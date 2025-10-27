Екзекутираха с азот осъден на смърт в Алабама

Мъж от Алабама, осъден за съучастие в убийство от 1993 г., беше екзекутиран на 23 октомври с помощта на азот, което е осмият път, в който този метод е използван в Съединените щати, съобщи CBS News.

Мъжът отричаше вината си до самия край. Той също така се опита да се срещне с губернатора на Алабама, но молбата му беше отхвърлена.

Първата екзекуция беше извършена през 2024 г. в Алабама. Щатските власти разрешиха използването на този метод едва през 2018 г. поради недостиг на смъртоносни инжекционни лекарства.

Съединените щати са единствената развита страна, която практикува смъртното наказание. През последните десетилетия броят на екзекуциите в Съединените щати рязко намаля на фона на правни спорове, недостиг на смъртоносни инжекционни лекарства и намаляваща обществена подкрепа за наказанието. Повечето щати или са го отменили, или са го спрели. След като встъпи в длъжност като президент на САЩ през януари, Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за възстановяване на смъртното наказание на федерално ниво и нареди на всички щати да осигурят достатъчно смъртоносни инжекционни лекарства.