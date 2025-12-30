Новини
Любопитно »
30 декември 2006 г.: Обесен е Саддам Хюсеин

30 декември 2006 г.: Обесен е Саддам Хюсеин

30 Декември, 2025 08:59, обновена 30 Декември, 2025 09:04 1 533 35

  • ирак-
  • саддам хюсеин-
  • екзекуция

Дългогодишният държавен глава на Ирак е осъден на смърт за престъпления срещу човечеството

30 декември 2006 г.: Обесен е Саддам Хюсеин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 декември 2006 г. е обесен дългогодишният държавен глава на Ирак Саддам Хюсеин.

Той управлява страната като президент от 1979 г. до 2003 г.

Хюсеин е ключова фигура в партията Баас, която проповядва арабски национализъм и светски социализъм.

По време на управлението си той въвлича Ирак в два мащабни конфликта: Ирано-иракската война (1980–1988) и Войната в Персийския залив (1990–1991) след нахлуването му в Кувейт.

Неговото управление се характеризира с брутално потискане на опозицията, кюрдското малцинство и шиитското мнозинство.

През 2003 г. коалиция, водена от САЩ, нахлува в Ирак с мотива, че режимът притежава оръжия за масово поразяване (които по-късно не са открити).

Саддам е заловен от американските сили през декември 2003 г.

След съдебен процес в Багдад той е признат за виновен в престъпления срещу човечеството и екзекутиран чрез обесване на 30 декември 2006 г.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    14 35 Отговор
    А Путин кога????

    Коментиран от #4, #10

    09:06 30.12.2025

  • 2 Госあ

    52 6 Отговор
    А каква беше причината краварите да го обесят ? В крайна сметка ! Ирак, Сирия и Либия бяха уредени държави с приличен стандарт преди терористите от сащ да ги демократизират. Много българи ходеха там на гурбет да изкарват кинти, нали знаете ?

    Коментиран от #22, #35

    09:07 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    9 1 Отговор
    Има една книга с пътеписи от Български журналист. Описва еуфорията в Ирак при последните избори при Садам.

    09:14 30.12.2025

  • 6 ЖенЗи

    27 1 Отговор
    Садам и Кадафи искаха да съборят петролената империя САЩ/Саудитска/Израел и платиха цената и с целите им държави.

    09:15 30.12.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 20 Отговор
    СЪС СЪЩОТО НАКАZAHИЕ ТРЯБВА ДА Е ........................ ЕЛИМИНИРАН ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА ЕВРЕИН ПУТЛЕР ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #8

    09:26 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 4 Отговор
    Садам както и Кадафи искаха да продават петрола си срещу друга валута освен
    са -атан.ист.кият толар.

    И бяха наказани от печатарите.

    09:30 30.12.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    След теб.

    09:31 30.12.2025

  • 11 Московия затънала до шия

    7 19 Отговор
    Е така ще си отиде и джуджето Путин. Блатушките ще си отдъхнат и ще се разпадат на федерациики. По малка примка ще трябва обаче като за мъничко човече.

    Коментиран от #13, #33

    09:31 30.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Московия затънала до шия":

    Гладни сорофски корморани цирикат безпомощни !

    09:32 30.12.2025

  • 14 Баба

    8 2 Отговор
    Сториха го курбан заради петрола.

    09:34 30.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 12 Отговор
    ЕВРОТО ИДВА , ЧОРАПА , КОПЕЙКИН И ФАШИZMA CИ ОТИВАТ ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #17

    09:36 30.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Иде и НОВ НАРОДЕН СЪД V 2.0.

    Коментиран от #18

    09:37 30.12.2025

  • 18 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Коледа-с отворени очи ще си отидеш,чакайки го .....

    09:39 30.12.2025

  • 19 Симо

    21 3 Отговор
    Ирак беше процъфтяваща държава! Садам, човек с високо вдигната глава! След вероломното нападение и пълно унищожение на страната от САЩ, сега тази земя е изгорена. Както Сирия и Либия, ...... все страни управлявани от хора с достойнство, борещи се за суверенитета си.

    09:40 30.12.2025

  • 20 А бе

    6 1 Отговор
    Всъщност го обесиха не американците,а местната власт,която се установи след падането на Саддам! По принцип,в тези ширини имат слабост към бесенето.Бившият премиер на Пакистан,Зулфикар Али Бхуто беше обесен.Бившият управник на Афганистан - Наджибула,който беше като близнак на Мадуро,след като СССР загуби войната с муджахидините и се изтегли ,също бе обесен.

