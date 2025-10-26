Новини
Човекът с най-високо IQ: Бил съм там, където повечето хора искат да са. Там няма нищо.

26 Октомври, 2025 15:19

"Може да имаш големи интелектуални способности, да си блестящ в математиката и да имаш безспорни езикови умения, но ако се провалиш в областта на емоционалната интелигентност, нищо друго няма значение.", казва Ким Унг-Йонг

Човекът с най-високо IQ: Бил съм там, където повечето хора искат да са. Там няма нищо. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Ким Унг-Йонг (роден на 7 март 1963 г.) е човекът с най-висок известен коефициент на интелигентност, вписан в Книгата на рекордите на Гинес с коефициент на интелигентност 210 (покойният учен Стивън Хокинг има 160).

Говори от 6-месечна възраст, на 3-годишна възраст чете свободно (японски, английски, немски - за изучаването на чужд език са му необходими около 30 дни). На 4-годишна възраст решава интеграли и диференциално смятане, пише стихове, а освен това е забележителен художник.

Поканен е за ученик в университета по физика в Ханянг, където посещава занятията от 4- до 7-годишна възраст.

През 1970 г., на 8-годишна възраст, е поканен в САЩ в НАСА, където завършва бакалавърската си степен.

През 1974 г. започва изследователската си работа в НАСА и я продължава до 1978 г., когато внезапно... той се завръща у дома в Южна Корея.

Тук завършва цялото си образование за една година и постъпва на работа... като асистент в провинциален университет.

Запитан от репортерите защо е направил това, Ким Унг-Йонг дава изумителен отговор, който може би се равнява на най-голямото откритие, което хората могат да направят:

"Може да имаш големи интелектуални способности, да си блестящ в математиката и да имаш безспорни езикови умения, но ако се провалиш в областта на емоционалната интелигентност, нищо друго няма значение. Бил съм там, където повечето хора искат да бъдат. Няма нищо там".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    13 4 Отговор
    Все едно чета биографията на доктора генерала от пожарната мазал филии с мас бате ни Бойко тиквата.

    Коментиран от #15

    15:22 26.10.2025

  • 2 Читател

    8 1 Отговор
    Поклон за човека браво.Кратко ясно и точно го е казал все пак е най умния.

    15:30 26.10.2025

  • 3 Брейнлес

    1 12 Отговор
    Що за глупост няма такова нещо като емоционална интелегентност!Емоциите са като биохимичен компас който помага да оцелеем на тоя свят дори при нулева интелегентост даже животните ги имат.

    Коментиран от #5, #7, #9, #10

    15:33 26.10.2025

  • 5 Еврокомунист

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брейнлес":

    Личи ти, че си без мозък, интелЕгентен си точно колкото едно телЕ.

    15:40 26.10.2025

  • 6 Психолог

    9 0 Отговор
    Умения като математика, логика, езикови способности са важни, но само те не гарантират успех или удовлетворение в живота.
    Емоционалната интелигентност включва:
    Осъзнаване на собствените емоции
    Управление на емоции в стресови ситуации
    Емпатия и разпознаване на емоциите на другите
    Умение за изграждане на здрави взаимоотношения
    С други думи, човек може да е гениален, но ако не може да общува, да се свързва с другите и да контролира емоциите си, успехът му ще е ограничен.

    15:43 26.10.2025

  • 7 Полу-истина/полу-лъжа!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брейнлес":

    Твърдението, че „няма такова нещо като емоционална интелигентност“, е погрешно.
    Емоциите като биохимичен компас - Абсолютно вярно: емоциите имат биологична функция. Например страхът сигнализира опасност, радостта насърчава социална връзка, а гневът може да защити ресурсите ни.
    Емоционална интелигентност EQ - не е просто наличие на емоции, а способността да ги разпознаваме, разбираме и управляваме – свои и чужди.
    То включва умения като:
    самосъзнание (разпознаване на собствените чувства)
    саморегулация (контрол на импулсивни реакции)
    емпатия (разбиране на чуждите чувства)
    социални умения (ефективна комуникация и разрешаване на конфликти).

