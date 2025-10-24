За пръв път от 500 години: Кралят и папата се молиха заедно в Сикстинската капела (СНИМКИ)

За първи път от пет века насам монарх на Великобритания и папа на Римокатолическата църква се помолиха публично заедно, отбелязвайки символично помирение между Англиканската и Католическата традиция. Службата се проведе в Сикстинската капела по време на държавното посещение на крал Чарлз III и кралица Камила във Ватикана.

Кралят, който е и върховен глава на Църквата на Англия, и Папа Лъв XIV, първият американец, заел престола на Свети Петър, поведоха съвместна молитва, в която участваха архиепископът на Йорк Стивън Котрел, хоровете на Сикстинската капела и два британски кралски хора. Прозвучаха латински песнопения и молитви на английски език, включително „Отче наш“. Това бе първата публична молитва между ръководителите на двете църкви от 1534 г., когато крал Хенри VIII скъсва с Рим и учредява Англиканската църква.

Преди службата кралската двойка бе посрещната с почести от швейцарската гвардия, а след това се срещнаха с Папа Лъв XIV в Апостолическия дворец. Обмениха традиционни дарове: крал Чарлз подари икона на свети Едуард Изповедник, а папата му връчи мозайка на Христос Пантократор – византийски образ от катедрала в Чефалу, Сицилия.

Темата на молитвената служба беше грижата за околната среда – въпрос, по който и двамата лидери изразяват ангажираност. След края на церемонията те разговаряха с представители на екологични и хуманитарни организации.

Събитието носи ясно послание за единство и диалог. Папа Лъв XIV не само прие краля с извънредна топлота, но и излезе извън протокола, като го изпрати лично от вътрешния двор на Апостолическия дворец – нещо, което Ватиканът обикновено не прави за чуждестранни държавни глави.

В рамките на визитата Чарлз III посети и базиликата „Свети Павел извън стените“, една от четирите папски базилики на Рим. Там му бе предоставено място, запазено само за британски монарси – специално изработен стол с герба на краля и латинското мото Ut unum sint („За да бъдат едно“). Папата го удостои с титлата „кралски конфратер“, а от своя страна кралят обяви две британски отличия за папата – титлата „Папски конфратер“ на параклиса „Свети Георги“ в замъка Уиндзор и Рицарски велик кръст.

Религиозният жест идва в ключов момент – само шест месеца след избора на Лъв XIV и на фона на нарастващи социални и културни предизвикателства в Обединеното кралство. Диалогът между двете църкви се води активно от 60-те години насам, но досега не бе достигал до толкова явен публичен акт на единение.

Англиканският богослов и каноник на Уестминстърското абатство, преподобни Джеймс Хоуки, заяви, че моментът в Сикстинската капела е „акт на изцеление на историята“, като подчерта, че подобно нещо би било немислимо само преди едно поколение.

Макар основни богословски различия между двете църкви да остават – включително въпросите за свещеничеството и интерпретацията на догмите – срещата между крал Чарлз III и Папа Лъв XIV е историческа стъпка в посока на междурелигиозно сближаване и глобален християнски диалог.

Символично, актът е пряк отговор на разлома, предизвикан през XVI век от брака на Хенри VIII с Ана Болейн и последвалото му скъсване с Ватикана – събитие, което поставя началото на Английската реформация. Почти пет века по-късно, молитвата между монарх и папа в сърцето на католицизма задава нова посока на историята.