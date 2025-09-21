Новини
Любопитно »
38-годишна украинка изчезна в САЩ след зловещо послание до майка й

38-годишна украинка изчезна в САЩ след зловещо послание до майка й

21 Септември, 2025 10:03, обновена 21 Септември, 2025 10:09 1 313 12

  • украинка-
  • изчезнала-
  • сащ

Анна Коврижних живеела от четири години във Флорида

38-годишна украинка изчезна в САЩ след зловещо послание до майка й - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

38-годишната украинка Анна Коврижних е изчезнала в Съединените щати, близо до мексиканската граница, съобщи Local 12.

Тя е живяла във Флорида в продължение на четири години. За последен път се е свързала със семейството си на 5 юли 2025 г. Според предварителна информация Анна е пътувала из страната, изоставила е колата си в Калифорния и повече не се появила.

Журналистите отбелязаха зловещ детайл около изчезването на украинката. В деня на последния ѝ контакт с Анна майка ѝ е получила снимка на писмо и GPS координати. В съобщението е било поискано някой да вземе личните вещи на Коврижних.

Полицията не изключва възможността тя да е преминала границата с Мексико.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    15 2 Отговор
    Те украинците в Украйна изчезнаха вие за САЩ ми говорите. Много работа за Свети Петър от простотия и продажничество, алчност и извратени ценности.

    10:13 21.09.2025

  • 2 Ами да, те

    14 0 Отговор
    така правят украинките в щатите...

    10:16 21.09.2025

  • 3 Страшна мистерия

    18 3 Отговор
    А Нна нас ни изчезнаха 8 милиарда за самолети в САЩ, също 60 милиарда блокирани на баце по магитски през пеевки и горянов

    10:23 21.09.2025

  • 4 Да питам

    9 0 Отговор
    Пука ли му на някой за поредната украинка

    10:36 21.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Афроамериканците гаибът!💋🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    10:37 21.09.2025

  • 6 Хйй

    8 1 Отговор
    В Щатите не дават помощи ... Най - вероятно се е запътила към някоя държава в ЕС да харантури на аванта

    10:38 21.09.2025

  • 7 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Пак ли ,много украинки почнаха да изчезват в обора ,или пак претопляте манджа от фризера

    10:52 21.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    И колко пъти се споменава досега днес укрия ,и колко пъти Палестина ,колко избиха евреите днес с американски бомби и арабски пари

    10:53 21.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Мандинго. После ще я пуснат на тълпата.

    11:00 21.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Да беше станала милосърдна сестра в армията. Като баронеса Юля Вревская.

    11:02 21.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тиква

    1 0 Отговор
    Какво ни интересуват окраинци,особено жени със низко мозъчно съзнанието., всички разбраха какво работят.

    11:17 21.09.2025