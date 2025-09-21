38-годишна украинка изчезна в САЩ след зловещо послание до майка й

38-годишната украинка Анна Коврижних е изчезнала в Съединените щати, близо до мексиканската граница, съобщи Local 12.
Тя е живяла във Флорида в продължение на четири години. За последен път се е свързала със семейството си на 5 юли 2025 г. Според предварителна информация Анна е пътувала из страната, изоставила е колата си в Калифорния и повече не се появила.
Журналистите отбелязаха зловещ детайл около изчезването на украинката. В деня на последния ѝ контакт с Анна майка ѝ е получила снимка на писмо и GPS координати. В съобщението е било поискано някой да вземе личните вещи на Коврижних.
Полицията не изключва възможността тя да е преминала границата с Мексико.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо-Лапнишарански без вода
10:13 21.09.2025
2 Ами да, те
10:16 21.09.2025
3 Страшна мистерия
10:23 21.09.2025
4 Да питам
10:36 21.09.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
10:37 21.09.2025
6 Хйй
10:38 21.09.2025
7 Kaлпазанин
10:52 21.09.2025
8 Kaлпазанин
10:53 21.09.2025
9 Данко Харсъзина
11:00 21.09.2025
10 Данко Харсъзина
11:02 21.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тиква
11:17 21.09.2025