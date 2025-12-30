30 декември 2006 г.: Обесен е Саддам Хюсеин

На 30 декември 2006 г. е обесен дългогодишният държавен глава на Ирак Саддам Хюсеин.

Той управлява страната като президент от 1979 г. до 2003 г.

Хюсеин е ключова фигура в партията Баас, която проповядва арабски национализъм и светски социализъм.

По време на управлението си той въвлича Ирак в два мащабни конфликта: Ирано-иракската война (1980–1988) и Войната в Персийския залив (1990–1991) след нахлуването му в Кувейт.

Неговото управление се характеризира с брутално потискане на опозицията, кюрдското малцинство и шиитското мнозинство.

През 2003 г. коалиция, водена от САЩ, нахлува в Ирак с мотива, че режимът притежава оръжия за масово поразяване (които по-късно не са открити).

Саддам е заловен от американските сили през декември 2003 г.

След съдебен процес в Багдад той е признат за виновен в престъпления срещу човечеството и екзекутиран чрез обесване на 30 декември 2006 г.