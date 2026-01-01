Ники Василковски показа как вряла вода замръзва във въздуха при -17 градуса (ВИДЕО)

В първите часове на 2026 година синоптикът на NOVA Ники Василковски демонстрира удивителния леден Ефект на Мпемба. Зрелищният смразяващ феномен представлява моментално замръзване на вряла вода при екстремно ниски температури.
При изгрев слънце на 1350 метра в Стара планина температурата във високата част на Троянския проход падна до -17 градуса при тихо време и минимална облачност. В новогодишната нощ падна символичен сняг, който превърна билото около Арката на свободата в приказен пейзаж, предаде от Беклемето синоптикът.
Оценка 4 от 4 гласа.
1 Този има ментални увреждания
15:58 01.01.2026