    09:46 30.12.2025

  • 21 само да питам

    13 2 Отговор
    ингилизите и ФАЩ намериха ли химическите оръжия ??

    Коментиран от #31

    09:47 30.12.2025

  • 22 Факти

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Обесиха го иракчаните. Върховният им съд издаде присъдата заради геноцид, който беше извършил вътре в Ирак. Иначе американците го намразиха по ред причини. Той нападна две държави от ОПЕК - Иран и Кувейт. Това предизвика шок на петролния пазар и рецесия в САЩ. След 11-ти септември американците изпаднаха в истерия. Започнаха да разследват Ал Кайда и разбраха, че Садам ги финансира. Затова го бомбиха. Другите истории бяха за украса. А българите ходиха на гурбет при арабите защото по комунизма не ги пускаха другаде. Ние тук бяхме много зле.

    Коментиран от #24

    09:48 30.12.2025

  • 23 Студопор

    7 2 Отговор
    Не сте намерили оръжия за масово поразяване, но го екзекутирахте. А да, намерихте петрола!

    09:55 30.12.2025

  • 24 Булпсихопатъ

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Зле сте били родените след 90та. Айде разкази по преразкази. Масовия народ си живееше добре ,имаше си хляб и му липсваха само зрелища. 9 милиона мишлета си гризяха сиренце от мляко и саламче от месо. Всъщност салама съдържаше 95%месо а сиренето 100%мляко. Не бяхме богати ,но имахме всичко.

    Коментиран от #29, #32

    10:02 30.12.2025

  • 25 Мдааа

    3 3 Отговор
    Мадуро да се готви за 30ти декември 2026.

    10:12 30.12.2025

  • 26 Политкоректен

    3 0 Отговор
    Сигурно е извършил престъпления срещу пиратството. И него карибските пирати го свалиха с лъжливи обвинения.

    10:19 30.12.2025

  • 27 АУДИ

    2 0 Отговор
    Като погледнете каде са американски бази и кладенци с петрол и кои фирми държът петрола става ясно всичко,отделен е въпросът че САЩ убиха само в Ирак половин милион цивилни ама някак демократично

    10:26 30.12.2025

  • 28 30 декември 2026

    1 3 Отговор
    обесен е владко пу тк./ата

    10:27 30.12.2025

  • 29 30 декември 2026

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Булпсихопатъ":

    некой помнят руззка мин джо

    10:28 30.12.2025

  • 30 баба Ванга

    1 1 Отговор
    30 декември 2026 г.: Обесен е Володимир Зеленски.

    10:33 30.12.2025

  • 31 DW смърди

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "само да питам":

    Казаха, че е станала малка грешка.
    С половин уста Тони Блеър се извини.
    Няма проблеми, всичко е точно.
    Ако има нещо - няма нищо.
    НАТО е отбранителен съюз!

    10:47 30.12.2025

  • 32 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Булпсихопатъ":

    По комунизма живеехме "добре" защото никой не ни пускаше навън, да видим колко сме зле. Те и северно корейците мислят, че са най-добре в целия свят сега. Даже им бяха казали по телевизията, че са станали световни шампиони по футбол! Та така бяхме и ние. Оградени и пазени с бодлива тел да не избягаме от хубавото.

    10:55 30.12.2025

  • 33 БПФ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Московия затънала до шия":

    Не, руснаците ще ни погостуват за трети път, а такива чoвекoподобни като тебе ще усетят конопените вратовръзки на гнъсните си вратлета.
    Само за респект, разбира се. След предупредителното нахлузване на вратовръзката - отиваш да копаш тунел под шипка.

    10:56 30.12.2025

  • 34 Цензура

    0 0 Отговор
    А блеър и буш, които убиха над милион цивилни в Ирак, бяха ли съдени за престъпления срещу човечеството?

    10:56 30.12.2025

  • 35 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    А дали ше но покажат зеления евреин и хитлеряхю и и и и и ,така както показах тях ,като виснат по уличните ,само ще си мечтаем да видим и Калас и Урсула и магарето мерц и макарон,всички са си го заслужили

    10:58 30.12.2025