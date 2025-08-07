Новини
Любопитно »
Учени откриха странни организми в океанските дълбини

Учени откриха странни организми в океанските дълбини

7 Август, 2025 08:51 434 1

  • учени-
  • откритие-
  • океански дълбини-
  • организми-
  • курило-камчатския и алеутския жлеб-
  • екосистеми

Сибоглиниди и двучерупчести живеят на дълбочина 9 533 метра

Учени откриха странни организми в океанските дълбини - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учени от Китай откриха най-големите съобщества от живи организми, регистрирани до момента на екстремни дълбочини - до 9533 метра - в Курило-Камчатския и Алеутския жлеб. Тези екосистеми, независими от слънчевата светлина, се хранят с химикали, излизащи от пукнатините на морското дъно. Проучването е публикувано в списание Nature.

По протежение на 2500 километра учените са регистрирали гъсти струпвания от тръбни червеи (сибоглиниди) и двучерупчести. Тези организми живеят благодарение на хемосинтеза - процес, при който микробите произвеждат хранителни вещества, използвайки метан и сероводород вместо слънчева светлина. Тези газове се издигат от дълбоки седименти през пукнатини в земната кора, образувайки подводни „оазиси“ на живот.

Преди това откритие се смяташе, че такива екосистеми са възможни само на по-плитки места - например, близо до хидротермални извори. Но сега е известно, че дори на дълбочина от почти 10 километра може да съществува стабилен и богат живот.

Учените отбелязват, че това откритие не само разширява разбирането ни за границите на живота на Земята, но е важно и за разбирането на въглеродния цикъл в океаните: натрупванията на метан на такива дълбочини могат да играят важна роля в глобалните климатични процеси.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марков Биолог

    3 0 Отговор
    Това сигурно са първите македонци, или прото-украинци

    09:02 07.08.2025