Кралят на Великобритания Чарлз III записа коледно видео послание към нацията в параклиса „Дева Мария“ в Уестминстърското абатство в Лондон.

По традиция британските монарси отправят коледно послание, което се записва между стените на техните кралски резиденции – Бъкингамския дворец, замъка Уиндзор или Сандрингам. Чарлз III обаче наруши тази традиция за втора поредна година. Миналата година той се обърна към нацията от малък параклис в централния лондонски квартал Фицровия.

Речта на Чарлз III ще бъде излъчена на Коледа, която протестантите и католиците празнуват на 25 декември, в 15:00 ч. местно време. Коледното обръщение се счита за дълбоко лично послание от монарха, което не е съгласувано с британското правителство.

Първото коледно обръщение към нацията е отправено по радиото през 1932 г. от прадядото на Чарлз III, крал Джордж V. По време на Втората световна война коледните послания придобиват особено значение. Дядото на настоящия монарх, Джордж VI, ги използва, за да повдигне духа на нацията. През 1952 г. тази традиция е продължена от дъщеря му, кралица Елизабет II. През 1957 г. тя за първи път пожелава на поданиците си Весела Коледа във видео формат, на живо в ефир. От 1960 г. насам обръщенията се записват предварително, за да могат да бъдат изпращани до всички страни от Британската общност.

Елизабет II няколко пъти се е отклонявала от практиката да записва обръщения в кралските покои. През 1989 г. тя поздравява нацията за празника и размишлява върху постиженията през годината, заобиколена от две хиляди деца, от Роял Албърт Хол в столицата, през 2003 г. от казармата Комбърмиър в Уиндзор и през 2006 г. от катедралата Съдърланд в Лондон.