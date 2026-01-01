Новини
Софийският зоопарк затваря врати до 5 януари

1 Януари, 2026 16:34 468 0

Зоологическата градина се подготвя за приемането на еврото

Софийският зоопарк затваря врати до 5 януари - 1
Снимка: Sofia Zoo
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зоологическата градина в София няма да посреща посетители от 1 до 4 януари 2026 г. включително, съобщиха от Столичната община.

Преустановяването на достъпа е заради настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

В дните около Коледа от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември зоопаркът, беше отворен за посетители. На 26 декември приматите в зоологическата градина получиха коледни подаръци - празнично опаковани кутии, пълни с вкусни и здравословни лакомства.

Първият работен ден на столичния зоопарк, който по принцип работи всеки ден без почивка, през 2026 г. ще бъде 5 януари.


