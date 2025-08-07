Учени откриха странни организми в океанските дълбини

Учени от Китай откриха най-големите съобщества от живи организми, регистрирани до момента на екстремни дълбочини - до 9533 метра - в Курило-Камчатския и Алеутския жлеб. Тези екосистеми, независими от слънчевата светлина, се хранят с химикали, излизащи от пукнатините на морското дъно. Проучването е публикувано в списание Nature.

По протежение на 2500 километра учените са регистрирали гъсти струпвания от тръбни червеи (сибоглиниди) и двучерупчести. Тези организми живеят благодарение на хемосинтеза - процес, при който микробите произвеждат хранителни вещества, използвайки метан и сероводород вместо слънчева светлина. Тези газове се издигат от дълбоки седименти през пукнатини в земната кора, образувайки подводни „оазиси“ на живот.

Преди това откритие се смяташе, че такива екосистеми са възможни само на по-плитки места - например, близо до хидротермални извори. Но сега е известно, че дори на дълбочина от почти 10 километра може да съществува стабилен и богат живот.

Учените отбелязват, че това откритие не само разширява разбирането ни за границите на живота на Земята, но е важно и за разбирането на въглеродния цикъл в океаните: натрупванията на метан на такива дълбочини могат да играят важна роля в глобалните климатични процеси.