    15:46 26.10.2025

  • 8 бай ви тикван

    4 2 Отговор
    Бил съм там при чекмеджетата,
    където повечето хора искат да бъдат.
    Няма нищо там".
    Има тоалетна хартия

    15:47 26.10.2025

  • 9 Разликата

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брейнлес":

    Разликата между „емоции“ и „емоционална интелигентност“...
    Просто да имаш емоции, не значи, че умееш да ги управляваш или използваш в своя полза.
    Емоционалната интелигентност е умение, което се развива – докато биохимичните реакции са автоматични и често „рефлексивни“.

    15:48 26.10.2025

  • 10 Бари

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брейнлес":

    Емоциите сами по себе си съществуват и са биологично важни.
    Емоционалната интелигентност съществува като умение и качество, което прави хората по-ефективни в живота, взаимоотношенията и кариерата.
    Т.е. твърдението, че „няма емоционална интелигентност“, е неправилно, но идеята, че емоциите са естествен биологичен компас, е вярна.

    15:49 26.10.2025

  • 11 Психолог

    6 0 Отговор
    „Бил съм там, където повечето хора искат да бъдат. Няма нищо там.“
    Това подсказва, че материалният успех, високите позиции или признанието не са достатъчни за удовлетворение, ако липсва емоционална зрялост и връзка с другите.
    Авторът вероятно говори за лично преживяване: бил е на върха, имал пари или престиж, но усещането за пълнота и щастие е липсвало.

    15:50 26.10.2025

  • 12 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Буха ха":

    IQ-то й се покачва, защото Милен й впръсква директно информация в черепно -мозъчната кутия през устата. И с Мара така прави, иначе да я е уволнил до сега.

    15:51 26.10.2025

  • 13 Посланието

    1 0 Отговор
    Как да разбираме посланието:
    EQ > IQ за щастие и дългосрочен успех – интелектуалните способности са важни, но без емоционални умения те са ограничени.
    Истинската стойност е в взаимоотношенията и себеосъзнаването – как се свързваме с другите и как се справяме с вътрешния свят е това, което дава смисъл.
    Успехът без емоционално удовлетворение е празен – много хора гонят пари или титли, но истинското удовлетворение идва от вътре, не отвън.

    15:52 26.10.2025

  • 14 Разликата

    1 0 Отговор
    IQ измерва логика, мислене и когнитивни умения – колко добре решаваш задачи.

    EQ измерва способността да разбираш и управляваш емоциите си и на другите – колко добре живееш и работиш с хора.

    Просто казано: IQ помага да мислиш, EQ помага да се справяш в живота.

    15:54 26.10.2025

  • 15 БеГемот

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Да ама генерала от по пожарната има емоционална и телигентност и схваща същата на сънародниците си както прасе усеща жъладите....и има всичко ....

    Коментиран от #18, #19

    15:55 26.10.2025

  • 16 Разлика

    2 0 Отговор
    IQ – Интелигентност по традиционен смисъл
    IQ (Intelligence Quotient) измерва логическите и когнитивните способности на човек.
    Включва:
    Математическо и логическо мислене
    Пространствено мислене
    Памет и обработка на информация
    Аналитични умения
    Пример: Решаване на сложни уравнения, логически пъзели или стратегически игри.
    EQ – Емоционална интелигентност
    EQ (Emotional Quotient) измерва способността да разпознаваш, разбираш и управляваш емоциите си и на другите.
    Включва:
    Самосъзнание: Осъзнаваш собствените си чувства
    Саморегулация: Контролираш импулсите си и реакциите
    Емпатия: Разбираш чувствата на другите
    Социални умения: Изграждаш ефективни взаимоотношения
    Пример: Успешно разрешаване на конфликт, успокояване на стресиран човек, мотивиране на екип.

    15:56 26.10.2025

  • 17 И още

    1 0 Отговор
    IQ ти помага да „решаваш проблеми“, EQ ти помага да „живееш добре с хората и себе си“.

    15:57 26.10.2025

