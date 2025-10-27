Новини
Любопитно »
70 години по-късно: В Азовско море е открита рядката есетрова риба шип, смятана за изчезнала

70 години по-късно: В Азовско море е открита рядката есетрова риба шип, смятана за изчезнала

27 Октомври, 2025 08:43 1 418 6

  • риба шип-
  • азовско море-
  • есетра-
  • изчезнала

Учените обясниха, че откриването на шипа в Азовско море е свързано с работата, проведена през последните години за реаклиматизация на есетрата в басейна на река Кубан

70 години по-късно: В Азовско море е открита рядката есетрова риба шип, смятана за изчезнала - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Учени откриха екземпляр от един от най-редките видове риби в Азовско море - шип. Това е първият подобен есетров екземпляр от 70 години насам, считан преди за изчезнал, според Азово-Черноморския клон на Всеруския изследователски институт по рибарство и океанография.

„По време на есенен мониторинг на крайбрежния риболов близо до участъка Кучугури, на 17 октомври 2025 г. в заложена мрежа за риболов е регистриран незрял екземпляр на есетра шип с дължина 56 см и тегло 1,2 кг. Това е първото потвърдено откритие на този вид в Азовско море през последните 70 години“, съобщава уебсайтът на организацията.

Отбелязва се, че тази есетра винаги се е характеризирала с „ниско естествено изобилие в целия си исторически ареал, който включва басейните на Черно, Азовско, Каспийско и Аралско море, където е била представена от три екологични форми“. Според института, в Азовско-Черноморския басейн, шипът е бил предимно представен от „резидентна сладководна форма“, а миграциите му извън речните басейни са били „по-скоро изключение, отколкото правило“. В Азовския басейн есетрата е била срещана в басейните на Дон и Кубан, а в Черно море се е появила от басейна на Дунав и е регистрирана в Риони, където също е била рядка, добавя пресслужбата на организацията.

В текста са цитирани няколко източника на информация за този вид есетра, като последното ѝ споменаване в Азовския басейн датира от 1955 г. Липсата на последващи данни за състоянието на популацията „е дала основание на изследователите да я считат за изчезнал вид“, отбелязва докладът.

Учените обясниха, че откриването на шипа в Азовско море е свързано с работата, проведена през последните години за реаклиматизация на есетрата в басейна на река Кубан и пускане на хвърлящи хайвера млади екземпляри от този вид в естествени води.

„Това гарантира запазването на генофонда на този вид за възстановяване на популацията му във водите на Азово-Черноморския риболовен басейн“, обясниха от организацията.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    рядката есетрова риба - шип

    08:48 27.10.2025

  • 2 Пламен

    8 1 Отговор
    В ЕС е открит представител на редкия вид НОРМАЛЕН ЧОВЕК.Смятан за изчезнал от 40 години , днес считан за екзотика. Носят се недоказани конспиративни теории, че някога е обитавал целия свят.

    08:56 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Карлос Друсар

    1 5 Отговор
    И като е открита, трябва да я отрепете и да я метнете на скарата. Добра логика, мyxoнасранци! Дори в Червен бряг нямаме такива откaчалки с мозък на есетрата, дето са хванали.

    09:10 27.10.2025

  • 5 ВиК

    0 0 Отговор
    Азовско море е един гьол.Реките които се вливат са носители на половината Менделеева таблица.

    09:32 27.10.2025

  • 6 шипорибоците се крият

    0 0 Отговор
    търсят ги в 5 морета и те отиват в други 8 . ако сложат тракер може да се види къде плава . сигурно и хайвера се запложда от други видове риби . у нас няма такива . това е някаква екзотика . богаташите си вземат за аквариумите . има аквариуми с много вода . слагат миди и екзотични риби . но е скъпо . на черния пазар достигат до 4 000 долара за риба . има шарени и плоски , кръгли и дебели - по 4 кг . има и риба хамелеон . мени цвета и гледа в тъмна вода . вижда на 500 метра .

    09:38 27.10.2025