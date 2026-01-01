Дебютираща в OnlyFans инфлуенсърка използва баба си и спечели $1 милион за по-малко от час ВИДЕО+СНИМКИ

Точно преди да стартира дългообсъждания си акаунт в OnlyFans, звездата на социалните мрежи Пайпър Рокел предизвика сериозен онлайн трус с игриво, но озадачаващо предсказание.
Във видеоклип, публикуван в нейния Instagram на 30 декември, 19-годишната инфлуенсърка седна небрежно в кола с баба си и зададе напрегнат въпрос: „Колко мислиш, че ще спечеля на 1 януари?“
Без колебание баба ѝ отвърна със смел отговор: „Два милиона долара... за 24 часа.“
Пайпър, видимо смаяна, се засмя и повтори числото с недоверие. Клипът, датиран „1 януари“, се разпространи като горски пожар.
Когато часовникът удари полунощ на 1 януари, Пайпър не губи повече нито секунда.
Нейният акаунт в OnlyFans беше активиран почти мигновено, както и паричният поток.
За по-малко от час тя вече беше натрупала зашеметяващите 1 милион долара, което я постави на траектория, която много вероятно би могла да сбъдне смелото предсказание на баба ѝ.
Въпреки че окончателната 24-часова цифра все още е в тайна, експлозивният старт не остави никакво съмнение: Рокел беше мобилизирала огромната си фен база по забележителен начин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Анонимен
До коментар #8 от "БеГемот":Живея в чужбина, реших да поканя на мусака и таратор най-красивата си съседка, вече ме беше спирала на няколко пъти, и така се посближихме дотолкова, че един ден ме покани да остана и видя какво прави вечер, понеже не разбрах как точно прави пари онлайн.. 🤣 Имаше си хора, които си плащала за да си говорят с нея, в оскъдно облекло конечно. Един румънец и прати еквивалента на 1900-2000лева, за няколко минути. Много се смя,че има такива балъци, а аз останах изумен.
18:40 01.01.2026
