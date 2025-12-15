Новини
Любопитно »
Уловиха 150-килограмова есетра край град Бяла

Уловиха 150-килограмова есетра край град Бяла

15 Декември, 2025 11:14 1 591 11

  • есетра-
  • свети никола-
  • град бяла-
  • черно море-
  • уловиха

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в света, а уловът им е строго забранен

Уловиха 150-килограмова есетра край град Бяла - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рибари от кораб "Свети Никола" уловиха и освободиха гигантска есетра с дължина 2,40 метра във водите на Черно море. Големият улов е станал на около 10 морски мили източно от град Бяла, съобщиха от Фондация "За нашето море", цитирани от flagman.bg.

Рибата, чието тегло се оценява на около 150 килограма, е попаднала в мрежите на риболовен кораб ПМ 085 "Свети Никола". Екипажът е действал отговорно и незабавно е върнал защитения вид обратно във водата.

Според експертната оценка на фондацията, есетрата е на възраст около 20 години. Екземплярът вече е регистриран под номер 192 в инициативата "Спасител на есетрите", която цели опазването на тези древни обитатели на Черно море и река Дунав.

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в света, а уловът им е строго забранен. Действията на рибарите от "Свети Никола" са пример за отговорно отношение към морското биоразнообразие. От Фондация "За нашето море" приветстваха постъпката на екипажа, който е осигурил оцеляването на ценния екземпляр.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Риба с късмет

    16 1 Отговор
    Ако бяха я хванали комушларите щеше да е вече разфасована.

    11:16 15.12.2025

  • 2 Що хайвер

    8 8 Отговор
    ще извадят , бая пари !

    11:17 15.12.2025

  • 3 Да, ама НЕ

    4 13 Отговор
    Колко време я мерят и измъчват в неестествена среда, кой знае и колко се е наранила по всички остри и режещи ръбове.

    11:28 15.12.2025

  • 4 А пък

    5 2 Отговор
    Аз за три дни хванах три рибки по петдесетина килограма. Всичките златни - изпълняваха желания.

    11:31 15.12.2025

  • 5 Гост

    10 5 Отговор
    В метро има такива. Нали са застрашени?

    Коментиран от #6, #10

    11:35 15.12.2025

  • 6 Весел Патиланец

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Има разбира се - застрашени са дивите екземпляри, в Метро се отглеждат и доставят от ферми!
    Зубърът е застрашен, но се отглежда във ферми и може да си купиш, ако искаш!

    11:40 15.12.2025

  • 7 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    150кг е дребен екземпляр. В Черно Море мои познати са хващали редовно 350кг, а рекорда им е 700кг....край Резово

    11:41 15.12.2025

  • 8 130/150 кг есетра би им платила

    1 0 Отговор
    сметките на рибарите до Пролетта ме даже и до Лятото.

    Но златната рибка със сигурност им е изпълнила най малко по три желания, факт е че се върна да им каже сбогом, като на стари познати.😁
    Ако така трябва да бъде, 😁 Сайонара рибке.
    So long.

    12:03 15.12.2025

  • 9 туй е

    0 0 Отговор
    моруна лом

    12:04 15.12.2025

  • 10 Фиши

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Садкова риба е😉
    Това, че са, я пуснали е похвално, но ако се беше хванала на мамалигаpите, щеше да е "чао", тия не прощават😬

    12:04 15.12.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    0 2 Отговор
    Град Бяла, Русенско?

    12:15 15.12.2025