Дебютираща в OnlyFans инфлуенсърка използва баба си и спечели $1 милион за по-малко от час ВИДЕО+СНИМКИ

Точно преди да стартира дългообсъждания си акаунт в OnlyFans, звездата на социалните мрежи Пайпър Рокел предизвика сериозен онлайн трус с игриво, но озадачаващо предсказание.

Във видеоклип, публикуван в нейния Instagram на 30 декември, 19-годишната инфлуенсърка седна небрежно в кола с баба си и зададе напрегнат въпрос: „Колко мислиш, че ще спечеля на 1 януари?“

Без колебание баба ѝ отвърна със смел отговор: „Два милиона долара... за 24 часа.“

Пайпър, видимо смаяна, се засмя и повтори числото с недоверие. Клипът, датиран „1 януари“, се разпространи като горски пожар.

Когато часовникът удари полунощ на 1 януари, Пайпър не губи повече нито секунда.

Снимка: Instagram

Нейният акаунт в OnlyFans беше активиран почти мигновено, както и паричният поток.

За по-малко от час тя вече беше натрупала зашеметяващите 1 милион долара, което я постави на траектория, която много вероятно би могла да сбъдне смелото предсказание на баба ѝ.

Въпреки че окончателната 24-часова цифра все още е в тайна, експлозивният старт не остави никакво съмнение: Рокел беше мобилизирала огромната си фен база по забележителен начин.

Снимка: Instagram