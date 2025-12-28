28 декември 1835 г.: Младият вожд Оцеола повежда индианците на война срещу американската армия ВИДЕО

На 28 декември 1835 г. индианският водач Оцеола извършва ключови нападения, които поставят началото на Втората семинолска война във Флорида.

Лично Оцеола води нападение близо до Форт Кинг, при което убива американския правителствен агент Уайли Томпсън и още няколко души. Томпсън е отговорен за насилственото преселване на семинолите и по-рано е затворил Оцеола в окови, което превръща атаката в акт на лично отмъщение.

Малко по-рано същия ден и на около 60 км разстояние, група от 180 семинолски воини (подкрепяни от вождовете Миканопи и Алигатор) организират засада на военна колона, водена от майор Франсис Дейд.

От общо 110 американски войници оцеляват само двама или трима.

Тези координирани атаки са резултат от дългогодишно напрежение заради Закона за отстраняване на индианците и опитите на САЩ да преместят семинолите на запад от река Мисисипи.

Втората семинолска война се превръща в най-дългата и скъпа индианска война в историята на САЩ, продължила до 1842 г..

Семинолите са индиански народ, произхождащ от Флорида, САЩ. Днес те са организирани в две федерално признати племена: Семинолското племе на Флорида и Семинолската нация на Оклахома.

Формират се през XVIII век от различни групи индианци (главно крики) и избягали афроамерикански роби, които се заселват във Флорида под испанско управление.

През XIX век те водят три мащабни войни срещу САЩ.

Семинолите са известни с това, че никога не подписват официален мирен договор с правителството на САЩ след войните. Част от тях остават в Евърглейдс, отказвайки да се преселят.

Традиционно живеят в постройки, наречени чики (chickees) – отворени платформи със сламени покриви, пригодени за влажния климат на Флорида.

Семинолското племе на Флорида е световноизвестно днес с покупката на бранда Hard Rock през 2007 г. Те развиват мащабен бизнес с казина, хотели и туризъм.

Оцеола (1804–1838) е най-влиятелният и популярен водач на семинолите.

През 1837 г., по време на преговори за мир, той е заловен с измама от американските войски, докато е под закрилата на бяло знаме за преговори.

Умира в затвора във Форт Мултри, Южна Каролина, през януари 1838 г., вероятно от малария или инфекция на гърлото.

Въпреки че не е бил наследствен вожд, неговата смелост и тактически умения го превръщат в символ на индианската съпротива. На негово име са кръстени множество окръзи и градове в САЩ.