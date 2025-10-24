Обявената за "чуждестранен агент" в Русия Алла Пугачова идва да живее с мъжа си в България

Примата на съветската и руската естрада Алла Пугачова и нейният съпруг, шоуменът Максим Галкин, са станали собственици на имот във Владая, пише „Ретро", позовавайки се на свои източници.
Двамата са купили една от най-новите луксозни вили в затворен комплекс, който в момента се строи в полите на Витоша.
За къщата естрадната легенда е платила 500 000 евро.
Сделката била извършена инкогнито, без личното присъствие на звездната двойка, като за целта са ползвали представители на компания, свързана с техния мениджър.
Според хора от обекта, разгласили новината, вилата е част от проект, включващ няколко десетки апартамента и малки самостоятелни къщи тип „вили", предназначени за хора с високи доходи.
„Всичко тук е от най-висок клас — изолация, отопление, частен достъп, камери навсякъде — не е чудно, че такива хора са решили да се уредят тук", коментират строители. Те твърдят, че имената на Пугачова и Галкин се споменавали неофициално сред екипа от месеци, но едва наскоро новината започнала да се разпространява из Владая.
Според тях Алла и Максим не са стъпвали все още във Владая и вилата била избрана по проект, а сделката е станала, след като звездите получили визуализации и снимки на комплекса.
Очаква се да звездната двойка да посети новия си дом през март догодина, когато Галкин ще гостува у нас за своя концерт в София
Изпълнителят ще направи шоуто си на 7 март в зала „България", като билетите вече се продават на цени от 99 до 249 лв.
Новината за именитите купувачи предизвика истинска сензация сред местните жители.
„Алла Пугачова да идва тук, в нашата Владая — това е нещо невероятно! Всички говорят, че ще са наши съседи. Даже някои вече се шегуват: „Ще чакаме Алла да ни пее от балкона'", са само част от развълнуваните коментари на живущите в софийското китно селце.
Любопитно е, че Владая през последните години се превърна в предпочитано място за живеене на по-заможни софиянци — природата е великолепна, въздухът чист, а пътят до столицата е двайсетина минути с автомобил. Затова не е изненада, че тук все повече се появяват луксозни проекти, които привличат предприемачи, артисти и хора с възможности.
Преди няколко години Пугачова и Галкин се преместиха да живеят извън Русия — първо в Израел, после в Кипър, след като бяха обвинени за „чуждестранни агенти" заради позицията си срещу войната в Украйна
Тогава двамата се появяват рядко на обществени места, но продължават да поддържат контакт с феновете си и да пътуват по концерти и турнета.
Народната артистка на СССР Алла Пугачова може да бъде осъдена на до 5 години затвор заради изказвания за Джохар Дудаев в първото си интервю след напускането на Русия.
1 по действителен случай
07:19 24.10.2025
2 хаберих
- Колата ли удари, ма?!
07:21 24.10.2025
3 Боруна Лом
07:21 24.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гории
07:26 24.10.2025
6 тралала
07:29 24.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само
07:33 24.10.2025
9 Бау
07:35 24.10.2025
10 АЙДЕ БЕ...?!
07:36 24.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Равносметка
07:42 24.10.2025
13 дядото
07:43 24.10.2025
14 В В.П.
07:44 24.10.2025
15 В В.П.
Коментиран от #21
07:45 24.10.2025
16 1488
07:47 24.10.2025
17 Мюмюн
07:47 24.10.2025
18 поредно доказателство
07:51 24.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
08:04 24.10.2025
21 Гориил
До коментар #15 от "В В.П.":Тези, които закъсняха с реформите в Русия, пристигнаха.Революциите възникват от непримирими противоречия по време на прехода към нови технологични нива. През 1991 г. се случи революция, която изпрати комунистическия елит на бунището на историята и осигури модернизацията на Русия.
08:05 24.10.2025
22 българина
08:08 24.10.2025
23 Руснаков
08:13 24.10.2025
24 Край босфора
08:17 24.10.2025
25 Тая където и
08:21 24.10.2025
26 Не разбирам
08:24 24.10.2025