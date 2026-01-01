Новини
Любопитно »
Ники Василковски показа как вряла вода замръзва във въздуха при -17 градуса (ВИДЕО)

Ники Василковски показа как вряла вода замръзва във въздуха при -17 градуса (ВИДЕО)

1 Януари, 2026 15:52 741 1

  • ники василковски-
  • ефект на мпемба-
  • феномен-
  • лед-
  • замръзване

Феноменът се нарича Ефекта на Мпемба

Ники Василковски показа как вряла вода замръзва във въздуха при -17 градуса (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В първите часове на 2026 година синоптикът на NOVA Ники Василковски демонстрира удивителния леден Ефект на Мпемба. Зрелищният смразяващ феномен представлява моментално замръзване на вряла вода при екстремно ниски температури.

При изгрев слънце на 1350 метра в Стара планина температурата във високата част на Троянския проход падна до -17 градуса при тихо време и минимална облачност. В новогодишната нощ падна символичен сняг, който превърна билото около Арката на свободата в приказен пейзаж, предаде от Беклемето синоптикът.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този има ментални увреждания

    3 3 Отговор
    Ненормалник

    15:58 01.01.2026