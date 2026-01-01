Новини
Дебютираща в OnlyFans инфлуенсърка използва баба си и спечели $1 милион за по-малко от час ВИДЕО+СНИМКИ

1 Януари, 2026 17:39, обновена 1 Януари, 2026 18:20 2 273 18

  • пайпър рокел-
  • onlyfans-
  • печалба

"Счупихме рекорда!", възкликна щастливо19-годишната Пайпър Рокел

Дебютираща в OnlyFans инфлуенсърка използва баба си и спечели $1 милион за по-малко от час ВИДЕО+СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно преди да стартира дългообсъждания си акаунт в OnlyFans, звездата на социалните мрежи Пайпър Рокел предизвика сериозен онлайн трус с игриво, но озадачаващо предсказание.

Във видеоклип, публикуван в нейния Instagram на 30 декември, 19-годишната инфлуенсърка седна небрежно в кола с баба си и зададе напрегнат въпрос: „Колко мислиш, че ще спечеля на 1 януари?“

Без колебание баба ѝ отвърна със смел отговор: „Два милиона долара... за 24 часа.“


Пайпър, видимо смаяна, се засмя и повтори числото с недоверие. Клипът, датиран „1 януари“, се разпространи като горски пожар.

Когато часовникът удари полунощ на 1 януари, Пайпър не губи повече нито секунда.

Дебютираща в OnlyFans инфлуенсърка използва баба си и спечели <p> милион за по-малко от час ВИДЕО+СНИМКИ
Снимка: Instagram

Нейният акаунт в OnlyFans беше активиран почти мигновено, както и паричният поток.

За по-малко от час тя вече беше натрупала зашеметяващите 1 милион долара, което я постави на траектория, която много вероятно би могла да сбъдне смелото предсказание на баба ѝ.

Въпреки че окончателната 24-часова цифра все още е в тайна, експлозивният старт не остави никакво съмнение: Рокел беше мобилизирала огромната си фен база по забележителен начин.

Дебютираща в OnlyFans инфлуенсърка използва баба си и спечели <p> милион за по-малко от час ВИДЕО+СНИМКИ
Снимка: Instagram


  • 1 С две думи:

    23 0 Отговор
    Нямам думи

    17:53 01.01.2026

  • 2 Охх, на

    11 2 Отговор
    баба...

    17:54 01.01.2026

  • 3 Хахаха

    26 1 Отговор
    Браво на момата! Като има балъци да плащат, за да лъскат, нека им взема парите.

    17:55 01.01.2026

  • 4 Рон Джереми

    26 0 Отговор
    Дъртата кvрва знае,за да познае...вряла и кипяла е🤣

    17:55 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гръм и мълнии

    16 0 Отговор
    Много проС народ има

    17:57 01.01.2026

  • 7 Ей,Миуене

    21 1 Отговор
    Лъскаш ли бастуна,докато триеш коментари,мухъл?

    17:58 01.01.2026

  • 8 БеГемот

    9 0 Отговор
    Не ми еясн тая работа с тоя фанс...какво гледат тия....има хамстер и то безплатен...сбъркани хора...

    Коментиран от #12

    18:12 01.01.2026

  • 9 Цъцъ

    5 0 Отговор
    Пленила ги е с тоя поглед на подострен молив😅

    18:35 01.01.2026

  • 10 Тити

    6 1 Отговор
    Ма тези луди ли са да дават токова пари на някоя която се е появила в нета. С тези можеха спокойно да поръчват различни компаньонки всеки ден.

    Коментиран от #17, #18

    18:36 01.01.2026

  • 11 Пижо

    6 0 Отговор
    Голямо нещо е дигиталната проституция!

    18:38 01.01.2026

  • 12 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "БеГемот":

    Живея в чужбина, реших да поканя на мусака и таратор най-красивата си съседка, вече ме беше спирала на няколко пъти, и така се посближихме дотолкова, че един ден ме покани да остана и видя какво прави вечер, понеже не разбрах как точно прави пари онлайн.. 🤣 Имаше си хора, които си плащала за да си говорят с нея, в оскъдно облекло конечно. Един румънец и прати еквивалента на 1900-2000лева, за няколко минути. Много се смя,че има такива балъци, а аз останах изумен.

    18:40 01.01.2026

  • 13 ружа игнатова

    2 0 Отговор
    милион ейнсойни ли е заработило,момето........

    18:53 01.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така така

    2 0 Отговор
    Откритата проституция по сайтове за възрастни е блян за малката редакцийка. Не пропускат повод да покажат колко са долни.

    19:19 01.01.2026

  • 17 100%

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    За компаньонки е нужен инструмент и издържливост. Плащат ниско потентни типове с меки ишки.

    19:23 01.01.2026

  • 18 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    Виж я само как провокирва бе с приказки с погледи направо си дразни очевидно така се прави най опасното нещо в този живот е красотата и дързостта Като при тази кака!

    19:28 01.01.2026