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.

    15:15 15.12.2025

  • 9 Тази за пет години нищо ново не измисли

    7 0 Отговор
    "Нощ под звездите в балон - подаръкът на Алекс Петканова за ЧРД на Дани. Eдна от най-популярните двойки в България си подариха незабравимо романтично пътешествие в Згориград"
    Или по-точно - продава това, за което и плащат, т.е. креватните и истории....

    15:17 15.12.2025

  • 10 Факт

    7 0 Отговор
    Фльорца, въртяща опашка при всяка дума, с поредния мухльо, когото върти на плъста си.

    15:20 15.12.2025

  • 11 А представяш ли си ако знаеха, че...

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Когато ги свързва само това, значи не трябва да са семейство.

    15:27 15.12.2025

  • 12 Някой

    5 0 Отговор
    Аз бих я взел Богданска и без мезонета в моята ергенска гарсониера, ако се съграси да ме напрови щастлив и да ми народи цял футболен отбор дечурлига. Които да отглеждаме със социални помощи.

    15:29 15.12.2025

  • 13 Типичен пример

    6 0 Отговор
    Как един скъсан парцал се смята за дантела

    Но е пропуснала факта че дантелата може да стане парцал а парцала квото и да прави дантела неможе да стане

    15:30 15.12.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    5 0 Отговор
    Състарила се е с тия пластични операции по лицето. Изглежда като 40 годишна лелка от поп фолк бранша.

    Коментиран от #18

    15:33 15.12.2025

  • 15 Весело

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дория":

    Много уважавани и високоплатени професии: актриса, модел, манекенка, певица, инфруенсър, риалити звезда ... Ама пенсионирането идва дори по-рано отколкото при цалерините.
    А при другия пол футболист, боксьор, щангист, музикант, актьор ...

    От прескъпо платени моделики и футболисти, не остана кой да работи другите неща.

    15:39 15.12.2025

  • 16 Тази ценоразпис ли си е сменила

    1 0 Отговор
    Старата кифла няма нищо общо със старото вино, цената и пада стремглаво надолу

    15:44 15.12.2025

  • 17 Тази все по лигльовци си пада,

    1 0 Отговор
    и този е като първият, пак откачен, прави се на маймуна!? И този ще разкара скоро, това не е сериозен човек!

    15:45 15.12.2025

  • 18 БАКШИШ ПРИЯТЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    КАТО ПАСТЪРМИЧКА Е ДВАМАТА ЩЕ НИ КАРА НА ОВЕРЛОГ И ЩЕ ПИТА ИМАЛИ ДРУГИ.

    15:45 15.12.2025

  • 19 А НОВОТО ЖИЛИЩЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъжът - нов":

    ОТ КОЙ МЪЖ Е- СТАРИЯ ИЛИ НОВИЯ

    Коментиран от #20

    15:50 15.12.2025

  • 20 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "А НОВОТО ЖИЛИЩЕ":

    ...от няколкото👍😉

    16:05 15.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Див селянин

    1 0 Отговор
    6ах тия боклуци

    16:06 15.12.2025