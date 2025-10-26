Човекът с най-високо IQ: Бил съм там, където повечето хора искат да са. Там няма нищо.

Ким Унг-Йонг (роден на 7 март 1963 г.) е човекът с най-висок известен коефициент на интелигентност, вписан в Книгата на рекордите на Гинес с коефициент на интелигентност 210 (покойният учен Стивън Хокинг има 160).

Говори от 6-месечна възраст, на 3-годишна възраст чете свободно (японски, английски, немски - за изучаването на чужд език са му необходими около 30 дни). На 4-годишна възраст решава интеграли и диференциално смятане, пише стихове, а освен това е забележителен художник.

Поканен е за ученик в университета по физика в Ханянг, където посещава занятията от 4- до 7-годишна възраст.

През 1970 г., на 8-годишна възраст, е поканен в САЩ в НАСА, където завършва бакалавърската си степен.

През 1974 г. започва изследователската си работа в НАСА и я продължава до 1978 г., когато внезапно... той се завръща у дома в Южна Корея.

Тук завършва цялото си образование за една година и постъпва на работа... като асистент в провинциален университет.

Запитан от репортерите защо е направил това, Ким Унг-Йонг дава изумителен отговор, който може би се равнява на най-голямото откритие, което хората могат да направят:

"Може да имаш големи интелектуални способности, да си блестящ в математиката и да имаш безспорни езикови умения, но ако се провалиш в областта на емоционалната интелигентност, нищо друго няма значение. Бил съм там, където повечето хора искат да бъдат. Няма нищо там".