Алекс Богданска заживя заедно с новия си мъж (ВИДЕО)

Александра Богданска и любимият ѝ – певецът Мартин Светломиров, не демонстрират връзката си и дори рядко се появяват заедно на публични места, макар че са заедно вече от 3 години. А от известно време благоевградската красавица и половинката ѝ споделят един покрив.
Те живеят в мезонета, който Алекс си купи преди около две години и засне за последователите си в социалната мрежа всеки етап от обзавеждането му. В битово отношения влюбените нямали никакви проблеми. Мартин се разбирал чудесно и с Габриел, синът на моделката от връзката ѝ с Даниел Петканов. Певецът даже помагал много на Алекс в грижите за наследника ѝ, както и за всичко останало. С това моделката го похвали във влога си, когато сподели с феновете си за почивката, с която изненадала любимия си за годишнината им. Това е и първият път, в който Алекс снима Мартин във влога си и показва моменти от ежедневието им, а в случая и от празника им.
По пътя към дестинацията, която до последно пазеше в тайна, красавицата чете на Мартин от книга за петте езика на любовта с идеята всеки да разпознае своя и да го сподели с другия, за да продължат да се разбират перфектно. Мартин предположи, че за Алекс са важни утвърждаващите думи. Моделката веднага го обори, че не обичала да я хвалят, а напротив – предпочитала да я критикуват. "Може три месеца да не ми направиш комплимент, но това няма да обърне каручката. А ще обърне каручката, ако не ми помагаш", заяви Алекс. Мартин избухна в смях: "Пет дена не ти бях правил комплимент и ти каза, че съм те приел за даденост. А, бе, айде, моля ти се!". Алекс се разсмя, но подчерта, че не си спомня за случката.
После, вече сериозно, красавицата заяви, че най-много цени в любимия си това, че е отговорен и грижовен. Всеки път, в който тя го е помолила да направи нещо за нея, той веднага откликвал. Помагал ѝ във всичко. В предишни връзки, издаде Алекс, вместо да я отмени в това, за което е помолила, се случвало партньорът ѝ да откаже помощ, изреждайки оправдания.
"Ти никога не си го правил досега", изтъкна Алекс пред Мартин и добави, че нейният втори език на любовта е физическият контакт, за да се чувства обичана и ценена.
Мартин явно и много подкрепя Алекс в големите ѝ амбиции. Така че моделката продължава да работи на пълни обороти, което включва и чести пътувания. Случва се Мартин да я придружава, но не всеки път, тъй като пък той обикаля страната по участия. Те зачестиха, откакто наскоро представи дуета си с попфолк певицата Камелия "Всички грехове".
Певецът и не бил против Алекс да инвестира собствени средства предимно в недвижими имоти, които да са само нейна собственост. На времето именно желанието на моделката да купи апартамент на свое име доведе до раздора във връзката ѝ с Даниел Петканов и в крайна сметка двамата се разделиха.
В светските среди се коментира, че Алекс вече има два апартамента, отделно от мезонета, в който живее със сина си и с Мартин. Моделката обаче се е амбицирала да си купи и къща сред природата, но в близост до София. Така че това е следващата ѝ цел. Засега не е ясно какви са общите ѝ мечти с Мартин и дали включват общо дете.
Моделката и певецът вече не крият връзката си, както доскоро. И макар че в последно време се появяват заедно по снимки, клипчета и събития, двамата споделят мнението, че е най-добре да не демонстрират любовта си. Алекс не искала да я натрапва на хората, защото си изпатила от това, че връзката ѝ с Дани Петканов беше доста публична.
Бившите съпрузи, които си казаха "да" във ВИП Брадър, нямаха тайни от последователите си в социалните мрежи и им споделяха абсолютно всичко – от положителните моменти до причините за разправиите помежду си. Алекс и Дани заедно съобщиха на феновете си даже и за развода си и разясниха защо са се решили на него, пише HotArena.
Предвид това си минало, Алекс иска настоящата ѝ връзка да е далеч от хорското любопитство. Мартин споделял желанието ѝ. Двамата постигат уединение като рядко споделят общи кадри в социалните мрежи и си организират чести ваканции, дори да са само за уикенд, извън София. "Не искам вече да се натрапвам с връзките ми, а и да ги правя чак толкова публични", споделяла е Алекс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #11
15:04 15.12.2025
2 Тома
15:07 15.12.2025
3 ТИГО
15:08 15.12.2025
4 Мъжът - нов
Коментиран от #19
15:09 15.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дория
Коментиран от #15
15:13 15.12.2025
7 Четох
15:14 15.12.2025
8 мразя ги
Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.
Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.
15:15 15.12.2025
9 Тази за пет години нищо ново не измисли
Или по-точно - продава това, за което и плащат, т.е. креватните и истории....
15:17 15.12.2025
10 Факт
15:20 15.12.2025
11 А представяш ли си ако знаеха, че...
До коментар #1 от "Жоро":Когато ги свързва само това, значи не трябва да са семейство.
15:27 15.12.2025
12 Някой
15:29 15.12.2025
13 Типичен пример
Но е пропуснала факта че дантелата може да стане парцал а парцала квото и да прави дантела неможе да стане
15:30 15.12.2025
14 таксиджия 🚖
Коментиран от #18
15:33 15.12.2025
15 Весело
До коментар #6 от "Дория":Много уважавани и високоплатени професии: актриса, модел, манекенка, певица, инфруенсър, риалити звезда ... Ама пенсионирането идва дори по-рано отколкото при цалерините.
А при другия пол футболист, боксьор, щангист, музикант, актьор ...
От прескъпо платени моделики и футболисти, не остана кой да работи другите неща.
15:39 15.12.2025
16 Тази ценоразпис ли си е сменила
15:44 15.12.2025
17 Тази все по лигльовци си пада,
15:45 15.12.2025
18 БАКШИШ ПРИЯТЕЛ
До коментар #14 от "таксиджия 🚖":КАТО ПАСТЪРМИЧКА Е ДВАМАТА ЩЕ НИ КАРА НА ОВЕРЛОГ И ЩЕ ПИТА ИМАЛИ ДРУГИ.
15:45 15.12.2025
19 А НОВОТО ЖИЛИЩЕ
До коментар #4 от "Мъжът - нов":ОТ КОЙ МЪЖ Е- СТАРИЯ ИЛИ НОВИЯ
Коментиран от #20
15:50 15.12.2025
20 Брачед
До коментар #19 от "А НОВОТО ЖИЛИЩЕ":...от няколкото👍😉
16:05 15.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Див селянин
16:06 15.12.2025