Обявената за "чуждестранен агент" в Русия Алла Пугачова идва да живее с мъжа си в България

Примата на съветската и руската естрада Алла Пугачова и нейният съпруг, шоуменът Максим Галкин, са станали собственици на имот във Владая, пише „Ретро", позовавайки се на свои източници.

Двамата са купили една от най-новите луксозни вили в затворен комплекс, който в момента се строи в полите на Витоша.

За къщата естрадната легенда е платила 500 000 евро.

Сделката била извършена инкогнито, без личното присъствие на звездната двойка, като за целта са ползвали представители на компания, свързана с техния мениджър.

Според хора от обекта, разгласили новината, вилата е част от проект, включващ няколко десетки апартамента и малки самостоятелни къщи тип „вили", предназначени за хора с високи доходи.

„Всичко тук е от най-висок клас — изолация, отопление, частен достъп, камери навсякъде — не е чудно, че такива хора са решили да се уредят тук", коментират строители. Те твърдят, че имената на Пугачова и Галкин се споменавали неофициално сред екипа от месеци, но едва наскоро новината започнала да се разпространява из Владая.

Според тях Алла и Максим не са стъпвали все още във Владая и вилата била избрана по проект, а сделката е станала, след като звездите получили визуализации и снимки на комплекса.

Очаква се да звездната двойка да посети новия си дом през март догодина, когато Галкин ще гостува у нас за своя концерт в София

Изпълнителят ще направи шоуто си на 7 март в зала „България", като билетите вече се продават на цени от 99 до 249 лв.

Новината за именитите купувачи предизвика истинска сензация сред местните жители.

„Алла Пугачова да идва тук, в нашата Владая — това е нещо невероятно! Всички говорят, че ще са наши съседи. Даже някои вече се шегуват: „Ще чакаме Алла да ни пее от балкона'", са само част от развълнуваните коментари на живущите в софийското китно селце.

Любопитно е, че Владая през последните години се превърна в предпочитано място за живеене на по-заможни софиянци — природата е великолепна, въздухът чист, а пътят до столицата е двайсетина минути с автомобил. Затова не е изненада, че тук все повече се появяват луксозни проекти, които привличат предприемачи, артисти и хора с възможности.

Преди няколко години Пугачова и Галкин се преместиха да живеят извън Русия — първо в Израел, после в Кипър, след като бяха обвинени за „чуждестранни агенти" заради позицията си срещу войната в Украйна

Тогава двамата се появяват рядко на обществени места, но продължават да поддържат контакт с феновете си и да пътуват по концерти и турнета.

Народната артистка на СССР Алла Пугачова може да бъде осъдена на до 5 години затвор заради изказвания за Джохар Дудаев в първото си интервю след напускането на Русия.