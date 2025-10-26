Човекът с най-високо IQ: Бил съм там, където повечето хора искат да са. Там няма нищо.

Ким Унг-Йонг (роден на 7 март 1963 г.) е човекът с най-висок известен коефициент на интелигентност, вписан в Книгата на рекордите на Гинес с коефициент на интелигентност 210 (покойният учен Стивън Хокинг има 160).
Говори от 6-месечна възраст, на 3-годишна възраст чете свободно (японски, английски, немски - за изучаването на чужд език са му необходими около 30 дни). На 4-годишна възраст решава интеграли и диференциално смятане, пише стихове, а освен това е забележителен художник.
Поканен е за ученик в университета по физика в Ханянг, където посещава занятията от 4- до 7-годишна възраст.
През 1970 г., на 8-годишна възраст, е поканен в САЩ в НАСА, където завършва бакалавърската си степен.
През 1974 г. започва изследователската си работа в НАСА и я продължава до 1978 г., когато внезапно... той се завръща у дома в Южна Корея.
Тук завършва цялото си образование за една година и постъпва на работа... като асистент в провинциален университет.
Запитан от репортерите защо е направил това, Ким Унг-Йонг дава изумителен отговор, който може би се равнява на най-голямото откритие, което хората могат да направят:
"Може да имаш големи интелектуални способности, да си блестящ в математиката и да имаш безспорни езикови умения, но ако се провалиш в областта на емоционалната интелигентност, нищо друго няма значение. Бил съм там, където повечето хора искат да бъдат. Няма нищо там".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #3 от "Брейнлес":Личи ти, че си без мозък, интелЕгентен си точно колкото едно телЕ.
6 Психолог
Емоционалната интелигентност включва:
Осъзнаване на собствените емоции
Управление на емоции в стресови ситуации
Емпатия и разпознаване на емоциите на другите
Умение за изграждане на здрави взаимоотношения
С други думи, човек може да е гениален, но ако не може да общува, да се свързва с другите и да контролира емоциите си, успехът му ще е ограничен.
7 Полу-истина/полу-лъжа!
До коментар #3 от "Брейнлес":Твърдението, че „няма такова нещо като емоционална интелигентност", е погрешно.
Емоциите като биохимичен компас - Абсолютно вярно: емоциите имат биологична функция. Например страхът сигнализира опасност, радостта насърчава социална връзка, а гневът може да защити ресурсите ни.
Емоционална интелигентност EQ - не е просто наличие на емоции, а способността да ги разпознаваме, разбираме и управляваме – свои и чужди.
То включва умения като:
самосъзнание (разпознаване на собствените чувства)
саморегулация (контрол на импулсивни реакции)
емпатия (разбиране на чуждите чувства)
социални умения (ефективна комуникация и разрешаване на конфликти).
8 бай ви тикван
където повечето хора искат да бъдат.
Няма нищо там".
Има тоалетна хартия
9 Разликата
До коментар #3 от "Брейнлес":Разликата между „емоции" и „емоционална интелигентност"...
Просто да имаш емоции, не значи, че умееш да ги управляваш или използваш в своя полза.
Емоционалната интелигентност е умение, което се развива – докато биохимичните реакции са автоматични и често „рефлексивни“.
10 Бари
До коментар #3 от "Брейнлес":Емоциите сами по себе си съществуват и са биологично важни.
Емоционалната интелигентност съществува като умение и качество, което прави хората по-ефективни в живота, взаимоотношенията и кариерата.
Т.е. твърдението, че „няма емоционална интелигентност“, е неправилно, но идеята, че емоциите са естествен биологичен компас, е вярна.
11 Психолог
Това подсказва, че материалният успех, високите позиции или признанието не са достатъчни за удовлетворение, ако липсва емоционална зрялост и връзка с другите.
Авторът вероятно говори за лично преживяване: бил е на върха, имал пари или престиж, но усещането за пълнота и щастие е липсвало.
12 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #4 от "Буха ха":IQ-то й се покачва, защото Милен й впръсква директно информация в черепно -мозъчната кутия през устата. И с Мара така прави, иначе да я е уволнил до сега.
13 Посланието
EQ > IQ за щастие и дългосрочен успех – интелектуалните способности са важни, но без емоционални умения те са ограничени.
Истинската стойност е в взаимоотношенията и себеосъзнаването – как се свързваме с другите и как се справяме с вътрешния свят е това, което дава смисъл.
Успехът без емоционално удовлетворение е празен – много хора гонят пари или титли, но истинското удовлетворение идва от вътре, не отвън.
14 Разликата
EQ измерва способността да разбираш и управляваш емоциите си и на другите – колко добре живееш и работиш с хора.
Просто казано: IQ помага да мислиш, EQ помага да се справяш в живота.
15 БеГемот
До коментар #1 от "Тома":Да ама генерала от по пожарната има емоционална и телигентност и схваща същата на сънародниците си както прасе усеща жъладите....и има всичко ....
16 Разлика
IQ (Intelligence Quotient) измерва логическите и когнитивните способности на човек.
Включва:
Математическо и логическо мислене
Пространствено мислене
Памет и обработка на информация
Аналитични умения
Пример: Решаване на сложни уравнения, логически пъзели или стратегически игри.
EQ – Емоционална интелигентност
EQ (Emotional Quotient) измерва способността да разпознаваш, разбираш и управляваш емоциите си и на другите.
Включва:
Самосъзнание: Осъзнаваш собствените си чувства
Саморегулация: Контролираш импулсите си и реакциите
Емпатия: Разбираш чувствата на другите
Социални умения: Изграждаш ефективни взаимоотношения
Пример: Успешно разрешаване на конфликт, успокояване на стресиран човек, мотивиране на екип.
17 И още
