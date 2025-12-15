Уловиха 150-килограмова есетра край град Бяла

Рибари от кораб "Свети Никола" уловиха и освободиха гигантска есетра с дължина 2,40 метра във водите на Черно море. Големият улов е станал на около 10 морски мили източно от град Бяла, съобщиха от Фондация "За нашето море", цитирани от flagman.bg.
Рибата, чието тегло се оценява на около 150 килограма, е попаднала в мрежите на риболовен кораб ПМ 085 "Свети Никола". Екипажът е действал отговорно и незабавно е върнал защитения вид обратно във водата.
Според експертната оценка на фондацията, есетрата е на възраст около 20 години. Екземплярът вече е регистриран под номер 192 в инициативата "Спасител на есетрите", която цели опазването на тези древни обитатели на Черно море и река Дунав.
Есетровите риби са сред най-застрашените видове в света, а уловът им е строго забранен. Действията на рибарите от "Свети Никола" са пример за отговорно отношение към морското биоразнообразие. От Фондация "За нашето море" приветстваха постъпката на екипажа, който е осигурил оцеляването на ценния екземпляр.
