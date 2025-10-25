Неканен гост от Далечния изток заплашва екосистемите на Черно, Мраморно и Средиземно море

Внесен в Черно море от Далечния изток преди няколко години, корейският костур успешно се е адаптирал и вече се е разпространил в Мраморно море и вероятно в Средиземно море, алармират учени.

Появата му може сериозно да промени екосистемите на тези води, включително да доведе до намаляване на броя на местните видове, твърдят ихтиолози.

Корейският костур е регистриран за първи път в Черно море през 2013 г. Според предишни наблюдения видът не е достигнал голяма численост и не е представлявал заплаха за местните екосистеми. Учени обаче наскоро провели ново проучване, което дава различни резултати.

Смята се, че тази риба би могла да представлява заплаха за местната ихтиофауна, тъй като се разпространява бързо, конкурира се с местните обитатели за храна и консумира крайбрежни видове. Това би могло значително да повлияе на структурата на екосистемата – да засегне както рибите, така и бентоса. Съотношението на различните видове и таксономични групи вероятно скоро ще се промени, както и взаимоотношенията между видовете. Биоразнообразието обикновено намалява с всяка инвазия, отбелязват учени.

Смята се, че младият костур най-вероятно е пристигнал в Черно море с кораби, превозващи стриди от Далечния изток за местни ферми – нещо, което вече се е случвало. Като се имат предвид благоприятните условия, създадени за мекотелите по време на транспортиране, те биха биха могли да помогнат на костура да оцелее.

Според събраните в Черно море пробите, костурът расте по-бързо, отколкото в Далечния изток , а средният размер на рибите е по-голям, броят им се увеличава и като цяло се чувства комфортно тук.

Въпреки че солеността на Черно море е по-ниска, отколкото в Далечния изток, и би трябвало да е на границата на оптимума за тях, очевидно са настъпили някои адаптации, което предстои да бъде проучено.

Ареалът на костура също се разширява. Той продължава да се разпространява – вече е регистриран в Мраморно море преди няколко месеца. Вероятно вече се е разпространил и в Средиземно море, където не би било трудно да проникне. би било лесно за него да проникне там от Мраморно море. Освен това солеността там е по-висока и по-подходяща за него.