Новини
Любопитно »
Неканен гост от Далечния изток заплашва екосистемите на Черно, Мраморно и Средиземно море

Неканен гост от Далечния изток заплашва екосистемите на Черно, Мраморно и Средиземно море

25 Октомври, 2025 14:33, обновена 25 Октомври, 2025 14:46 3 323 10

  • корейски костур-
  • морета-
  • екосистеми-
  • риби

Корейският костур се чувства като у дома си в югоизточна Европа

Неканен гост от Далечния изток заплашва екосистемите на Черно, Мраморно и Средиземно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Внесен в Черно море от Далечния изток преди няколко години, корейският костур успешно се е адаптирал и вече се е разпространил в Мраморно море и вероятно в Средиземно море, алармират учени.

Появата му може сериозно да промени екосистемите на тези води, включително да доведе до намаляване на броя на местните видове, твърдят ихтиолози.

Корейският костур е регистриран за първи път в Черно море през 2013 г. Според предишни наблюдения видът не е достигнал голяма численост и не е представлявал заплаха за местните екосистеми. Учени обаче наскоро провели ново проучване, което дава различни резултати.

Смята се, че тази риба би могла да представлява заплаха за местната ихтиофауна, тъй като се разпространява бързо, конкурира се с местните обитатели за храна и консумира крайбрежни видове. Това би могло значително да повлияе на структурата на екосистемата – да засегне както рибите, така и бентоса. Съотношението на различните видове и таксономични групи вероятно скоро ще се промени, както и взаимоотношенията между видовете. Биоразнообразието обикновено намалява с всяка инвазия, отбелязват учени.

Смята се, че младият костур най-вероятно е пристигнал в Черно море с кораби, превозващи стриди от Далечния изток за местни ферми – нещо, което вече се е случвало. Като се имат предвид благоприятните условия, създадени за мекотелите по време на транспортиране, те биха биха могли да помогнат на костура да оцелее.

Според събраните в Черно море пробите, костурът расте по-бързо, отколкото в Далечния изток , а средният размер на рибите е по-голям, броят им се увеличава и като цяло се чувства комфортно тук.

Въпреки че солеността на Черно море е по-ниска, отколкото в Далечния изток, и би трябвало да е на границата на оптимума за тях, очевидно са настъпили някои адаптации, което предстои да бъде проучено.

Ареалът на костура също се разширява. Той продължава да се разпространява – вече е регистриран в Мраморно море преди няколко месеца. Вероятно вече се е разпространил и в Средиземно море, където не би било трудно да проникне. би било лесно за него да проникне там от Мраморно море. Освен това солеността там е по-висока и по-подходяща за него.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 От изток

    4 0 Отговор
    Само паразити

    15:08 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.