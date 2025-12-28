Новини
Любопитно »
28 декември 1835 г.: Младият вожд Оцеола повежда индианците на война срещу американската армия ВИДЕО

28 декември 1835 г.: Младият вожд Оцеола повежда индианците на война срещу американската армия ВИДЕО

28 Декември, 2025 12:16, обновена 28 Декември, 2025 12:33 943 20

  • оцеола-
  • индианци-
  • сащ-
  • армия-
  • война

Намерението на янките е коренните жители да бъдат прехвърлени на запад от река Мисисипи

28 декември 1835 г.: Младият вожд Оцеола повежда индианците на война срещу американската армия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 28 декември 1835 г. индианският водач Оцеола извършва ключови нападения, които поставят началото на Втората семинолска война във Флорида.

Лично Оцеола води нападение близо до Форт Кинг, при което убива американския правителствен агент Уайли Томпсън и още няколко души. Томпсън е отговорен за насилственото преселване на семинолите и по-рано е затворил Оцеола в окови, което превръща атаката в акт на лично отмъщение.

Малко по-рано същия ден и на около 60 км разстояние, група от 180 семинолски воини (подкрепяни от вождовете Миканопи и Алигатор) организират засада на военна колона, водена от майор Франсис Дейд.

От общо 110 американски войници оцеляват само двама или трима.

Тези координирани атаки са резултат от дългогодишно напрежение заради Закона за отстраняване на индианците и опитите на САЩ да преместят семинолите на запад от река Мисисипи.

Втората семинолска война се превръща в най-дългата и скъпа индианска война в историята на САЩ, продължила до 1842 г..

Семинолите са индиански народ, произхождащ от Флорида, САЩ. Днес те са организирани в две федерално признати племена: Семинолското племе на Флорида и Семинолската нация на Оклахома.

Формират се през XVIII век от различни групи индианци (главно крики) и избягали афроамерикански роби, които се заселват във Флорида под испанско управление.

През XIX век те водят три мащабни войни срещу САЩ.

Семинолите са известни с това, че никога не подписват официален мирен договор с правителството на САЩ след войните. Част от тях остават в Евърглейдс, отказвайки да се преселят.

Традиционно живеят в постройки, наречени чики (chickees) – отворени платформи със сламени покриви, пригодени за влажния климат на Флорида.

Семинолското племе на Флорида е световноизвестно днес с покупката на бранда Hard Rock през 2007 г. Те развиват мащабен бизнес с казина, хотели и туризъм.

Оцеола (1804–1838) е най-влиятелният и популярен водач на семинолите.

През 1837 г., по време на преговори за мир, той е заловен с измама от американските войски, докато е под закрилата на бяло знаме за преговори.

Умира в затвора във Форт Мултри, Южна Каролина, през януари 1838 г., вероятно от малария или инфекция на гърлото.

Въпреки че не е бил наследствен вожд, неговата смелост и тактически умения го превръщат в символ на индианската съпротива. На негово име са кръстени множество окръзи и градове в САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахахаха

    3 4 Отговор
    И тоз бил копейка

    Коментиран от #12

    12:35 28.12.2025

  • 2 Сила

    13 2 Отговор
    А бате (Г)Бойко поведе команчите срещу българския народ ....

    Коментиран от #11, #19

    12:37 28.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    ЖАЛКО, ЧЕ ОЦЕОЛА НЕ ГИ Е ИЗТРЕБИТЕЛ ДО КРАК! СЕГА ЩЕШЕ ДА ИМА ВСЕОБЩ МИР!

    12:37 28.12.2025

  • 4 Аватар

    6 5 Отговор
    и ний като украинците, скоро ще се освободим, ще изхвърлим англосаксонския окупатор обратно в англия!

    Коментиран от #8

    12:37 28.12.2025

  • 5 Путин

    4 7 Отговор
    Америка е стара руска республика, янкито да платят 500 трилиона наем

    12:38 28.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    На българите им отнеха земята и добитъка и ги набутаха в резервата София да мрат

    Коментиран от #7

    12:39 28.12.2025

  • 7 Крачев

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Нямаше как по-точно да е написано!

    12:42 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    8 1 Отговор
    Сега чакам някой атланте да ми обясни дали англосаксите не се явяват агресори, крадци, убийци и измамници!
    Да не брави да поясни, как убиването на местните хора, прогонването им от собствените им земи, кражбата на съкровищата им не с е явяват горното. И колко струва честта и доблестта на наглосаските, при п олжение, че са пленили Оцеола докато е носел бяло знаме за преговори.
    Хайде, понита! Напънете се добре.

    Коментиран от #10, #17

    12:43 28.12.2025

  • 10 Британия 🇬🇧

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Англо Американците не ги мисли , ти гледай българската дупка вкарана в Европа на какво ще заприлича през идната година

    12:46 28.12.2025

  • 11 Трътлю

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Защото бате Гойко прочете книгата на Майн Рид Оцеола. После прочете Уставът на Пожарната служба. Ти чел си ги тия работи, а?

    Коментиран от #14

    12:47 28.12.2025

  • 12 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ахахаха":

    Обаче...няма никакво сходство със случая от 1 май 2023 година в местността "Ярема"(между София и Самоков),от това което прочетох....

    12:47 28.12.2025

  • 13 Да попитам

    6 0 Отговор
    А кога ще ни забранят химна и герба? За коя дата сме приели там по някоя евро директива?

    12:47 28.12.2025

  • 14 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трътлю":

    "Винету " , обаче само първите десет страници , после отиде на" урок "по карате и това му беше четенето ....толкоз !!!

    Коментиран от #15

    12:51 28.12.2025

  • 15 Пустиня(к)

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    А от Устава - само заглавието. Щото требваше с едната ръка да държи филията с мас, а с другата - да рита мачле. 🤣

    Коментиран от #16

    12:56 28.12.2025

  • 16 Хаджи Папурко

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пустиня(к)":

    И да тича по шОртета.

    13:04 28.12.2025

  • 17 Аз съм атлантето

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Препоръчвам да почетеш за Кавказката война, баш по същото време и после коментирай саксонци и нам кви си. Може и за завладяването на Централна Азия, тая изконна руска земя…

    Копейките се кефите на всичко руско (лошо няма), а не й познавате историята. Или по-точно я познавате (може би), но не ви се изкарват кинти по свестен начин, та коментирате по нета.
    Лично аз нямам проблем с русофили (култура, история, изкуство), но копейки си е друга категория изцяло. Предателчета майце си…

    Коментиран от #20

    13:06 28.12.2025

  • 18 Ццц

    2 1 Отговор
    Индианците са пример какво може да причини нелегалната емиграция. Но историята им също разкрива истинската същност на островните диваци. След нахлуването на саксонските варвари и покоряването на живеещи на острова брити, се появява сегашния тумор на човешкия вид. Пример за подобна неподходяща кръстоска в днешно време е мелез между еврейска и украинска жилка. Слава семиноле! Все някога възмездието ще се стовари върху агресора, който им причини толкова злини.

    13:06 28.12.2025

  • 19 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    накрая ще скъса минискус, този път за последно.

    13:12 28.12.2025

  • 20 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аз съм атлантето":

    А ти проучи мнението на Чърчил за нас, за да разбереш в обобщен вид как изглеждаш в очите на идолите си. Едно от най-сполучливите описания на този негодник дава Хитлер: управляван от евреи полуамерикански пияница. Моето е по-кратко: торба алчност, нечистотия и уиски. Това ли е културния ти образец, защото те много си се гордеят с него?

    13:12 28.12.2025