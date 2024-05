Морето при украинския град Мариупол изчезва (ВИДЕО)

Мистериозни неща се случват с морето при окупирания от руснаците украински град Мариупол, както и с руския град Тагангрог. При тези два града Азовско море се изтегля на някъде с поне 100 метра. Къде отива, обаче, никой не знае.

За това необичайно явление съобщава Петър Андрушенко, съветник на кмета на Мариупол. По думите на Андрушенко подобна ситуация е наблюдавана в руския град Таганрог, като причините за това явление към момента са неизвестни.

Азовско море е най-плиткото море в света, като дълбочината му варира между 0,9 и 14 м.

Съществува постоянен отток на вода от Азовско море към Черно море.

