70 години по-късно: В Азовско море е открита рядката есетрова риба шип, смятана за изчезнала

Учени откриха екземпляр от един от най-редките видове риби в Азовско море - шип. Това е първият подобен есетров екземпляр от 70 години насам, считан преди за изчезнал, според Азово-Черноморския клон на Всеруския изследователски институт по рибарство и океанография.

„По време на есенен мониторинг на крайбрежния риболов близо до участъка Кучугури, на 17 октомври 2025 г. в заложена мрежа за риболов е регистриран незрял екземпляр на есетра шип с дължина 56 см и тегло 1,2 кг. Това е първото потвърдено откритие на този вид в Азовско море през последните 70 години“, съобщава уебсайтът на организацията.

Отбелязва се, че тази есетра винаги се е характеризирала с „ниско естествено изобилие в целия си исторически ареал, който включва басейните на Черно, Азовско, Каспийско и Аралско море, където е била представена от три екологични форми“. Според института, в Азовско-Черноморския басейн, шипът е бил предимно представен от „резидентна сладководна форма“, а миграциите му извън речните басейни са били „по-скоро изключение, отколкото правило“. В Азовския басейн есетрата е била срещана в басейните на Дон и Кубан, а в Черно море се е появила от басейна на Дунав и е регистрирана в Риони, където също е била рядка, добавя пресслужбата на организацията.

В текста са цитирани няколко източника на информация за този вид есетра, като последното ѝ споменаване в Азовския басейн датира от 1955 г. Липсата на последващи данни за състоянието на популацията „е дала основание на изследователите да я считат за изчезнал вид“, отбелязва докладът.

Учените обясниха, че откриването на шипа в Азовско море е свързано с работата, проведена през последните години за реаклиматизация на есетрата в басейна на река Кубан и пускане на хвърлящи хайвера млади екземпляри от този вид в естествени води.

„Това гарантира запазването на генофонда на този вид за възстановяване на популацията му във водите на Азово-Черноморския риболовен басейн“, обясниха от организацията.