38-годишна украинка изчезна в САЩ след зловещо послание до майка й

38-годишната украинка Анна Коврижних е изчезнала в Съединените щати, близо до мексиканската граница, съобщи Local 12.

Тя е живяла във Флорида в продължение на четири години. За последен път се е свързала със семейството си на 5 юли 2025 г. Според предварителна информация Анна е пътувала из страната, изоставила е колата си в Калифорния и повече не се появила.

Журналистите отбелязаха зловещ детайл около изчезването на украинката. В деня на последния ѝ контакт с Анна майка ѝ е получила снимка на писмо и GPS координати. В съобщението е било поискано някой да вземе личните вещи на Коврижних.

Полицията не изключва възможността тя да е преминала границата с Мексико.