30 декември 2006 г.: Обесен е Саддам Хюсеин

На 30 декември 2006 г. е обесен дългогодишният държавен глава на Ирак Саддам Хюсеин.
Той управлява страната като президент от 1979 г. до 2003 г.
Хюсеин е ключова фигура в партията Баас, която проповядва арабски национализъм и светски социализъм.
По време на управлението си той въвлича Ирак в два мащабни конфликта: Ирано-иракската война (1980–1988) и Войната в Персийския залив (1990–1991) след нахлуването му в Кувейт.
Неговото управление се характеризира с брутално потискане на опозицията, кюрдското малцинство и шиитското мнозинство.
През 2003 г. коалиция, водена от САЩ, нахлува в Ирак с мотива, че режимът притежава оръжия за масово поразяване (които по-късно не са открити).
Саддам е заловен от американските сили през декември 2003 г.
След съдебен процес в Багдад той е признат за виновен в престъпления срещу човечеството и екзекутиран чрез обесване на 30 декември 2006 г.
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #10
09:06 30.12.2025
2 Госあ
Коментиран от #22, #35
09:07 30.12.2025
5 Факт
09:14 30.12.2025
6 ЖенЗи
09:15 30.12.2025
7 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #8
09:26 30.12.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
са -атан.ист.кият толар.
И бяха наказани от печатарите.
09:30 30.12.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "Атина Палада":След теб.
09:31 30.12.2025
11 Московия затънала до шия
Коментиран от #13, #33
09:31 30.12.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "Московия затънала до шия":Гладни сорофски корморани цирикат безпомощни !
09:32 30.12.2025
14 Баба
09:34 30.12.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #17
09:36 30.12.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #16 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Иде и НОВ НАРОДЕН СЪД V 2.0.
Коментиран от #18
09:37 30.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Коледа-с отворени очи ще си отидеш,чакайки го .....
09:39 30.12.2025
19 Симо
09:40 30.12.2025
20 А бе
09:46 30.12.2025
21 само да питам
Коментиран от #31
09:47 30.12.2025
22 Факти
До коментар #2 от "Госあ":Обесиха го иракчаните. Върховният им съд издаде присъдата заради геноцид, който беше извършил вътре в Ирак. Иначе американците го намразиха по ред причини. Той нападна две държави от ОПЕК - Иран и Кувейт. Това предизвика шок на петролния пазар и рецесия в САЩ. След 11-ти септември американците изпаднаха в истерия. Започнаха да разследват Ал Кайда и разбраха, че Садам ги финансира. Затова го бомбиха. Другите истории бяха за украса. А българите ходиха на гурбет при арабите защото по комунизма не ги пускаха другаде. Ние тук бяхме много зле.
Коментиран от #24
09:48 30.12.2025
23 Студопор
09:55 30.12.2025
24 Булпсихопатъ
До коментар #22 от "Факти":Зле сте били родените след 90та. Айде разкази по преразкази. Масовия народ си живееше добре ,имаше си хляб и му липсваха само зрелища. 9 милиона мишлета си гризяха сиренце от мляко и саламче от месо. Всъщност салама съдържаше 95%месо а сиренето 100%мляко. Не бяхме богати ,но имахме всичко.
Коментиран от #29, #32
10:02 30.12.2025
25 Мдааа
10:12 30.12.2025
26 Политкоректен
10:19 30.12.2025
27 АУДИ
10:26 30.12.2025
28 30 декември 2026
10:27 30.12.2025
29 30 декември 2026
До коментар #24 от "Булпсихопатъ":некой помнят руззка мин джо
10:28 30.12.2025
30 баба Ванга
10:33 30.12.2025
31 DW смърди
До коментар #21 от "само да питам":Казаха, че е станала малка грешка.
С половин уста Тони Блеър се извини.
Няма проблеми, всичко е точно.
Ако има нещо - няма нищо.
НАТО е отбранителен съюз!
10:47 30.12.2025
32 Хахахаха
До коментар #24 от "Булпсихопатъ":По комунизма живеехме "добре" защото никой не ни пускаше навън, да видим колко сме зле. Те и северно корейците мислят, че са най-добре в целия свят сега. Даже им бяха казали по телевизията, че са станали световни шампиони по футбол! Та така бяхме и ние. Оградени и пазени с бодлива тел да не избягаме от хубавото.
10:55 30.12.2025
33 БПФ
До коментар #11 от "Московия затънала до шия":Не, руснаците ще ни погостуват за трети път, а такива чoвекoподобни като тебе ще усетят конопените вратовръзки на гнъсните си вратлета.
Само за респект, разбира се. След предупредителното нахлузване на вратовръзката - отиваш да копаш тунел под шипка.
10:56 30.12.2025
34 Цензура
10:56 30.12.2025
35 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Госあ":А дали ше но покажат зеления евреин и хитлеряхю и и и и и ,така както показах тях ,като виснат по уличните ,само ще си мечтаем да видим и Калас и Урсула и магарето мерц и макарон,всички са си го заслужили
10:58 30.12.2025